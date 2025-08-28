Пятна, царапины, плесень: что скрывают деревянные шкафы и как спасти их красоту

Дерево — один из самых благородных материалов в интерьере. Оно делает дом уютным, а мебель — выразительной. Но вместе с красотой приходит и капризность: древесина чувствительна к влаге, перепадам температур и не любит грубого обращения. Как же продлить срок службы деревянной мебели и сохранить её естественную красоту?

Ежедневный уход: пыль и уборка

Деревянная мебель нуждается в регулярном очищении, но делать это нужно аккуратно.

Для сухой уборки используйте микрофибру или антистатическую салфетку. Щётка с мягким ворсом поможет справиться с высокими шкафами.

Для влажной уборки берите слегка влажную тряпку и слабый мыльный раствор (1 ч. л. жидкого мыла на 1 л воды). После протирания обязательно насухо вытирайте поверхность.

"Пыль может оставлять царапины, если стирать её грубой тканью", — предупреждает организатор пространства, клинер Елена Горшкова.

Борьба с пятнами

Задерживаться нельзя — свежие пятна удалить проще.

Жирные следы: посыпьте содой, оставьте на 10 минут и аккуратно уберите.

Белые пятна от горячего: обработайте смесью зубной пасты и растительного масла, затем отполируйте.

Чернила, кофе, вино: используйте спецсредства для дерева или слабый спиртовой раствор (только после теста на незаметном участке)

Полировка: блеск и защита

Мебель без плотной краски требует регулярной полировки — раз в 3-4 месяца. Воск или полироль создают защитный слой и делают дерево благородным.

"Полировка — несложный процесс: нанесите воск круговыми движениями, дайте впитаться, затем отполируйте сухой тканью до блеска", — поясняет эксперт.

Мелкие царапины можно замаскировать восковым карандашом под цвет дерева.

Дерево в ванной: особые условия

Влага и тепло — главные враги деревянной мебели. Чтобы она не пострадала:

выбирайте влагостойкие породы (тик, лиственница, мербау, термососна);

используйте вытяжку или осушитель, держите дверь ванной открытой после душа;

защищайте полки ковриками и не ставьте мокрые предметы напрямую;

раз в полгода обновляйте покрытие маслом, воском или лаком.

Плесень: как действовать

Если появилась плесень:

лучше всего вынести мебель на солнце и дать ей просохнуть;

если это невозможно, обработайте поверхность содой, удалите остатки пылесосом, протрите раствором уксуса и воды и снова просушите.

Мелкий ремонт: шпон и краска

Шпон: при отслоении нанесите клей ПВА под проблемное место, прижмите и зафиксируйте скотчем до высыхания.

Облупившаяся краска: удалите повреждённый слой, прошлифуйте наждачной бумагой и нанесите новый слой краски.

Итог

Деревянная мебель требует внимания, но не обременительного. Немного заботы, правильные средства и регулярная профилактика — и ваши столы, шкафы или комоды будут не просто служить долго, а с годами приобретут благородный шарм.