Четырехдневная неделя остается мечтой: главный подвох скрыт не в законе
Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю не требует обязательного изменения федерального законодательства, так как действующие нормы уже позволяют работодателям гибко настраивать графики. Об этом в беседе с изданию NewsInfo рассказал юрист, эксперт по вопросам трудового права Александр Ксенофонтов.
Ранее сообщалось, что глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что не видит смысла в необходимости законодательного закрепления четырехдневной рабочей недели. По его словам, нормы трудового права настолько гибки, что позволяют регулировать режим занятости в рамках традиционной пятидневки.
Ксенофонтов подчеркнул, что министр труда абсолютно прав в своей оценке. Юрист пояснил, что закон ограничивает лишь предельную планку — сорок часов в неделю, а конкретное расписание остается прерогативой работодателя.
"Продолжительность режима рабочего времени устанавливаются внутренним трудовым распорядком организации. Если организация так решила, то значит так и будет. Законом регулируется предельная продолжительность рабочего времени сорок часов в неделю. А потом конкретное предприятие само решает", — отметил юрист.
При этом эксперт обратил внимание на важный экономический аспект: сокращение количества рабочих дней неизбежно сказывается на доходах сотрудника. При расчете выплат у работодателей применяется новая формула учета, где итоговое вознаграждение пропорционально объему выполненных задач. Специалисты напоминают, что в компаниях также меняется порядок оформления зарплатных ведомостей, что требует внимательного отношения к кадровой документации.
"Оплата по труду это сколько поработал, столько получил. Меньше работаешь — меньше получаешь", — пояснил правовед.
По словам юриста, введение четырехдневки на федеральном уровне — это вопрос экономической эффективности, а не только юридических прав. В условиях, когда бизнес вынужден соблюдать регламенты индексации доходов, стране необходим высокий уровень производительности труда, который пока остается довольно низким. В этой связи компаниям полезно знать, как эффективно управлять сверхурочными часами, не создавая нагрузки на фонд оплаты труда.
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