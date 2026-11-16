Россия Спорт Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Обсуждение рабочих вопросов в коллективе
Обсуждение рабочих вопросов в коллективе
© commons.wikimedia.org by Коворкинг-пространство "Зона действия" is licensed under Creative Commons CC0 1.0
Главная / Советы и рекомендации
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:33

Выгорание заставляет россиян искать новую работу: почему спешка с увольнением может стать ошибкой

Профессиональное выгорание является не первичной проблемой, а закономерным финалом длительного игнорирования накопленных отрицательных эмоций, отметил кандидат психологических наук, писатель, телеведущий Михаил Хорс. В комментарии для NewsInfo эксперт отметил, что корень деструктивного состояния кроется в завышенных ожиданиях сотрудника от рабочего процесса и неверном восприятии профессиональных задач.

По словам специалиста, выгорание представляет собой крайнюю степень эмоциональной усталости, возникающую из-за хронического напряжения. Человек долгое время живет в состоянии раздражения, тревоги и разочарования в коллегах, руководстве или собственных целях. Часто этот процесс сопровождается апатией. Медики подчеркивают, что хронический стресс может привести к серьезным физиологическим последствиям для организма.

Психолог подчеркнул, что попытки решить проблему через увольнение или внеплановый отдых зачастую оказываются неэффективными, так как воздействуют на следствие, а не на причину. Основным фактором стресса является внутреннее отношение человека к реальности, а не внешние обстоятельства. Нередко даже после длительного перерыва люди сталкиваются с тем, что эффект отпуска исчезает в первые же дни возвращения в офис.

"Причины выгорания внутри человека, не снаружи. Пока он это не поймет, пока он будет считать, что все вокруг плохое, что вызывает у него отрицательные эмоции, он будет прыгать с одной работы на другую, плюс-минус будет одинаково. И он везде будет выгорать", — пояснил Хорс.

Эксперт выделил две модели поведения: реалистичную и инфантильную. В первом случае сотрудник воспринимает работу как способ получения дохода, допуская наличие рутины и конфликтов. Во втором — человек убежден, что деятельность должна приносить исключительно удовольствие. Любое отклонение от этого идеализированного плана вызывает у него эмоциональную боль.

Психологи напоминают, что деструктивное восприятие реальности может маскировать более глубокие проблемы, такие как скрытая депрессия, снижающая общую активность.

Для преодоления кризиса необходимо отказаться от "запроса на вечный кайф" и признать, что работа не обязана быть источником воодушевления в режиме 24/7. Важно уметь брать ответственность за свои переживания, не перекладывая ее на внешнюю среду. При поиске нового места также важно учитывать не только финансовую сторону, иначе ошибка на собеседовании может привести к повторению сценария в другом коллективе.

"Поменять отношение к работе. Она не обязана приносить удовольствие. Может, иногда, но не всегда и не во всем. Работа нужна для получения денег. Удовольствие можно найти в другом месте", — добавил специалист.

В завершение Хорс предостерег от частой смены сфер деятельности. По его мнению, такая стратегия мешает стать настоящим экспертом, при этом проблемы в новых компаниях остаются идентичными. Для сохранения ментального здоровья специалисты также рекомендуют внедрять полезные привычки, ведь часто избегание стресса называют одним из главных секретов долголетия.

Читайте также

Проверено экспертом: психолог Андрей Покровский
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Телевизор не работает, зарядка пустая: почему электроприборы все равно берут энергию из сети 05.10.2026 в 15:17

Эксперт по бытовой технике Александр Горохов объяснил NewsInfo, как бытовые электроприборы продолжают расходовать электроэнергию даже в режиме ожидания.

Читать полностью » QR-коды стали новой приманкой для мошенников: что проверить до перехода по ссылке 05.10.2026 в 13:18

IT-эксперт Алексей Лукацкий объяснил NewsInfo, как не попасться на удочку мошенников при оплате товаров и услуг с помощью QR-кодов.

Читать полностью » Фильтр для воды показал, что скрывается в кране: решающим оказался один элемент очистки 30.09.2026 в 13:21

Эксперт по домоводству Марина Жукова назвала NewsInfo принцип выбора бытового фильтра для воды.

Читать полностью » Дождь скатывается, а грязь не липнет: чем покрыть окна после мытья, чтобы забыть о разводах 25.09.2026 в 14:05

Эксперт по домоводству Марина Жукова назвала NewsInfo действенные методы подготовки оконных стекол к дождливому сезону.

Читать полностью » Кружево и шелк не только для вечера: как бельевой стиль вписать в офисный гардероб 21.09.2026 в 13:46

Стилист Ольга Ким поделилась с NewsInfo секретами интеграции бельевого стиля в офисный гардероб.

Читать полностью » Гора веток после обрезки сада: когда их можно выбросить в обычный контейнер 15.09.2026 в 16:55

Эксперт по ЖКХ Татьяна Вепрецкая рассказала NewsInfo, как правильно утилизировать ветки и траву.

Читать полностью » Натуральное не всегда значит лучше: в гардеробе есть вещи, где синтетика работает эффективнее 27.08.2026 в 17:32

Стилист Анна Скороходова назвала NewsInfo преимущества синтетической одежды перед хлопковой.

Читать полностью » Счет уменьшился, а купюры не появились: как действовать, если банкомат не выдал наличные 26.08.2026 в 12:14

Эксперт по IT-безопасности Василий Окулесский пояснил NewsInfo, когда технический сбой в банкомате может обернуться потерей денег.

Читать полностью »

Новости
Общество
Школьникам показывают не всего Пушкина: что и зачем решили скрыть в произведении классика
Технологии
У флота Австралии появится больше свободы под водой: в Сиднее обозначили круг будущих миссий
Красота и здоровье
Сахарный диабет можно приблизить собственным рационом: какие ошибки особенно опасны
Орловская область
Камень, носки и чужой череп: как доказали, что в Орле нашли мощи именно Афанасия Сайко
Красота и здоровье
Мужчина может стать отцом и в 60 лет: одна деталь важнее цифры в паспорте
Садоводство
Весной клумба просыпается без рассады: какие однолетние цветы можно доверить зимней земле
Сладкие мандарины не всегда самые красивые: почему внешний вид может обмануть покупателя
Сосиска, булочка и немного соуса: почему эти ингредиенты в хот-доге вызывают вопросы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet