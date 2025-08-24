Рабочие задачи достанут везде: что едлать, если отпуск перестаёт быть отдыхом

Современный отпуск редко бывает полным отключением. В мессенджеры приходят сообщения, на почту — "срочные" письма, а телефон остаётся рядом. Я сам ловил себя на том, что отвечаю на рабочие чаты прямо с пляжа. В какой-то момент понял: это не отдых, а просто смена локации.

Почему работа не отпускает

Главная причина — привычка быть всегда на связи. Мы боимся что-то упустить, подвести коллег или вернуться к завалу. Иногда и сама культура компании заставляет проверять почту даже в отпуске.

Что помогает отключиться

— Делегировать задачи заранее. Перед отпуском лучше назначить человека, который будет решать срочные вопросы.

— Отключить уведомления. Я поставил автоответчик на почту и выключил рабочие чаты. Первый день было тревожно, но потом пришло настоящее чувство свободы.

— Создать барьеры. Ноутбук я оставляю в сейфе отеля и достаю только по реальной необходимости (которая, как правило, не наступает).

Личный опыт

В одной из поездок я решил впервые провести отпуск без рабочих чатов. Настроил автоответчик: "Я в отпуске, вернусь такого-то числа". Первые два дня казались непривычными, но потом я заметил, что стал отдыхать глубже. Вернулся с новыми силами и понял, что мир не рухнул без моего контроля.

Итог

Если работа не отпускает в отпуске, отдых теряет смысл. Важно заранее установить границы, доверить часть задач коллегам и честно отключиться. Иначе вы вернётесь домой с тем же выгоранием, только с загаром.