Эксперты предупреждают о возможном подорожании деревянных материалов к осени

Эксперты предупреждают о возможном подорожании деревянных материалов для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) осенью 2024 года. По данным Ассоциации деревянного домостроения (АДД), стоимость пиломатериалов и готовых домокомплектов может вырасти еще на 10%.
Основные причины включают нехватку квалифицированных рабочих и монтажных бригад, а также рост цен на комплектующие и строительные материалы.
В июле 2024 года уже наблюдалось увеличение цен на хвойный пиловочник на 10%, а с августа продолжается удорожание сухого хвойного пиломатериала. Традиционное сезонное снижение цен не проявилось, что связано с продолжающимся трендом на ИЖС и ростом стоимости материалов, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/George Chernilevsky (public domain)
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