Джимми Фэллон вытаскивает слова на экраны: как интернет-головоломка Wordle превратится в телевизионное шоу

Американский телеведущий Джимми Фэллон вместе с телеканалом NBC готовит новый телевизионный проект, вдохновлённый популярной интернет-игрой Wordle. По данным издания Deadline, работа над пилотным эпизодом уже началась, а съёмки пройдут в Великобритании.

Ведущей шоу станет Саванна Гатри — известная журналистка и телеведущая, которую зрители знают по программам "White House Correspondent", "Today", "Chief Legal Analyst" и праздничному марафону "Macy's Thanksgiving Day Parade".

От браузерной головоломки к большому экрану

Wordle — это простая, но затягивающая игра, в которой нужно отгадать слово из пяти букв за шесть попыток. После каждого хода игрок видит подсказки: зелёная буква означает правильную позицию, жёлтая — присутствие буквы в слове, но не на том месте, а серая — её отсутствие.

Создателем игры стал Джош Уордл, и его проект стремительно завоевал сердца пользователей по всему миру. Каждый день игрокам предлагается новое слово, и именно эта ежедневная загадка стала частью утреннего ритуала миллионов людей.

В 2022 году права на Wordle приобрела газета The New York Times, включив игру в свою коллекцию цифровых развлечений наряду с кроссвордами и викторинами.

Как шоу будет выглядеть на телевидении

По замыслу авторов, телевизионная версия Wordle сохранит суть оригинала, но станет более динамичной. Участники будут соревноваться в угадывании слов в прямом эфире, получая не только удовольствие от игры, но и возможность выиграть призы.

Шоу предполагает участие нескольких команд, каждая из которых будет бороться за победу, комбинируя логику, знание языка и чутьё. Публика в студии сможет следить за ходом игры на больших экранах, а зрители дома — угадывать слова вместе с участниками.

"Мы хотим перенести атмосферу утреннего Wordle на телевидение, сделать игру живой, соревновательной и по-настоящему праздничной", — отметил представитель NBC.

Почему Wordle стал феноменом

Феномен популярности Wordle объясняется его простотой и социальной составляющей. Люди любят делиться своими результатами в соцсетях — зелёными, жёлтыми и серыми квадратиками, не раскрывая самого слова. Это создаёт ощущение единой игры для всех, где важен не результат, а участие.

Именно эта вовлечённость и делает Wordle идеальной основой для телевизионного формата: зрители смогут быть частью шоу, не выходя из дома.

Русская версия: "Вордли"

Популярность Wordle вдохновила разработчиков по всему миру на создание локальных версий. В России появилась "Вордли" — аналог игры на русском языке. Механика полностью повторяет оригинал: нужно отгадать пятибуквенное слово, ориентируясь на цветовые подсказки.

Эта адаптация быстро стала хитом в русскоязычном интернете. Игроки активно делятся своими результатами в соцсетях, а некоторые используют её даже для тренировки словарного запаса.

Сравнение: Wordle и "Вордли"

Параметр Wordle Вордли Язык Английский Русский Количество букв 5 5 Платформа The New York Times Независимая онлайн-платформа Подсказки Цветные индикаторы Цветные индикаторы Доступность Бесплатно в браузере Бесплатно в браузере Аудитория Мировая Русскоязычная

Как играть в Wordle: пошаговая инструкция

Откройте сайт Wordle. Введите первое слово из пяти букв. После ввода посмотрите на подсветку: зелёные буквы стоят правильно, жёлтые — нужно переставить. Используйте подсказки, чтобы сузить круг вариантов. Попробуйте угадать слово за шесть попыток. Поделитесь результатом с друзьями.

Игру можно запускать на телефоне, планшете или компьютере, без регистрации и рекламы — именно это добавляет ей очарования.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: угадывать слова случайным образом.

Последствие: быстро теряете попытки и не продвигаетесь к разгадке.

Альтернатива: начинайте с слова, содержащего разные гласные и согласные (например, table или point).

Ошибка: не анализировать предыдущие попытки.

Последствие: повторение неудачных букв.

Альтернатива: ведите список уже использованных букв, чтобы исключить их.

Ошибка: игнорировать стратегию.

Последствие: угадывание превращается в хаос.

Альтернатива: применяйте логику, подбирайте слова с учётом подсказок.

А что если…

А что если Wordle получит не только ТВ-версию, но и собственное мобильное шоу? Вероятно, игра обретёт формат live-викторины с интеграцией в соцсети. Представьте, как миллионы пользователей будут угадывать слова одновременно в прямом эфире, а лучшие попадут в телевизионный выпуск.

Мифы и правда о Wordle

Миф: в Wordle можно угадать слово только случайно.

Правда: при правильной стратегии шанс победы более 90%.

Миф: игра создана корпорацией.

Правда: автор — независимый разработчик Джош Уордл, придумавший игру для своей девушки.

Миф: Wordle требует знания редких слов.

Правда: используются только общеупотребительные слова.

Интересные факты

• Первоначально Wordle не имел функции "поделиться результатом" — её добавили позже по просьбе игроков.

• Игра вдохновила десятки клонов: Nerdle (с числами), Heardle (с музыкой), Worldle (по географии).

• После покупки The New York Times посещаемость сайта выросла более чем в 10 раз.

Исторический контекст