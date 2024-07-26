В России наблюдается усиление дефицита рабочих ресурсов, что приводит к росту операционных издержек предприятий. По данным Центрального Банка, повышение внутреннего потребления не сопровождается аналогичным увеличением предложения товаров и услуг. Это приводит к тому, что основной эффект заключается в повышении стоимости работы и усилении инфляционного давления, как отмечено в последнем отчете по итогам заседания совета директоров ЦБ.

"С каждым годом проблема нехватки рабочей силы усугубляется. В результате, увеличение спроса в стране не означает пропорционального расширения ассортимента доступных товаров и услуг. Это, в свою очередь, подталкивает к росту издержек производства и увеличивает инфляционные риски", — указывается в документе ЦБ.

Фото: commons.wikimedia.org/Mostafameraji (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)