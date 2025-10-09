Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© создано с помощью нейросети OpenAI (DALL·E) is licensed under OpenAI, 2025
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:41

Удалёнка сделала нас ленивыми: возвращение в офис неожиданно превратило людей в спортсменов

После пандемии офисные сотрудники стали тренироваться чаще, чем на удалёнке

Пандемия изменила привычный ритм жизни миллионов людей. Удалённая работа, казалось бы, должна была освободить время для спорта, прогулок и ухода за собой. Но исследование показало, что всё вышло иначе: те, кто вернулся в офис, стали тренироваться чаще.

Что показало исследование RunRepeat

Портал RunRepeat опросил почти 2500 человек, которые после длительной удалёнки снова начали ходить в офис. Результаты удивили даже самих исследователей: большинство участников стали больше двигаться именно после возвращения на работу.

Почти 60% тех, кто раньше не занимался спортом, теперь тренируются два-три раза в неделю. Возможно, сказывается то, что дорога до офиса включает дополнительные шаги — путь до метро, поход за кофе, прогулки во время обеда. Или же просто возвращение к стабильному графику помогает выработать ритм.

"Почти 60% людей, которые раньше не занимались спортом, начали тренироваться после возвращения в офис", — говорится в отчёте RunRepeat.

Как изменился уровень активности

Исследование показало:

  • у тех, кто раньше занимался спортом до двух раз в неделю, частота тренировок выросла на 125%;

  • у тех, кто тренировался трижды — на 38%;

  • а вот у самых активных, занимавшихся более четырёх раз в неделю, активность снизилась на 14%.

Таким образом, для новичков и "ленивых" офис стал стимулом, а для опытных спортсменов — скорее препятствием: дорога, пробки, поздние возвращения мешают регулярным тренировкам.

Почему офис возвращает энергию

Главная причина — структура дня. Работая из дома, человек часто не замечает, как весь день проходит сидя: обед за ноутбуком, редкие перерывы, минимум шагов. В офисе же даже мелкие дела добавляют движение: поход за документами, прогулка к столовой, разговор с коллегой.

Кроме того, возвращение в коллектив усиливает мотивацию. Кто-то хочет выглядеть подтянуто, кто-то заражается примером коллег, а кто-то просто чувствует прилив энергии от общения.

Таблица "Сравнение форматов работы и уровня активности"

Формат Средний уровень активности Типичная ошибка Потенциал для движения
Удалёнка Низкий Малоподвижный образ жизни Важно внедрять микропаузу и зарядку
Гибридный Средний Нестабильный режим Можно встроить короткие тренировки
Офис Высокий Усталость от дороги Возможность утреннего и вечернего кардио

Советы шаг за шагом: как сохранить форму при любом графике

  1. Планируйте тренировки. Записывайте их в календарь так же, как деловые встречи — это помогает не пропускать занятия.

  2. Используйте дорогу до офиса. Пройдите часть пути пешком — ежедневное кардио без затрат времени.

  3. Выбирайте лестницу вместо лифта. Простое, но эффективное правило.

  4. Создайте домашний мини-зал. Коврик для йоги, резинки, гантели — и 15 минут в день уже дают результат.

  5. Разминайтесь после звонков. Каждая онлайн-встреча — повод размять шею и плечи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: 8-10 часов за компьютером без движения.
    Последствие: нарушение осанки, застой крови, усталость глаз.
    Альтернатива: ставьте таймер на каждый час и делайте разминку.

  • Ошибка: Переносить спорт на вечер.
    Последствие: упадок сил и отказ от тренировки.
    Альтернатива: утренняя зарядка или прогулка перед завтраком.

  • Ошибка: Полагаться на "настроение".
    Последствие: нерегулярность и откат.
    Альтернатива: чёткий график и напоминания через приложения Stretchly, Workrave или TimeOut.

А что если офис далеко?

Если дорога до работы занимает час и больше, можно превратить её в часть фитнеса. Велосипед, самокат или просто пешая прогулка — отличная альтернатива. Даже пара остановок пешком вносит вклад в здоровье.

"Езда на работу с ноутбуком на спине может не вдохновлять, но пешая прогулка до офиса или станции — отличный способ оставаться активным", — говорится в исследовании.

Учёные из журнала The Lancet отмечают: у тех, кто ездит на работу на велосипеде, риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний ниже на 24%. Поэтому, если до офиса недалеко — выбирайте кардио на колёсах.

Таблица "Плюсы и минусы разных видов активности"

Вид активности Плюсы Минусы
Ходьба Бесплатно, не требует подготовки Низкая интенсивность
Велосипед Кардио, экономия времени Погодные ограничения
Домашние тренировки Доступны в любое время Требуют самодисциплины
Тренажёрный зал Контроль, разнообразие Стоимость, дорога

FAQ

Как подобрать спорт при работе из дома?
Начните с коротких, но регулярных занятий: йога, растяжка, пилатес. Главное — системность.

Что эффективнее: утренние или вечерние тренировки?
Утром проще сформировать привычку, вечером мышцы более эластичны. Всё зависит от вашего биоритма.

Сколько стоит минимальный набор для домашнего фитнеса?
Коврик — от 1000 ₽, резинки — от 700 ₽, гантели — от 2000 ₽. Этого достаточно для базовых упражнений.

Мифы и правда

Миф 1. Работа из дома даёт больше времени для спорта.
Правда. Без режима люди двигаются меньше и чаще пропускают тренировки.

Миф 2. 10 минут тренировки — слишком мало.
Правда. Даже короткие интервалы повышают метаболизм и улучшают самочувствие.

Миф 3. Велосипед — это только летний вид спорта.
Правда. Существуют шипованные покрышки и термоэкипировка — кататься можно круглый год.

Сон и психология

Удалённая работа стирает границы между домом и офисом, из-за чего страдает сон. Хроническое недосыпание снижает мотивацию и уровень энергии. Чтобы восстановить баланс, важно ложиться и вставать в одно время, не брать ноутбук в кровать и проветривать комнату перед сном.

Три интересных факта

  1. Люди, которые тренируются утром, на 30% чаще сохраняют привычку надолго.

  2. 20 минут ходьбы в день повышают уровень серотонина и концентрацию.

  3. Подъём по лестнице на 10 этажей в неделю снижает риск инсульта на треть.

Исторический контекст

В начале XX века рабочие на заводах проходили десятки тысяч шагов ежедневно, и вопрос активности даже не поднимался. Но с ростом офисных профессий движение ушло из жизни. Пандемия лишь усилила этот тренд, показав, насколько физическая активность зависит от формата труда.

