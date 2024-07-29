Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.07.2024 : 86,5554
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.07.2024 : 94,1381
Помощник президента Патрушев: около 60 тыс. сотрудников нужно отрасли судостроения к 2033 году
  1. Главная
  2. Страна

Помощник президента Патрушев: около 60 тыс. сотрудников нужно отрасли судостроения к 2033 году

К 2033 году российской судостроительной отрасли потребуется около 60 тыс. сотрудников, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. Основная задача — кадровое обеспечение предприятий.

Наиболее востребованы будут специалисты таких профессий, как сборщики корпусов судов, сварщики, монтажники, токари, трубопроводчики, электромонтажники, а также инженеры-конструкторы и инженеры по пуско-наладке оборудования.

Планируется стимулирование целевого обучения, улучшение условий труда и строительство жилья. Санкт-Петербургский государственный морской технический университет станет ключевым центром подготовки кадров.

Фото: commons.wikimedia.org/Dastaan.tk (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

В Британии оштрафовали российского бизнесмена из-за обхода санкций

В Британии оштрафовали российского бизнесмена из-за обхода санкций

Согласно сообщению агентства Bloomberg, управляющая компания, ответственная за активы российского бизнесмена Петра Авена в Великобритании, дала согласие на выплату свыше 960 тысяч долларов в рамках завершения расследования о возможном обходе санкций.

Читать полностью
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине прекращением поставок топлива

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине прекращением поставок топлива

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с заявлением, касающимся поставок дизельного топлива на Украину.

Читать полностью

Общество

Туристы не смогли выиграть тур за прерванный отдых в Турции из-за болезни родственника

Туристы не смогли выиграть тур за прерванный отдых в Турции из-за болезни родственника

Туристы из Курской области прервали свой отдых в Турции из-за болезни близкого родственника, проведя там 4 из запланированных 8 ночей.

Читать полностью
Врач Кабанов: морс является самым освежающим напитком в жару

Врач Кабанов: морс является самым освежающим напитком в жару

Врач Алексей Кабанов порекомендовал морс как самый полезный и освежающий напиток в жару, отмечая его преимущества перед квасом, содержание которого иногда увеличивается за счёт добавления сахара.

Читать полностью

Новости