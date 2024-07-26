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Работа.ру и СберПодбор: хобби помогают россиянам в работе
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Работа.ру и СберПодбор: хобби помогают россиянам в работе

Исследование, проведенное сервисами Работа.ру и СберПодбор, показало, что многие россияне используют навыки, приобретенные через хобби, в своей профессиональной деятельности. В опросе участвовали 3,5 тысячи человек из различных регионов России, сообщает Вечерняя Москва.

Среди популярных хобби: чтение, путешествия, спорт, музыка, садоводство, рукоделие, фотография и рисование. Более половины респондентов заявили, что их увлечения помогли им на работе, особенно в развитии аналитического мышления, управлении временем, решении проблем, терпении и концентрации.

Фото: commons.wikimedia.org/Doug Coldwell (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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