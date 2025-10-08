Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 21:28

Чем чище квартира, тем заманчивее для мокриц: неожиданный эффект уборки

Мокрицы в ванной и на кухне: почему появляются и как вывести самостоятельно

Даже в идеально чистой квартире могут появиться мокрицы — маленькие серые "броненосцы", которые выползают из щелей ночью и пугают обитателей санузлов. Эти существа не кусаются и не портят мебель, но их появление говорит о повышенной влажности и нарушенной герметизации. Разберём, почему мокрицы поселяются в домах и как от них избавиться надолго.

Кто такие мокрицы и почему они не насекомые

Мокрицы — это не жуки, а сухопутные ракообразные, родственники крабов и омаров. Они дышат с помощью жабр и потому не выживают без влаги. В природе живут под камнями, корягами, в листве и рядом с водоёмами.

Всего в мире более 3500 видов мокриц, но в квартирах встречаются два: обыкновенная (погребная) и шероховатая.

Вид Внешний вид Где селится
Обыкновенная Овальная, с сегментами панциря, до 2 см Под ванной, в подвалах, на кухне
Шероховатая Более широкая, панцирь зернистый В углах с плесенью и за плинтусами

Откуда мокрицы попадают в дом

Они не приходят "из ниоткуда". Мокрицы проникают в помещения по влажным каналам и приносятся человеком.

  • С землёй на корнеплодах или цветочных горшках.
  • Через трещины в стенах и проходы труб.
  • Из подвалов и чердаков.
  • Через вентиляцию или от соседей, которые борются с ними у себя.

В новом месте мокрицы ищут укрытие, воду и пищу. Если не находят — уходят. Но если есть сырость и органика, останутся.

Где чаще всего прячутся мокрицы

  • под ванной и раковиной;
  • за унитазом, в вентиляционных шахтах;
  • в подставках под цветочные горшки;
  • под плинтусами и линолеумом;
  • в мусорных вёдрах и овощных ящиках;
  • за холодильником и в стопках старых журналов.

Им нужны темнота, влага и еда. Даже капли конденсата или подтекающая труба создают для них комфортную среду.

Опасны ли мокрицы

Для человека они безвредны: не кусают и не портят вещи. Но опасность косвенная — они разносят споры плесени, грибков и бактерий, собирая их на панцире и лапках.

Кроме того, постоянное присутствие мокриц сигнализирует о проблемах с влажностью и вентиляцией, что может привести к грибку на стенах.

Как избавиться от мокриц (HowTo)

1. Народные методы

  • Соль. Насыпьте вдоль плинтусов или под ванной — соль вытягивает влагу.
  • Перец, гвоздика, чеснок. Их запах и пары раздражают мокриц.
  • Борная кислота. 10 г на 0,5 л воды. Распылите из пульверизатора и оставьте на ночь. Работайте в перчатках, избегайте контакта с кожей.
  • Известь. Сухая негашёная известь убивает мокриц при контакте, но применять её нужно только в нежилых помещениях — подвалах, сараях.

Народные способы помогают на ранних стадиях, когда особей немного.

2. Химические средства

Средства от насекомых малоэффективны, так как мокрицы — не насекомые. Лучше использовать хлорсодержащие препараты.

Хлор обжигает хитиновый покров и устраняет плесень, которой они питаются. После обработки проветрите помещение и протрите поверхности чистой водой.

3. Профессиональная дезинсекция

Если мокриц много и они обитают не только в ванной, стоит вызвать специалистов. Стоимость обработки — от 1500 ₽.
Плюсы:

  • гарантированный результат;
  • безопасность для животных и детей;
  • профилактика появления новых особей.

Мокрицы не опасны, но неприятны. Появление этих ракообразных — сигнал о лишней влаге в доме. Устраните сырость, заделайте трещины, обработайте ванную и кухню антисептиками — и незваные "броненосцы" исчезнут сами. Главное — не откладывать: чем дольше тянете, тем быстрее они распространяются.

