Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
© commons.wikimedia.org by Mingle MediaTV is licensed under CC BY-SA 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:52

Не всё блестит в Голливуде: признание Риз Уизерспун о цене успеха

Риз Уизерспун рассказала о трудностях совмещения съёмок и воспитания троих детей

Трудно поверить, что даже у голливудских звёзд бывают моменты, когда приходится выбирать между карьерой и семьёй. Риз Уизерспун, обладательница "Оскара" и мама троих детей, призналась: совмещать съёмки в Голливуде и воспитание детей оказалось куда сложнее, чем она ожидала.

Актриса воспитывает 25-летнюю Аву и 21-летнего Дикона от брака с Райаном Филлиппом, а также 12-летнего Теннесси, сына от Джима Тота. 14 августа она поделилась в блоге серией фотографий с детьми и откровенно рассказала о своём опыте.

"Кто-то спросил меня, каково это — растить троих детей и строить карьеру в Голливуде. Казалось, мы проводили много времени вместе в трейлерах, — написала она под снимком, на котором с Теннесси улыбается в вагончике на съёмках. — Казалось, будто они всегда были рядом со мной в дороге".

Голливуд без глянца

Риз не скрывает: баланс между работой и семьёй давался ей нелегко.

"Я плакала, работая по 14-17 часов, иногда всю ночь, и всё равно вставала рано, чтобы отвезти их в школу. Я ужасно уставала. Я старалась сказать что-то хорошее о работе, когда приходила вечером, чтобы мои дети знали — моя профессия для меня важна и может быть интересной!", — призналась актриса.

В одном из кадров она позирует с Авой, и именно этот снимок сопровождает её главный вывод: воспитание детей научило её расставлять приоритеты.

"Хотя порой это было непросто, рождение детей дало мне представление о том, что важно в жизни. Нет ничего лучше, чем вернуться домой, обнять их и услышать, как прошёл их день!", — заключила Уизерспун.

