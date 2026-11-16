Выгорание заставляет россиян искать новую работу: почему спешка с увольнением может стать ошибкой

Профессиональное выгорание является не первичной проблемой, а закономерным финалом длительного игнорирования накопленных отрицательных эмоций, отметил кандидат психологических наук, писатель, телеведущий Михаил Хорс. В комментарии для NewsInfo эксперт отметил, что корень деструктивного состояния кроется в завышенных ожиданиях сотрудника от рабочего процесса и неверном восприятии профессиональных задач.

По словам специалиста, выгорание представляет собой крайнюю степень эмоциональной усталости, возникающую из-за хронического напряжения. Человек долгое время живет в состоянии раздражения, тревоги и разочарования в коллегах, руководстве или собственных целях. Часто этот процесс сопровождается апатией. Медики подчеркивают, что хронический стресс может привести к серьезным физиологическим последствиям для организма.

Психолог подчеркнул, что попытки решить проблему через увольнение или внеплановый отдых зачастую оказываются неэффективными, так как воздействуют на следствие, а не на причину. Основным фактором стресса является внутреннее отношение человека к реальности, а не внешние обстоятельства. Нередко даже после длительного перерыва люди сталкиваются с тем, что эффект отпуска исчезает в первые же дни возвращения в офис.

"Причины выгорания внутри человека, не снаружи. Пока он это не поймет, пока он будет считать, что все вокруг плохое, что вызывает у него отрицательные эмоции, он будет прыгать с одной работы на другую, плюс-минус будет одинаково. И он везде будет выгорать", — пояснил Хорс.

Эксперт выделил две модели поведения: реалистичную и инфантильную. В первом случае сотрудник воспринимает работу как способ получения дохода, допуская наличие рутины и конфликтов. Во втором — человек убежден, что деятельность должна приносить исключительно удовольствие. Любое отклонение от этого идеализированного плана вызывает у него эмоциональную боль.

Психологи напоминают, что деструктивное восприятие реальности может маскировать более глубокие проблемы, такие как скрытая депрессия, снижающая общую активность.

Для преодоления кризиса необходимо отказаться от "запроса на вечный кайф" и признать, что работа не обязана быть источником воодушевления в режиме 24/7. Важно уметь брать ответственность за свои переживания, не перекладывая ее на внешнюю среду. При поиске нового места также важно учитывать не только финансовую сторону, иначе ошибка на собеседовании может привести к повторению сценария в другом коллективе.

"Поменять отношение к работе. Она не обязана приносить удовольствие. Может, иногда, но не всегда и не во всем. Работа нужна для получения денег. Удовольствие можно найти в другом месте", — добавил специалист.

В завершение Хорс предостерег от частой смены сфер деятельности. По его мнению, такая стратегия мешает стать настоящим экспертом, при этом проблемы в новых компаниях остаются идентичными. Для сохранения ментального здоровья специалисты также рекомендуют внедрять полезные привычки, ведь часто избегание стресса называют одним из главных секретов долголетия.

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