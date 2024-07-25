Исследование сервисов Работа.ру и СберПодбор показало, что почти половина (45%) россиян имеют KPI на работе. KPI устанавливаются руководителем группы (32%), директором подразделения (28%), генеральным директором (22%) или самими сотрудниками (11%), сообщает Газета.Ру.

49% опрошенных всегда достигают своих целевых показателей, 45% — иногда, а 6% — никогда. 29% россиян считают, что KPI способствуют личностному и профессиональному росту, 26% полагают, что они повышают эффективность работы, а 22% утверждают, что KPI помогают поддерживать рабочий тонус. В то же время 31% опрошенных заявили, что KPI их демотивируют, и 9% признались, что KPI их пугают.

Александр Ветерков, заместитель генерального директора Работа.ру, отметил, что KPI полезны для повышения производительности и мотивации, но не должны заменять глубокий анализ и оценку качества работы.

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