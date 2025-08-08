Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:03

Медведева раскрывает секреты успешных отношений при плотном графике

Евгения Медведева рассказала, как совмещает карьеру и личную жизнь

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась своими мыслями о том, как ей удается совмещать карьеру и личную жизнь. В интервью "Матч ТВ" она рассказала о важности правильного тайм-менеджмента и осознанном подходе к отношениям.

"Нам комфортно в таком режиме, потому что всегда есть понимание, что ты скучаешь по человеку. Это помогает не перегореть и не уйти в кризис", — отметила Евгения.

По ее словам, встречаются они с возлюбленным либо рано утром, либо поздно вечером, планируя время для встреч заранее.

Ранее фигуристка раскрыла имя своего молодого человека — им оказался танцор Ильдар Гайнутдинов. Вместе они принимали участие в телевизионном шоу "Звездные танцы".

Медведева, которая является двукратной чемпионкой мира и Европы, а также завоевала две серебряные медали на Олимпийских играх-2018, в 2021 году объявила о завершении карьеры.

