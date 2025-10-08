Джимми Фэллон вытаскивает слова на экраны: как интернет-головоломка Wordle превратится в телевизионное шоу
Американский телеведущий Джимми Фэллон вместе с телеканалом NBC готовит новый телевизионный проект, вдохновлённый популярной интернет-игрой Wordle. По данным издания Deadline, работа над пилотным эпизодом уже началась, а съёмки пройдут в Великобритании.
Ведущей шоу станет Саванна Гатри — известная журналистка и телеведущая, которую зрители знают по программам "White House Correspondent", "Today", "Chief Legal Analyst" и праздничному марафону "Macy's Thanksgiving Day Parade".
От браузерной головоломки к большому экрану
Wordle — это простая, но затягивающая игра, в которой нужно отгадать слово из пяти букв за шесть попыток. После каждого хода игрок видит подсказки: зелёная буква означает правильную позицию, жёлтая — присутствие буквы в слове, но не на том месте, а серая — её отсутствие.
Создателем игры стал Джош Уордл, и его проект стремительно завоевал сердца пользователей по всему миру. Каждый день игрокам предлагается новое слово, и именно эта ежедневная загадка стала частью утреннего ритуала миллионов людей.
В 2022 году права на Wordle приобрела газета The New York Times, включив игру в свою коллекцию цифровых развлечений наряду с кроссвордами и викторинами.
Как шоу будет выглядеть на телевидении
По замыслу авторов, телевизионная версия Wordle сохранит суть оригинала, но станет более динамичной. Участники будут соревноваться в угадывании слов в прямом эфире, получая не только удовольствие от игры, но и возможность выиграть призы.
Шоу предполагает участие нескольких команд, каждая из которых будет бороться за победу, комбинируя логику, знание языка и чутьё. Публика в студии сможет следить за ходом игры на больших экранах, а зрители дома — угадывать слова вместе с участниками.
"Мы хотим перенести атмосферу утреннего Wordle на телевидение, сделать игру живой, соревновательной и по-настоящему праздничной", — отметил представитель NBC.
Почему Wordle стал феноменом
Феномен популярности Wordle объясняется его простотой и социальной составляющей. Люди любят делиться своими результатами в соцсетях — зелёными, жёлтыми и серыми квадратиками, не раскрывая самого слова. Это создаёт ощущение единой игры для всех, где важен не результат, а участие.
Именно эта вовлечённость и делает Wordle идеальной основой для телевизионного формата: зрители смогут быть частью шоу, не выходя из дома.
Русская версия: "Вордли"
Популярность Wordle вдохновила разработчиков по всему миру на создание локальных версий. В России появилась "Вордли" — аналог игры на русском языке. Механика полностью повторяет оригинал: нужно отгадать пятибуквенное слово, ориентируясь на цветовые подсказки.
Эта адаптация быстро стала хитом в русскоязычном интернете. Игроки активно делятся своими результатами в соцсетях, а некоторые используют её даже для тренировки словарного запаса.
Сравнение: Wordle и "Вордли"
|Параметр
|Wordle
|Вордли
|Язык
|Английский
|Русский
|Количество букв
|5
|5
|Платформа
|The New York Times
|Независимая онлайн-платформа
|Подсказки
|Цветные индикаторы
|Цветные индикаторы
|Доступность
|Бесплатно в браузере
|Бесплатно в браузере
|Аудитория
|Мировая
|Русскоязычная
Как играть в Wordle: пошаговая инструкция
-
Откройте сайт Wordle.
-
Введите первое слово из пяти букв.
-
После ввода посмотрите на подсветку: зелёные буквы стоят правильно, жёлтые — нужно переставить.
-
Используйте подсказки, чтобы сузить круг вариантов.
-
Попробуйте угадать слово за шесть попыток.
-
Поделитесь результатом с друзьями.
Игру можно запускать на телефоне, планшете или компьютере, без регистрации и рекламы — именно это добавляет ей очарования.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: угадывать слова случайным образом.
-
Последствие: быстро теряете попытки и не продвигаетесь к разгадке.
-
Альтернатива: начинайте с слова, содержащего разные гласные и согласные (например, table или point).
-
Ошибка: не анализировать предыдущие попытки.
-
Последствие: повторение неудачных букв.
-
Альтернатива: ведите список уже использованных букв, чтобы исключить их.
-
Ошибка: игнорировать стратегию.
-
Последствие: угадывание превращается в хаос.
-
Альтернатива: применяйте логику, подбирайте слова с учётом подсказок.
А что если…
А что если Wordle получит не только ТВ-версию, но и собственное мобильное шоу? Вероятно, игра обретёт формат live-викторины с интеграцией в соцсети. Представьте, как миллионы пользователей будут угадывать слова одновременно в прямом эфире, а лучшие попадут в телевизионный выпуск.
Мифы и правда о Wordle
-
Миф: в Wordle можно угадать слово только случайно.
Правда: при правильной стратегии шанс победы более 90%.
-
Миф: игра создана корпорацией.
Правда: автор — независимый разработчик Джош Уордл, придумавший игру для своей девушки.
-
Миф: Wordle требует знания редких слов.
Правда: используются только общеупотребительные слова.
Интересные факты
• Первоначально Wordle не имел функции "поделиться результатом" — её добавили позже по просьбе игроков.
• Игра вдохновила десятки клонов: Nerdle (с числами), Heardle (с музыкой), Worldle (по географии).
• После покупки The New York Times посещаемость сайта выросла более чем в 10 раз.
Исторический контекст
-
2021 — запуск игры Джошем Уордлом.
-
Январь 2022 — Wordle становится вирусным в Twitter.
-
Февраль 2022 — The New York Times покупает игру.
- 2025 — NBC и Джимми Фэллон начинают съёмки ТВ-шоу.
