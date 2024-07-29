К 2033 году российской судостроительной отрасли потребуется около 60 тыс. сотрудников, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. Основная задача — кадровое обеспечение предприятий.
Наиболее востребованы будут специалисты таких профессий, как сборщики корпусов судов, сварщики, монтажники, токари, трубопроводчики, электромонтажники, а также инженеры-конструкторы и инженеры по пуско-наладке оборудования.
Планируется стимулирование целевого обучения, улучшение условий труда и строительство жилья. Санкт-Петербургский государственный морской технический университет станет ключевым центром подготовки кадров.
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