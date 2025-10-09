Удалёнка сделала нас ленивыми: возвращение в офис неожиданно превратило людей в спортсменов
Пандемия изменила привычный ритм жизни миллионов людей. Удалённая работа, казалось бы, должна была освободить время для спорта, прогулок и ухода за собой. Но исследование показало, что всё вышло иначе: те, кто вернулся в офис, стали тренироваться чаще.
Что показало исследование RunRepeat
Портал RunRepeat опросил почти 2500 человек, которые после длительной удалёнки снова начали ходить в офис. Результаты удивили даже самих исследователей: большинство участников стали больше двигаться именно после возвращения на работу.
Почти 60% тех, кто раньше не занимался спортом, теперь тренируются два-три раза в неделю. Возможно, сказывается то, что дорога до офиса включает дополнительные шаги — путь до метро, поход за кофе, прогулки во время обеда. Или же просто возвращение к стабильному графику помогает выработать ритм.
"Почти 60% людей, которые раньше не занимались спортом, начали тренироваться после возвращения в офис", — говорится в отчёте RunRepeat.
Как изменился уровень активности
Исследование показало:
-
у тех, кто раньше занимался спортом до двух раз в неделю, частота тренировок выросла на 125%;
-
у тех, кто тренировался трижды — на 38%;
-
а вот у самых активных, занимавшихся более четырёх раз в неделю, активность снизилась на 14%.
Таким образом, для новичков и "ленивых" офис стал стимулом, а для опытных спортсменов — скорее препятствием: дорога, пробки, поздние возвращения мешают регулярным тренировкам.
Почему офис возвращает энергию
Главная причина — структура дня. Работая из дома, человек часто не замечает, как весь день проходит сидя: обед за ноутбуком, редкие перерывы, минимум шагов. В офисе же даже мелкие дела добавляют движение: поход за документами, прогулка к столовой, разговор с коллегой.
Кроме того, возвращение в коллектив усиливает мотивацию. Кто-то хочет выглядеть подтянуто, кто-то заражается примером коллег, а кто-то просто чувствует прилив энергии от общения.
Таблица "Сравнение форматов работы и уровня активности"
|Формат
|Средний уровень активности
|Типичная ошибка
|Потенциал для движения
|Удалёнка
|Низкий
|Малоподвижный образ жизни
|Важно внедрять микропаузу и зарядку
|Гибридный
|Средний
|Нестабильный режим
|Можно встроить короткие тренировки
|Офис
|Высокий
|Усталость от дороги
|Возможность утреннего и вечернего кардио
Советы шаг за шагом: как сохранить форму при любом графике
-
Планируйте тренировки. Записывайте их в календарь так же, как деловые встречи — это помогает не пропускать занятия.
-
Используйте дорогу до офиса. Пройдите часть пути пешком — ежедневное кардио без затрат времени.
-
Выбирайте лестницу вместо лифта. Простое, но эффективное правило.
-
Создайте домашний мини-зал. Коврик для йоги, резинки, гантели — и 15 минут в день уже дают результат.
-
Разминайтесь после звонков. Каждая онлайн-встреча — повод размять шею и плечи.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: 8-10 часов за компьютером без движения.
Последствие: нарушение осанки, застой крови, усталость глаз.
Альтернатива: ставьте таймер на каждый час и делайте разминку.
-
Ошибка: Переносить спорт на вечер.
Последствие: упадок сил и отказ от тренировки.
Альтернатива: утренняя зарядка или прогулка перед завтраком.
-
Ошибка: Полагаться на "настроение".
Последствие: нерегулярность и откат.
Альтернатива: чёткий график и напоминания через приложения Stretchly, Workrave или TimeOut.
А что если офис далеко?
Если дорога до работы занимает час и больше, можно превратить её в часть фитнеса. Велосипед, самокат или просто пешая прогулка — отличная альтернатива. Даже пара остановок пешком вносит вклад в здоровье.
"Езда на работу с ноутбуком на спине может не вдохновлять, но пешая прогулка до офиса или станции — отличный способ оставаться активным", — говорится в исследовании.
Учёные из журнала The Lancet отмечают: у тех, кто ездит на работу на велосипеде, риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний ниже на 24%. Поэтому, если до офиса недалеко — выбирайте кардио на колёсах.
Таблица "Плюсы и минусы разных видов активности"
|Вид активности
|Плюсы
|Минусы
|Ходьба
|Бесплатно, не требует подготовки
|Низкая интенсивность
|Велосипед
|Кардио, экономия времени
|Погодные ограничения
|Домашние тренировки
|Доступны в любое время
|Требуют самодисциплины
|Тренажёрный зал
|Контроль, разнообразие
|Стоимость, дорога
FAQ
Как подобрать спорт при работе из дома?
Начните с коротких, но регулярных занятий: йога, растяжка, пилатес. Главное — системность.
Что эффективнее: утренние или вечерние тренировки?
Утром проще сформировать привычку, вечером мышцы более эластичны. Всё зависит от вашего биоритма.
Сколько стоит минимальный набор для домашнего фитнеса?
Коврик — от 1000 ₽, резинки — от 700 ₽, гантели — от 2000 ₽. Этого достаточно для базовых упражнений.
Мифы и правда
Миф 1. Работа из дома даёт больше времени для спорта.
Правда. Без режима люди двигаются меньше и чаще пропускают тренировки.
Миф 2. 10 минут тренировки — слишком мало.
Правда. Даже короткие интервалы повышают метаболизм и улучшают самочувствие.
Миф 3. Велосипед — это только летний вид спорта.
Правда. Существуют шипованные покрышки и термоэкипировка — кататься можно круглый год.
Сон и психология
Удалённая работа стирает границы между домом и офисом, из-за чего страдает сон. Хроническое недосыпание снижает мотивацию и уровень энергии. Чтобы восстановить баланс, важно ложиться и вставать в одно время, не брать ноутбук в кровать и проветривать комнату перед сном.
Три интересных факта
-
Люди, которые тренируются утром, на 30% чаще сохраняют привычку надолго.
-
20 минут ходьбы в день повышают уровень серотонина и концентрацию.
-
Подъём по лестнице на 10 этажей в неделю снижает риск инсульта на треть.
Исторический контекст
В начале XX века рабочие на заводах проходили десятки тысяч шагов ежедневно, и вопрос активности даже не поднимался. Но с ростом офисных профессий движение ушло из жизни. Пандемия лишь усилила этот тренд, показав, насколько физическая активность зависит от формата труда.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru