Что Вуди Аллен понял о Трампе ещё в 90-х — и почему это актуально сейчас

Американский режиссёр Вуди Аллен вновь удивил публику неожиданным признанием. Он заявил, что с удовольствием снял бы в своём фильме Дональда Трампа. Кинематографист уже имел опыт работы с будущим президентом США в конце 90-х и остался им доволен. По словам Аллена, Трамп оказался не только дисциплинированным, но и харизматичным актёром, который легко вписался в кадр.

Опыт прошлого сотрудничества

В 1998 году бизнесмен появился в фильме "Знаменитость". Там он исполнил небольшую, но запоминающуюся роль. По воспоминаниям режиссёра, работа с ним не вызвала трудностей: он слушал указания, вовремя выполнял задачи и создавал правильное настроение в сценах.

"С ним было приятно работать, и он был очень хорошим актером. Он был очень вежливым, попадал в цель, все делал правильно и обладал настоящим талантом к шоу-бизнесу", — сказал режиссёр Вуди Аллен.

Аллен подчеркнул, что даже сегодня он с радостью пригласил бы Трампа в один из своих проектов. Он уверен: харизма и природная склонность к публичности никуда не исчезли.

Режиссёр и политика

Несмотря на положительные впечатления от совместной работы, Аллен не скрывает: в политике он почти во всём расходится с Трампом. По его словам, он не поддерживал его на выборах и не разделяет большую часть взглядов экс-президента.

"Я удивлен, что он захотел пойти в политику. Политика — это сплошная головная боль, критические решения и мучения", — отметил режиссёр Вуди Аллен.

Аллен пояснил, что был поражён выбором Трампа: бизнесмен всегда ассоциировался у него с развлечениями, спортом, конкурсами красоты и другими приятными занятиями, далёкими от сложных государственных вопросов.

Искусство важнее разногласий

Режиссёр отметил, что умеет отделять политику от искусства. В его глазах Трамп остаётся человеком, обладающим яркой энергией и чувством шоу. Аллен убеждён: если бы тот снова решился принять участие в съёмках, это принесло бы фильму дополнительную выразительность.

"Я бы хотел режиссировать его как президента и принимать решения. Но этого не случится", — добавил режиссёр Вуди Аллен.

Таким образом, Аллен чётко разграничивает свои профессиональные и политические взгляды. Он признаёт талант Трампа как актёра, но при этом подчёркивает, что почти во всём не согласен с его политическим курсом.