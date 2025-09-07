Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 4:15

Забудьте про пластик: растения в дереве развиваются совсем иначе

Для базилика, орегано и розмарина подойдут деревянные кашпо — условия выращивания

Деревянные кашпо без покрытия кажутся хрупкими, но на деле они могут стать отличной средой для выращивания самых разных культур. Натуральная древесина обеспечивает воздухообмен, удерживает влагу на нужном уровне и защищает корни от перегрева. Правда, не все растения одинаково хорошо чувствуют себя в таких условиях. Важно учитывать их потребности в почве, свете и объёме контейнера.

Травы, которые не подведут

Кулинарные травы — идеальные кандидаты для деревянных ящиков.

  • Базилик легко выращивать, и ему подходит дренированная среда. Главное — поставить кашпо на солнечное место и регулярно поливать.
  • Орегано любит суховатую почву и солнце. Эта средиземноморская культура отлично себя чувствует в дереве.
  • Розмарин также предпочитает древесные контейнеры. Зимой его удобно заносить в дом, если климат слишком холодный.
  • Тимьян нетребователен к глубине кашпо — достаточно 15 см. Его можно выращивать и на улице, и дома, перенося контейнер по сезону.

Овощи для деревянных контейнеров

Семейство паслёновых нередко выбирают для кашпо.

  • Баклажанам нужно просторное ведро объёмом не меньше 20 литров и глубиной около 30-40 см. Они любят тепло и плодородную почву.
  • Перцу хватит ёмкости на 8 литров с глубиной не меньше 30 см. Хороший дренаж защитит корни от загнивания.
  • Помидоры лучше брать компактных сортов. Для них подойдут ящики от 20 литров и глубиной 30-60 см. Главное — много света и рыхлая почвосмесь.
  • Салат можно вырастить даже в небольшом ящике объёмом 2 литра и глубиной 15-20 см. При этом растение даст нежные листья без особых хлопот.

Цветы для ярких акцентов

Не только овощи и травы украсят такие кашпо.

  • Недотрога порадует цветением с весны до осени, но требует регулярного полива.
  • Петунии славятся своей выносливостью и способностью цвести долго. Они любят солнце и влагу, а дерево защищает их от вредителей.

На что обратить внимание

Чтобы растения чувствовали себя комфортно, важно правильно подобрать контейнер: чем больше корневая система, тем объёмнее должен быть ящик. Деревянные кашпо без покрытия подойдут тем культурам, которые ценят естественный дренаж и воздухопроницаемость.

Выбирая между цветами, травами и овощами, стоит ориентироваться на собственные предпочтения. Главное — создать условия, максимально близкие к природным.

