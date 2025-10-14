Село, где церковь старше водопровода: под Пензой началась борьба за культурное наследие

Когда-то величественная, а теперь заброшенная церковь Михаила Архангела в селе План, Неверкинского района, готовится к первому шагу на пути восстановления. Уже принято решение — объект культурного наследия регионального значения законсервируют за счёт федеральных средств.

Что такое консервация

Речь идёт не просто о ремонте. Консервация — это целый комплекс научных, исследовательских, проектных и производственных мероприятий, направленных на то, чтобы остановить разрушение и сохранить здание в том виде, в котором оно дошло до наших дней.

Долгий путь к возрождению

Церковь Михаила Архангела была построена ещё в 1886 году. Со временем храм остался без хозяина, и долгие годы помещения пустовали, ветшали, теряли свой облик.

Только в 2024 году здание наконец обрело законного владельца — было оформлено право собственности. Это открыло путь к дальнейшему использованию храма для проведения православных богослужений.

Решение принято — начало положено

После оформления документов региональное министерство по охране памятников истории и культуры совместно с Кузнецкой епархией подало заявку на участие в федеральной программе консервации, которую курирует Министерство культуры РФ.

Проект был одобрен, и проведение всех необходимых работ запланировано на 2026 год.

"Это станет первым шагом к воссозданию памятника деревянного зодчества", — отметили в региональном министерстве.

Новая надежда для старого храма

История Михаило-Архангельской церкви — не просто рассказ о здании. Это пример того, как можно спасти частицу культурного наследия, если вовремя объединить усилия государства, церкви и специалистов. Возможно, уже через несколько лет храм снова откроет двери для прихожан и туристов.