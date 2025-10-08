Чем чище квартира, тем заманчивее для мокриц: неожиданный эффект уборки
Даже в идеально чистой квартире могут появиться мокрицы — маленькие серые "броненосцы", которые выползают из щелей ночью и пугают обитателей санузлов. Эти существа не кусаются и не портят мебель, но их появление говорит о повышенной влажности и нарушенной герметизации. Разберём, почему мокрицы поселяются в домах и как от них избавиться надолго.
Кто такие мокрицы и почему они не насекомые
Мокрицы — это не жуки, а сухопутные ракообразные, родственники крабов и омаров. Они дышат с помощью жабр и потому не выживают без влаги. В природе живут под камнями, корягами, в листве и рядом с водоёмами.
Всего в мире более 3500 видов мокриц, но в квартирах встречаются два: обыкновенная (погребная) и шероховатая.
|Вид
|Внешний вид
|Где селится
|Обыкновенная
|Овальная, с сегментами панциря, до 2 см
|Под ванной, в подвалах, на кухне
|Шероховатая
|Более широкая, панцирь зернистый
|В углах с плесенью и за плинтусами
Откуда мокрицы попадают в дом
Они не приходят "из ниоткуда". Мокрицы проникают в помещения по влажным каналам и приносятся человеком.
- С землёй на корнеплодах или цветочных горшках.
- Через трещины в стенах и проходы труб.
- Из подвалов и чердаков.
- Через вентиляцию или от соседей, которые борются с ними у себя.
В новом месте мокрицы ищут укрытие, воду и пищу. Если не находят — уходят. Но если есть сырость и органика, останутся.
Где чаще всего прячутся мокрицы
- под ванной и раковиной;
- за унитазом, в вентиляционных шахтах;
- в подставках под цветочные горшки;
- под плинтусами и линолеумом;
- в мусорных вёдрах и овощных ящиках;
- за холодильником и в стопках старых журналов.
Им нужны темнота, влага и еда. Даже капли конденсата или подтекающая труба создают для них комфортную среду.
Опасны ли мокрицы
Для человека они безвредны: не кусают и не портят вещи. Но опасность косвенная — они разносят споры плесени, грибков и бактерий, собирая их на панцире и лапках.
Кроме того, постоянное присутствие мокриц сигнализирует о проблемах с влажностью и вентиляцией, что может привести к грибку на стенах.
Как избавиться от мокриц (HowTo)
1. Народные методы
- Соль. Насыпьте вдоль плинтусов или под ванной — соль вытягивает влагу.
- Перец, гвоздика, чеснок. Их запах и пары раздражают мокриц.
- Борная кислота. 10 г на 0,5 л воды. Распылите из пульверизатора и оставьте на ночь. Работайте в перчатках, избегайте контакта с кожей.
- Известь. Сухая негашёная известь убивает мокриц при контакте, но применять её нужно только в нежилых помещениях — подвалах, сараях.
Народные способы помогают на ранних стадиях, когда особей немного.
2. Химические средства
Средства от насекомых малоэффективны, так как мокрицы — не насекомые. Лучше использовать хлорсодержащие препараты.
Хлор обжигает хитиновый покров и устраняет плесень, которой они питаются. После обработки проветрите помещение и протрите поверхности чистой водой.
3. Профессиональная дезинсекция
Если мокриц много и они обитают не только в ванной, стоит вызвать специалистов. Стоимость обработки — от 1500 ₽.
Плюсы:
- гарантированный результат;
- безопасность для животных и детей;
- профилактика появления новых особей.
Мокрицы не опасны, но неприятны. Появление этих ракообразных — сигнал о лишней влаге в доме. Устраните сырость, заделайте трещины, обработайте ванную и кухню антисептиками — и незваные "броненосцы" исчезнут сами. Главное — не откладывать: чем дольше тянете, тем быстрее они распространяются.
