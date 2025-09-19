Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Вуди Аллен
Вуди Аллен
© commons.wikimedia.org by Bernard Boyé is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 13:56

"Я невиновен": Вуди Аллен снова бросил вызов культуре отмены

Режиссёр Вуди Аллен представил дебютный роман

Знаменитый режиссер Вуди Аллен неожиданно для многих дебютировал в литературе. Его первый роман под названием "Что с Баумом?" (What's With Baum?) стал поводом для большого интервью в Wall Street Journal. В беседе он не только представил свое новое произведение, но и высказался о наиболее острой теме последних десятилетий — обвинениях в адрес собственной персоны и феномене "культуры отмены".

Интервью и главные заявления

Аллен вновь вернулся к истории с обвинениями в сексуализированном насилии над приемной дочерью Дилан Фэрроу. Эти события на протяжении многих лет влияли на его карьеру и отношения с Голливудом. Сам режиссер продолжает отрицать вину.

"Обвинения ложные, а сама культура отмены — глупость", — заявил режиссер Вуди Аллен.

Дилан Фэрроу в ответ подчеркнула, что ее показания остаются неизменными.

"Я 40-летняя женщина, и меня изнасиловал Вуди Аллен", — заявила Дилан Фэрроу.

Несмотря на то, что многие актеры отказались работать с режиссером, он утверждает, что не держит обиды.

"Люди думают, что поступают правильно, но на самом деле ошибаются", — отметил режиссер Вуди Аллен.

О чем роман "Что с Баумом?"

В центре книги — еврейский журналист и драматург-неудачник Ашер Баум. Герой переживает личный и творческий кризис: брак трещит по швам, карьера не складывается. По описанию критиков, роман полон сюжетных линий и характеров, которые перекликаются с жизнью самого автора.

Сравнение: кино и литература Аллена

Область Кино Литература
Основная тема человеческие отношения, юмор, моральные дилеммы кризис личности, семья, творческие поиски
Форма визуальные образы, диалоги на экране внутренние монологи, описание чувств
Восприятие масштабный кинематографический опыт камерное чтение, индивидуальное восприятие
Аудитория широкая, массовая скорее интеллектуальная, ценители литературы

Советы шаг за шагом: как понять роман Аллена

  1. Прочитать книгу без оглядки на биографию автора — это позволит сосредоточиться на тексте.

  2. Сравнить героев с персонажами его фильмов: многие узнают знакомые черты.

  3. Обратить внимание на язык и юмор — именно они придают произведению узнаваемый стиль.

  4. Использовать дополнительные материалы (интервью, рецензии), чтобы уловить подтекст.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: воспринимать роман исключительно через скандалы вокруг Аллена.

  • Последствие: теряется художественная ценность текста.

  • Альтернатива: читать книгу как самостоятельное произведение — например, как современные романы Филипа Рота или Джонатана Франзена.

А что если…

А что если роман станет началом новой творческой карьеры Аллена? В условиях, когда двери Голливуда для него во многом закрыты, литература может дать второе дыхание. Возможно, именно здесь режиссер найдет ту свободу, которую утратил в киноиндустрии.

FAQ

Как выбрать книгу Вуди Аллена?
Если вы любите его фильмы, роман станет логичным продолжением знакомства. Если нет — лучше начать с рецензий.

Сколько стоит роман?
Цена колеблется в зависимости от издания: в среднем от 20 до 30 долларов.

Что лучше — фильмы Аллена или его книга?
Это разные форматы: кино предлагает зрелище, а роман — погружение в внутренний мир персонажа.

Мифы и правда

  • Миф: Вуди Аллен ушел из кино.
    Правда: он продолжает снимать, но реже и не так масштабно.

  • Миф: роман написан как автобиография.
    Правда: книга художественная, хотя и содержит личные мотивы.

  • Миф: "культура отмены" полностью закрыла ему путь в искусство.
    Правда: он продолжает работать, просто аудитория стала избирательнее.

Интересные факты

  1. Аллен до этого издавал сборники рассказов и эссе, но полноценный роман написал впервые.

  2. Книга уже переведена на несколько языков, включая французский и итальянский.

  3. Режиссер не исключает, что роман экранизируют, хотя пока это лишь предположения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Райли Кио, внучка Элвиса Пресли, стала мамой во второй раз сегодня в 2:57

Голливуд любит камеры, но внучка Элвиса Пресли спрятала главное событие своей жизни

Райли Кио и её муж Бен Смит-Петерсон тайно стали родителями во второй раз. Как внучка Элвиса Пресли растит детей вдали от камер?

Читать полностью » Эд Ширан отказался от предложения провести первый концерт в космосе сегодня в 0:51

Первый концерт в невесомости — билет в один конец: риск, от которого Ширан отмахнулся

Эд Ширан отклонил предложение выступить в космосе, объяснив, почему пока не готов рисковать ради громкого рекорда и что предпочёл бы сделать вместо этого.

Читать полностью » Radar Online: препараты от облысения могут вызвать у принца Гарри импотенцию вчера в 23:55

Волосы важнее любви: Гарри рискует браком ради таблеток от облысения

Проблемы с волосами стали серьёзным испытанием для принца Гарри, что отразилось на его браке с Меган Маркл и личной жизни.

Читать полностью » Джастин Бибер выступит на Coachella 2026 за два концерта более чем за 10 млн долларов — Rolling Stone вчера в 22:59

Фанаты ликуют, кошельки плачут: билет на шоу Джастина стоит целое состояние

Джастин Бибер возвращается на сцену США и готов впечатлить фанатов своими новыми альбомами на Coachella 2026, став одним из самых ожидаемых хедлайнеров.

Читать полностью » Мэделин Петш опровергла слухи о романе с Кей Джей Апой вчера в 21:42

Съемки без романов: Мэделин Петш развеяла все домыслы о "Ривердэйле"

Мэделин Петш открыто опровергла слухи о романе с коллегой по сериалу "Ривердэйл", поделившись личным опытом и советами от коллег.

Читать полностью » Олег Газманов рассказал, как потерял накопления из-за бизнесмена Геворка Саркисяна вчера в 19:57

Высокие проценты без риска? Газманов показал, чем заканчиваются такие обещания

Олег Газманов откровенно рассказал, как доверился знакомому бизнесмену и в итоге лишился накоплений. Почему даже звёзды попадаются в аферы?

Читать полностью » Стефани Майер заявила, что выбрала бы оборотня вместо вампира для Беллы Свон вчера в 18:48

Читать и выбирать: секрет тихой силы Беллы раскрыт Стефани Майер

Стефани Майер призналась, кого бы она выбрала в любовном треугольнике "Сумерек" и раскрыла секрет популярности Беллы Свон среди читательниц.

Читать полностью » Риз Уизерспун рассказала, как гипноз помог справиться с паническими атаками вчера в 17:33

Секрет уверенности раскрыт: как звезда "Блондинки в законе" победила тревогу без лекарств

Риз Уизерспун открыла секрет борьбы с тревожностью: гипноз помог актрисе справиться с паническими атаками и улучшить эмоциональное состояние.

Читать полностью »

Новости
Наука

Устойчивость к заболеваниям у современных людей — наследие денисовцев, унаследованное через поколения
Авто и мото

Госавтоинспекция предупредила об увеличении числа ДТП в сентябре из-за погодных условий
Технологии

iPhone 17 Pro Max показал почти 8 часов автономной работы в тесте The Tech Chap
Культура и шоу-бизнес

Риз Уизерспун объяснила, почему Дэвид Финчер отказал ей в роли в фильме "Исчезнувшая"
Туризм

Как почувствовать дух Тбилиси за один день: хинкали, Старый город и бани
Красота и здоровье

Офтальмолог Хадижат Сулейманова предупредила о рисках охлаждения глаз и век льдом
Питомцы

Ветеринарные центры рекомендовали наборы для выращивания зелени в домашних условиях для кошек
Еда

Венский штрудель с яблоками и изюмом выпекают при температуре 180 градусов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet