Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:10

Шкаф засияет, как новый: вот что нужно сделать с деревянной мебелью уже сегодня

Минеральное масло и восковая паста восстанавливают блеск деревянных поверхностей

Деревянные шкафы, как и паркет, требуют деликатного ухода. Их поверхность покрыта тонким (всего в несколько листов бумаги) защитным слоем — лаком, шеллаком или варником. Этот слой сохраняет текстуру и красоту древесины, но легко повреждается при агрессивной чистке.

Почему важно чистить аккуратно

Шкафы ежедневно подвергаются воздействию жира, пыли, влаги, грязи с рук, брызг от приготовления пищи, солнечного света и перепадов влажности. Всё это постепенно делает поверхность тусклой и загрязнённой.

Что понадобится

  • Пылесос с мягкой насадкой.

  • Мягкие (микрофибровые) салфетки.

  • Мягкое моющее средство (жидкость для посуды).

  • Белый уксус (для глубокой очистки).

  • Минеральное масло.

  • Тёплая вода.

  • Пульверизатор.

  • WD-40 (по желанию, для фурнитуры).

Ежедневная и регулярная чистка

  • Удаление пыли: пылесос с мягкой насадкой или слегка влажная салфетка. Важно, чтобы ткань была только чуть влажной, а не мокрой.

  • Частота: ориентируйтесь на состояние — в среднем раз в неделю или по мере загрязнения.

  • Техника: очищайте небольшими участками (дверца, ящик, полка), затем сразу вытирайте насухо мягким полотенцем. Двигайтесь сверху вниз.

Глубокая очистка

  1. Начинаем с мягких средств: тёплая вода + немного жидкости для посуды.

  2. Намочите мягкую губку, слегка отожмите и аккуратно протрите поверхность без сильного нажима.

  3. Если жир не ушёл — добавьте в раствор ¼–½ стакана белого уксуса (предварительно протестируйте на незаметном участке, так как кислотность уксуса может повредить некоторые покрытия).

  4. Избегайте агрессивных обезжиривателей, аммиака, хлорки и абразивов — они разрушают финишное покрытие.

Фурнитура и петли

  • Ручки и накладки: мыльный раствор или полироль для металла.

  • Петли: протрите тканью с каплей WD-40, чтобы убрать налёт и предотвратить ржавчину. Для скрипящих петель нанесите WD-40 через трубочку прямо в шарнир.

Восстановление блеска и защита

  • Минеральное масло: подходит для некоторых видов древесины, придаёт блеск.

  • Восковая паста: даёт более долговечный эффект, но требует времени на нанесение и полировку.

  • Чего избегать: полироли с силиконом — они впитываются в древесину и мешают будущему обновлению покрытия.

Натуральные и готовые средства

  • Домашние: вода + средство для посуды, белый уксус (только после теста).

  • Готовые: мягкие чистящие составы для мебели, например, мыло Murphy’s Oil Soap.

  • Что не подходит: оливковое масло (оставляет липкий налёт, притягивающий пыль).

Чего нельзя делать

  • Перемачивать поверхность — это вызывает вздутие и пятна.

  • Использовать жёсткие губки, стальную вату, агрессивную химию (аммиак, отбеливатель, ацетон, растворители, очистители духовок и сантехники).

  • Оставлять влагу на поверхности.

Главное правило: если средство опасно вдыхать или использовать без перчаток — оно слишком агрессивно для деревянных шкафов.

