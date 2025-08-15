Шкаф засияет, как новый: вот что нужно сделать с деревянной мебелью уже сегодня
Деревянные шкафы, как и паркет, требуют деликатного ухода. Их поверхность покрыта тонким (всего в несколько листов бумаги) защитным слоем — лаком, шеллаком или варником. Этот слой сохраняет текстуру и красоту древесины, но легко повреждается при агрессивной чистке.
Почему важно чистить аккуратно
Шкафы ежедневно подвергаются воздействию жира, пыли, влаги, грязи с рук, брызг от приготовления пищи, солнечного света и перепадов влажности. Всё это постепенно делает поверхность тусклой и загрязнённой.
Что понадобится
-
Пылесос с мягкой насадкой.
-
Мягкие (микрофибровые) салфетки.
-
Мягкое моющее средство (жидкость для посуды).
-
Белый уксус (для глубокой очистки).
-
Минеральное масло.
-
Тёплая вода.
-
Пульверизатор.
-
WD-40 (по желанию, для фурнитуры).
Ежедневная и регулярная чистка
-
Удаление пыли: пылесос с мягкой насадкой или слегка влажная салфетка. Важно, чтобы ткань была только чуть влажной, а не мокрой.
-
Частота: ориентируйтесь на состояние — в среднем раз в неделю или по мере загрязнения.
-
Техника: очищайте небольшими участками (дверца, ящик, полка), затем сразу вытирайте насухо мягким полотенцем. Двигайтесь сверху вниз.
Глубокая очистка
-
Начинаем с мягких средств: тёплая вода + немного жидкости для посуды.
-
Намочите мягкую губку, слегка отожмите и аккуратно протрите поверхность без сильного нажима.
-
Если жир не ушёл — добавьте в раствор ¼–½ стакана белого уксуса (предварительно протестируйте на незаметном участке, так как кислотность уксуса может повредить некоторые покрытия).
-
Избегайте агрессивных обезжиривателей, аммиака, хлорки и абразивов — они разрушают финишное покрытие.
Фурнитура и петли
-
Ручки и накладки: мыльный раствор или полироль для металла.
-
Петли: протрите тканью с каплей WD-40, чтобы убрать налёт и предотвратить ржавчину. Для скрипящих петель нанесите WD-40 через трубочку прямо в шарнир.
Восстановление блеска и защита
-
Минеральное масло: подходит для некоторых видов древесины, придаёт блеск.
-
Восковая паста: даёт более долговечный эффект, но требует времени на нанесение и полировку.
-
Чего избегать: полироли с силиконом — они впитываются в древесину и мешают будущему обновлению покрытия.
Натуральные и готовые средства
-
Домашние: вода + средство для посуды, белый уксус (только после теста).
-
Готовые: мягкие чистящие составы для мебели, например, мыло Murphy’s Oil Soap.
-
Что не подходит: оливковое масло (оставляет липкий налёт, притягивающий пыль).
Чего нельзя делать
-
Перемачивать поверхность — это вызывает вздутие и пятна.
-
Использовать жёсткие губки, стальную вату, агрессивную химию (аммиак, отбеливатель, ацетон, растворители, очистители духовок и сантехники).
-
Оставлять влагу на поверхности.
Главное правило: если средство опасно вдыхать или использовать без перчаток — оно слишком агрессивно для деревянных шкафов.
