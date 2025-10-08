Чем чище квартира, тем заманчивее для мокриц: неожиданный эффект уборки

Даже в идеально чистой квартире могут появиться мокрицы — маленькие серые "броненосцы", которые выползают из щелей ночью и пугают обитателей санузлов. Эти существа не кусаются и не портят мебель, но их появление говорит о повышенной влажности и нарушенной герметизации. Разберём, почему мокрицы поселяются в домах и как от них избавиться надолго.

Кто такие мокрицы и почему они не насекомые

Мокрицы — это не жуки, а сухопутные ракообразные, родственники крабов и омаров. Они дышат с помощью жабр и потому не выживают без влаги. В природе живут под камнями, корягами, в листве и рядом с водоёмами.

Всего в мире более 3500 видов мокриц, но в квартирах встречаются два: обыкновенная (погребная) и шероховатая.

Вид Внешний вид Где селится Обыкновенная Овальная, с сегментами панциря, до 2 см Под ванной, в подвалах, на кухне Шероховатая Более широкая, панцирь зернистый В углах с плесенью и за плинтусами

Откуда мокрицы попадают в дом

Они не приходят "из ниоткуда". Мокрицы проникают в помещения по влажным каналам и приносятся человеком.

С землёй на корнеплодах или цветочных горшках.

или цветочных горшках. Через трещины в стенах и проходы труб.

и проходы труб. Из подвалов и чердаков .

. Через вентиляцию или от соседей, которые борются с ними у себя.

В новом месте мокрицы ищут укрытие, воду и пищу. Если не находят — уходят. Но если есть сырость и органика, останутся.

Где чаще всего прячутся мокрицы

под ванной и раковиной;

за унитазом, в вентиляционных шахтах;

в подставках под цветочные горшки;

под плинтусами и линолеумом;

в мусорных вёдрах и овощных ящиках;

за холодильником и в стопках старых журналов.

Им нужны темнота, влага и еда. Даже капли конденсата или подтекающая труба создают для них комфортную среду.

Опасны ли мокрицы

Для человека они безвредны: не кусают и не портят вещи. Но опасность косвенная — они разносят споры плесени, грибков и бактерий, собирая их на панцире и лапках.

Кроме того, постоянное присутствие мокриц сигнализирует о проблемах с влажностью и вентиляцией, что может привести к грибку на стенах.

Как избавиться от мокриц (HowTo)

1. Народные методы

Соль. Насыпьте вдоль плинтусов или под ванной — соль вытягивает влагу.

Насыпьте вдоль плинтусов или под ванной — соль вытягивает влагу. Перец, гвоздика, чеснок. Их запах и пары раздражают мокриц.

Их запах и пары раздражают мокриц. Борная кислота. 10 г на 0,5 л воды. Распылите из пульверизатора и оставьте на ночь. Работайте в перчатках, избегайте контакта с кожей.

10 г на 0,5 л воды. Распылите из пульверизатора и оставьте на ночь. Работайте в перчатках, избегайте контакта с кожей. Известь. Сухая негашёная известь убивает мокриц при контакте, но применять её нужно только в нежилых помещениях — подвалах, сараях.

Народные способы помогают на ранних стадиях, когда особей немного.

2. Химические средства

Средства от насекомых малоэффективны, так как мокрицы — не насекомые. Лучше использовать хлорсодержащие препараты.

Хлор обжигает хитиновый покров и устраняет плесень, которой они питаются. После обработки проветрите помещение и протрите поверхности чистой водой.

3. Профессиональная дезинсекция

Если мокриц много и они обитают не только в ванной, стоит вызвать специалистов. Стоимость обработки — от 1500 ₽.

Плюсы:

гарантированный результат;

безопасность для животных и детей;

профилактика появления новых особей.

Мокрицы не опасны, но неприятны. Появление этих ракообразных — сигнал о лишней влаге в доме. Устраните сырость, заделайте трещины, обработайте ванную и кухню антисептиками — и незваные "броненосцы" исчезнут сами. Главное — не откладывать: чем дольше тянете, тем быстрее они распространяются.