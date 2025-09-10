Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кухонный стол
Кухонный стол
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:13

Вторая жизнь мебели: что даёт перекраска деревянного стула

Художник-декоратор Оксана Свиридова рассказала, как правильно перекрасить деревянный стул

Обновить деревянный стул с помощью краски — отличный способ подарить ему вторую жизнь. Работа требует терпения и аккуратности, но результат стоит усилий: мебель становится уникальной и приобретает новый характер.

Что понадобится

Для работы нужны: моющее средство, меловая или водно-дисперсионная краска, грунтовка для дерева, шкурка разной зернистости (от Р80 до Р400), обезжириватель, лак, кисть. Иногда может потребоваться смывка старой краски, блокирующий грунт и шпатлёвка для дерева.

Художник-декоратор Оксана Свиридова рекомендует синтетическую флейцевую кисть — она мягко наносит краску и не оставляет ворсинок. Для деревенского эффекта используют кисти из жёсткой щетины.

Подготовка

Сначала организуйте рабочее место: застелите пол и стены плёнкой, наденьте удобную одежду. Стул тщательно вымойте, при необходимости снимите мягкие элементы. Разбирать мебель стоит только в том случае, если старый лак осыпается или конструкция шатается.

Нужно ли снимать старый лак

Если покрытие целое и крепкое, можно красить прямо поверх него. Современные грунтовки позволяют это делать. Если же на лаке есть сколы или пузыри, его нужно удалить. Для гладких поверхностей используют наждачку или циклю, для резных деталей — специальную жидкость.

Обезжиривание и шпатлёвка

Даже если поверхность выглядит чистой, её нужно зашкурить мелкой шкуркой и обезжирить. Жирные пятна могут проявиться через краску, поэтому их обязательно удаляют. Неглубокие царапины достаточно прошлифовать, глубокие — зашпатлевать специальным составом. Наносить удобнее пластиковой карточкой, а не шпателем.

"Кажется, что краска может закрыть царапину, но на деле она только сделает её заметнее", — объяснила художник-декоратор Оксана Свиридова.

Грунтовка

Грунт подбирается для дерева, а если нужно перекрыть пятна или тёмный цвет, используют блокирующий. Обычно наносят два слоя и оставляют сушиться на ночь. Грунтовка помогает сэкономить краску и делает покрытие ровнее.

Выбор краски

Лучше всего подходят меловые и водно-дисперсионные краски: они почти не пахнут, быстро сохнут и ложатся ровным слоем. Важно помнить, что цвет на мебели может отличаться от образца. Чтобы не ошибиться, стоит заказать пробные выкрасочные карточки и проверить их при разном освещении.

Покраска и лакирование

Краску тщательно перемешивают и наносят кистью в два слоя с интервалом 2-4 часа. После этого нужно подождать день, чтобы покрытие окончательно высохло, и только потом наносить лак. Лак наносят также в два слоя. При этом важно следить за подтёками и убирать их сразу.

Матовый лак требует особенно тщательного перемешивания — его эффект создают частицы, которые оседают на дне банки. Если их не распределить равномерно, поверхность получится глянцевой.

Универсальность метода

Тот же порядок действий применим к мебели из металла или пластика: главное — выбрать подходящий грунт.

Итог

Перекраска деревянного стула — процесс, который требует аккуратности, но вполне под силу даже новичкам. А результатом станет обновлённый предмет мебели, в котором будет чувствоваться ваш личный вклад и вкус.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Причины сонливости при неправильном подборе домашнего светильника сегодня в 10:26

Тайна светильника, который крадёт вашу бодрость каждый вечер

Освещение напрямую влияет на наше состояние. Неправильный светильник способен вызвать сонливость и испортить бодрость даже днём. Разбираем причины.

Читать полностью » Как правильно подобрать настольную лампу для работы и чтения дома сегодня в 9:24

Правильный выбор: как настольная лампа изменила мой рабочий стол

Настольная лампа должна быть удобной, безопасной и подходить под задачи. Разбираем, как выбрать модель для дома, чтобы работать и читать с комфортом.

Читать полностью » Практические советы по подбору подходящего светильника в детскую сегодня в 8:21

Как выбрать светильник, который поможет ребёнку спать спокойнее

Освещение в детской должно быть безопасным и комфортным. Рассказываем, как подобрать светильник, который подойдёт для игр, учёбы и сна ребёнка.

Читать полностью » Как комбинировать подвесные светильники и дополнительные источники света сегодня в 7:19

Никто не ожидал, что лампы могут так дополнять друг друга

Подвесные светильники красивы, но они не решают все задачи освещения. Рассказываем, зачем их сочетать с другими источниками света в квартире.

Читать полностью » Подвесные светильники и их правильное использование в интерьере квартиры сегодня в 6:17

Как подвесные светильники превращают обычную комнату в дизайнерский интерьер

Подвесные светильники не только украшают интерьер, но и решают задачи освещения. Рассказываем, где они уместны в квартире и как использовать их правильно.

Читать полностью » Потолочные светильники и их выбор для разных комнат квартиры сегодня в 5:14

Эти решения для потолка меняют атмосферу каждой комнаты

Потолочные светильники определяют атмосферу дома. Разбираем, какие решения подходят для кухни, спальни, гостиной и других комнат квартиры.

Читать полностью » Сезонный уход за москитными сетками: правила очистки и хранения сегодня в 4:27

Москитная сетка превращается в пылесборник: как очистить её за 10 минут

Москитные сетки можно отмыть за 10 минут без спецтехники. Какие средства выбрать, как не повредить полотно и чего избегать, чтобы продлить срок службы?

Читать полностью » Дизайнеры и эксперты по безопасности рекомендуют оставлять стену над кроватью пустой сегодня в 3:22

Почему пустая стена над кроватью делает сон крепче

Стена над кроватью влияет не только на интерьер, но и на качество сна. Почему дизайнеры советуют оставить её пустой и чем заменить привычный декор?

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Джессика Симпсон назвала своих любимых мужчин на церемонии MTV Video Music Awards 2025
Туризм

Эксперт РСТ Абасов: россиян ждут новые ограничения при получении шенгенских виз
Авто и мото

Судебная практика подтверждает запрет въезда иностранцам за нарушение ПДД — РИА Новости
Красота и здоровье

Медицинские наблюдения подтвердили влияние ромашкового чая на улучшение качества сна
Дом

Переплата за бытовую технику: какие функции действительно важны, а какие — маркетинговые уловки
Общество

Психолог дала рекомендации россиянам, столкнувшимся с осенней хандрой
Садоводство

Агрономы объяснили, чем опасны зимние оттепели для садовых растений
Красота и здоровье

Эксперт по долголетию Мэтт Каберлейн: с возрастом снижается сила, координация и равновесие
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet