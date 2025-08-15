Шкаф засияет, как новый: вот что нужно сделать с деревянной мебелью уже сегодня

Деревянные шкафы, как и паркет, требуют деликатного ухода. Их поверхность покрыта тонким (всего в несколько листов бумаги) защитным слоем — лаком, шеллаком или варником. Этот слой сохраняет текстуру и красоту древесины, но легко повреждается при агрессивной чистке.

Почему важно чистить аккуратно

Шкафы ежедневно подвергаются воздействию жира, пыли, влаги, грязи с рук, брызг от приготовления пищи, солнечного света и перепадов влажности. Всё это постепенно делает поверхность тусклой и загрязнённой.

Что понадобится

Пылесос с мягкой насадкой.

Мягкие (микрофибровые) салфетки.

Мягкое моющее средство (жидкость для посуды).

Белый уксус (для глубокой очистки).

Минеральное масло.

Тёплая вода.

Пульверизатор.

WD-40 (по желанию, для фурнитуры).

Ежедневная и регулярная чистка

Удаление пыли: пылесос с мягкой насадкой или слегка влажная салфетка. Важно, чтобы ткань была только чуть влажной, а не мокрой.

Частота: ориентируйтесь на состояние — в среднем раз в неделю или по мере загрязнения.

Техника: очищайте небольшими участками (дверца, ящик, полка), затем сразу вытирайте насухо мягким полотенцем. Двигайтесь сверху вниз.

Глубокая очистка

Начинаем с мягких средств: тёплая вода + немного жидкости для посуды. Намочите мягкую губку, слегка отожмите и аккуратно протрите поверхность без сильного нажима. Если жир не ушёл — добавьте в раствор ¼–½ стакана белого уксуса (предварительно протестируйте на незаметном участке, так как кислотность уксуса может повредить некоторые покрытия). Избегайте агрессивных обезжиривателей, аммиака, хлорки и абразивов — они разрушают финишное покрытие.

Фурнитура и петли

Ручки и накладки: мыльный раствор или полироль для металла.

Петли: протрите тканью с каплей WD-40, чтобы убрать налёт и предотвратить ржавчину. Для скрипящих петель нанесите WD-40 через трубочку прямо в шарнир.

Восстановление блеска и защита

Минеральное масло: подходит для некоторых видов древесины, придаёт блеск.

Восковая паста: даёт более долговечный эффект, но требует времени на нанесение и полировку.

Чего избегать: полироли с силиконом — они впитываются в древесину и мешают будущему обновлению покрытия.

Натуральные и готовые средства

Домашние: вода + средство для посуды, белый уксус (только после теста).

Готовые: мягкие чистящие составы для мебели, например, мыло Murphy’s Oil Soap.

Что не подходит: оливковое масло (оставляет липкий налёт, притягивающий пыль).

Чего нельзя делать

Перемачивать поверхность — это вызывает вздутие и пятна.

Использовать жёсткие губки, стальную вату, агрессивную химию (аммиак, отбеливатель, ацетон, растворители, очистители духовок и сантехники).

Оставлять влагу на поверхности.

Главное правило: если средство опасно вдыхать или использовать без перчаток — оно слишком агрессивно для деревянных шкафов.