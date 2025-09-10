Вторая жизнь мебели: что даёт перекраска деревянного стула

Обновить деревянный стул с помощью краски — отличный способ подарить ему вторую жизнь. Работа требует терпения и аккуратности, но результат стоит усилий: мебель становится уникальной и приобретает новый характер.

Что понадобится

Для работы нужны: моющее средство, меловая или водно-дисперсионная краска, грунтовка для дерева, шкурка разной зернистости (от Р80 до Р400), обезжириватель, лак, кисть. Иногда может потребоваться смывка старой краски, блокирующий грунт и шпатлёвка для дерева.

Художник-декоратор Оксана Свиридова рекомендует синтетическую флейцевую кисть — она мягко наносит краску и не оставляет ворсинок. Для деревенского эффекта используют кисти из жёсткой щетины.

Подготовка

Сначала организуйте рабочее место: застелите пол и стены плёнкой, наденьте удобную одежду. Стул тщательно вымойте, при необходимости снимите мягкие элементы. Разбирать мебель стоит только в том случае, если старый лак осыпается или конструкция шатается.

Нужно ли снимать старый лак

Если покрытие целое и крепкое, можно красить прямо поверх него. Современные грунтовки позволяют это делать. Если же на лаке есть сколы или пузыри, его нужно удалить. Для гладких поверхностей используют наждачку или циклю, для резных деталей — специальную жидкость.

Обезжиривание и шпатлёвка

Даже если поверхность выглядит чистой, её нужно зашкурить мелкой шкуркой и обезжирить. Жирные пятна могут проявиться через краску, поэтому их обязательно удаляют. Неглубокие царапины достаточно прошлифовать, глубокие — зашпатлевать специальным составом. Наносить удобнее пластиковой карточкой, а не шпателем.

"Кажется, что краска может закрыть царапину, но на деле она только сделает её заметнее", — объяснила художник-декоратор Оксана Свиридова.

Грунтовка

Грунт подбирается для дерева, а если нужно перекрыть пятна или тёмный цвет, используют блокирующий. Обычно наносят два слоя и оставляют сушиться на ночь. Грунтовка помогает сэкономить краску и делает покрытие ровнее.

Выбор краски

Лучше всего подходят меловые и водно-дисперсионные краски: они почти не пахнут, быстро сохнут и ложатся ровным слоем. Важно помнить, что цвет на мебели может отличаться от образца. Чтобы не ошибиться, стоит заказать пробные выкрасочные карточки и проверить их при разном освещении.

Покраска и лакирование

Краску тщательно перемешивают и наносят кистью в два слоя с интервалом 2-4 часа. После этого нужно подождать день, чтобы покрытие окончательно высохло, и только потом наносить лак. Лак наносят также в два слоя. При этом важно следить за подтёками и убирать их сразу.

Матовый лак требует особенно тщательного перемешивания — его эффект создают частицы, которые оседают на дне банки. Если их не распределить равномерно, поверхность получится глянцевой.

Универсальность метода

Тот же порядок действий применим к мебели из металла или пластика: главное — выбрать подходящий грунт.

Итог

Перекраска деревянного стула — процесс, который требует аккуратности, но вполне под силу даже новичкам. А результатом станет обновлённый предмет мебели, в котором будет чувствоваться ваш личный вклад и вкус.