Забудьте про пластик: растения в дереве развиваются совсем иначе
Деревянные кашпо без покрытия кажутся хрупкими, но на деле они могут стать отличной средой для выращивания самых разных культур. Натуральная древесина обеспечивает воздухообмен, удерживает влагу на нужном уровне и защищает корни от перегрева. Правда, не все растения одинаково хорошо чувствуют себя в таких условиях. Важно учитывать их потребности в почве, свете и объёме контейнера.
Травы, которые не подведут
Кулинарные травы — идеальные кандидаты для деревянных ящиков.
- Базилик легко выращивать, и ему подходит дренированная среда. Главное — поставить кашпо на солнечное место и регулярно поливать.
- Орегано любит суховатую почву и солнце. Эта средиземноморская культура отлично себя чувствует в дереве.
- Розмарин также предпочитает древесные контейнеры. Зимой его удобно заносить в дом, если климат слишком холодный.
- Тимьян нетребователен к глубине кашпо — достаточно 15 см. Его можно выращивать и на улице, и дома, перенося контейнер по сезону.
Овощи для деревянных контейнеров
Семейство паслёновых нередко выбирают для кашпо.
- Баклажанам нужно просторное ведро объёмом не меньше 20 литров и глубиной около 30-40 см. Они любят тепло и плодородную почву.
- Перцу хватит ёмкости на 8 литров с глубиной не меньше 30 см. Хороший дренаж защитит корни от загнивания.
- Помидоры лучше брать компактных сортов. Для них подойдут ящики от 20 литров и глубиной 30-60 см. Главное — много света и рыхлая почвосмесь.
- Салат можно вырастить даже в небольшом ящике объёмом 2 литра и глубиной 15-20 см. При этом растение даст нежные листья без особых хлопот.
Цветы для ярких акцентов
Не только овощи и травы украсят такие кашпо.
- Недотрога порадует цветением с весны до осени, но требует регулярного полива.
- Петунии славятся своей выносливостью и способностью цвести долго. Они любят солнце и влагу, а дерево защищает их от вредителей.
На что обратить внимание
Чтобы растения чувствовали себя комфортно, важно правильно подобрать контейнер: чем больше корневая система, тем объёмнее должен быть ящик. Деревянные кашпо без покрытия подойдут тем культурам, которые ценят естественный дренаж и воздухопроницаемость.
Выбирая между цветами, травами и овощами, стоит ориентироваться на собственные предпочтения. Главное — создать условия, максимально близкие к природным.
