Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Телефонные мошенники
Телефонные мошенники
© https://t.me/mediamvd
Главная / Общество
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 21:30

Срочное сообщение от "начальника" ночью: вот как работает новая схема мошенников

Эксперт Александр Дворянский рассказал о признаках мошенничества в рабочих чатах

С ростом популярности мессенджеров у злоумышленников появились новые инструменты для атак — псевдорабочие чаты. Внешне они маскируются под служебные диалоги, но на деле представляют угрозу для личных данных. Об этом в беседе с MosTimes рассказал директор по информационной безопасности ГК "Элемент" Александр Дворянский.

Эксперт отмечает: особая опасность в том, что такие чаты выглядят максимально правдоподобно.

"Чат только-только появляется, тебя туда добавляют. Как правило, в этом чате присутствует только руководитель, большая часть коллег в нём отсутствует. Потом срочный призыв к действию — ответьте на звонок, откройте документ, отправьте данные. Обычно это происходит вне рабочего времени. Это тоже должно насторожить", — пояснил Александр Дворянский.

Чем грозит доверие к фальшивым чатам

Следование инструкциям из таких диалогов может привести к серьёзным последствиям:

  • утечка персональных данных;

  • потеря конфиденциальной информации;

  • кража доступа к устройствам;

  • использование кодов для входа в сервисы (например, госуслуги).

"Из "рабочего" чата человека могут попросить назвать четырёхзначный номер, а это доступ от госуслуг", — подчеркнул специалист.

Советы шаг за шагом

  1. Всегда проверяйте состав участников чата.

  2. Обратите внимание на время появления и первые сообщения.

  3. Не переходите по ссылкам и не открывайте вложения без подтверждения.

  4. Если есть сомнения — перезвоните руководителю или коллеге.

  5. Сообщите в IT-отдел при обнаружении подозрительных чатов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: отправить данные сразу.

  • Последствие: потеря доступа к аккаунтам.

  • Альтернатива: проверить информацию напрямую у руководителя.

  • Ошибка: открыть вложение без проверки.

  • Последствие: заражение устройства вирусом.

  • Альтернатива: уточнить у IT-специалистов.

  • Ошибка: доверять только виду чата.

  • Последствие: попадание в схему мошенников.

  • Альтернатива: анализировать детали и быть внимательным.

А что если…

А что если вы уже передали данные? Срочно смените пароли, сообщите в службу безопасности компании и при необходимости заблокируйте доступ к сервисам.

FAQ

Почему мошенники используют именно рабочие чаты?
Они вызывают доверие, имитируя служебную переписку.

Что делать, если добавили в подозрительный чат?
Не реагировать, не передавать данные, проверить у коллег.

Можно ли защититься технически?
Частично — с помощью корпоративных систем безопасности, но внимательность сотрудников остаётся ключевой.

Мифы и правда

  • Миф: мошенники всегда пишут с незнакомых номеров.

  • Правда: они могут использовать знакомые имена и фото.

  • Миф: достаточно антивируса для защиты.

  • Правда: многое зависит от внимательности человека.

Ощущение срочности, которым пользуются мошенники, выбивает человека из равновесия. Поэтому важно сохранять спокойствие и не принимать решений в спешке.

Интересные факты

  1. Более 70% фишинговых атак в 2025 году были связаны с мессенджерами.

  2. Наибольшее количество случаев зафиксировано в крупных компаниях с удалёнными сотрудниками.

  3. В 40% случаев мошенники действуют в нерабочее время, когда сотрудники меньше настороже.

Исторический контекст

Фишинг появился в 1990-х, когда злоумышленники рассылали поддельные письма от банков. Сегодня схема эволюционировала: вместо писем — мессенджеры, а вместо "банка" — якобы ваш начальник.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Госдуме предложили засчитывать отпуск по уходу за ребёнком в двойном размере стажа 10.09.2025 в 19:11

Полтора года засчитают как три: Госдума рассматривает новый закон о родителях

В Госдуму внесён законопроект: время ухода за ребёнком до 1,5 лет могут учитывать в трудовой и страховой стаж в двойном размере для поддержки семей.

Читать полностью » Психолог дала рекомендации россиянам, столкнувшимся с осенней хандрой 10.09.2025 в 17:18

Осенняя хандра не пройдет сама: эти три мелочи спасают даже в самую дождливую погоду

Психолог Анна Мухина рассказала NewsInfo, как преодолеть осеннее уныние.

Читать полностью » Роль ТСЖ в управлении домом: мнение юриста о преимуществах товарищества 10.09.2025 в 13:31

Шокирующая правда о старших по дому: почему их советы могут навредить, а должность председателя – ваш шанс на справедливость

В чем разница между "старшей по дому" и председателем совета МКД? Юрист объяснил, кто реально управляет домом, имеет права и может защитить ваши интересы. Узнайте о роли ТСЖ!

Читать полностью » Врач-сомнолог Черкасова: ночные кошмары чаще всего связаны со стрессом и перегрузкой 08.09.2025 в 19:02

Игнорировать ночные кошмары опасно: вот чем грозят повторяющиеся страшные сны

Постоянные кошмары могут быть не просто следствием усталости, а важным сигналом организма. Врач объяснила, почему они возникают и как их уменьшить.

Читать полностью » Военблогер Звинчук предложил пополнять ряды армии за счёт геймеров 05.09.2025 в 15:34

Новые рекруты — из-за компьютера: военные предложили необычную идею для армии

Военблогер Михаил Звинчук предложил пополнять ряды армии геймерами. По его мнению, их реакция, мышление и опыт в шутерах полезны в бою.

Читать полностью » ВТБ: роботизация и ИИ станут драйверами роста российской промышленности — мнение крупнейшего банка 05.09.2025 в 15:17

Роботы вместо людей: к чему готовится российская промышленность

На ВЭФ заявили: чтобы к 2030 году выйти на мировой уровень роботизации, России нужно вложить более 600 млрд руб. Ключевой драйвер — ИИ и умные системы.

Читать полностью » Депутат Фёдоров раскритиковал идею запрета бесплатного обучения детей мигрантов 04.09.2025 в 13:44

Запрет на школу для мигрантов: почему законопроект может стать бомбой замедленного действия

Депутат Фёдоров заявил, что запрет на бесплатное обучение детей мигрантов приведёт к росту преступности. Минпросвещения уже назвало инициативу неконституционной.

Читать полностью » Минобороны подготовило постановление о выплатах семьям военных, попавших в плен 04.09.2025 в 13:36

Новый порядок довольствия: как изменятся правила для семей бойцов

Минобороны предложило возобновить выплаты семьям военных, оказавшихся в плену или пропавших без вести. Но если боец самовольно оставил часть, деньги придётся вернуть.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

АвтоВАЗ начнёт поставки Lada Iskra в Белоруссию в ноябре — представитель компании
Еда

Использованное растительное масло можно смешивать с овсянкой и использовать как корм для птиц
Спорт и фитнес

Butt wink — округление поясницы в приседе, которое появляется при уходе таза назад
Культура и шоу-бизнес

Личное письмо Джеймса Дина 1954 года продано на аукционе за 32,5 тыс. долларов
Садоводство

Белая горчица улучшает почву и снижает риск фитофторы
СФО

В ХМАО подтвердили два семейных случая ботулизма после домашних консервов
Наука

Песчаные холмы длиной в километры найдены на дне Северного моря — Манчестерский университет
Советы и рекомендации

Психолог Алиса Метелина: страсть в отношениях угасает из-за рутины и отсутствия близости
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet