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Рослесинфорг: сосна, ель и береза вошли в топ самых популярных в быту пород древесины
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Стало известно, какая древесина пользуется наибольшей популярностью для использования в быту

Рослесинфорг: сосна, ель и береза вошли в топ самых популярных в быту пород древесины

Рослесинфорг перечислил десять наиболее распространенных в быту пород деревьев: лиственница, сосна, ель, береза, бук, осина, дуб, ясень, клен и ива. Эти породы используются в самых разных областях: строительство, машиностроение, мебельное производство, создание музыкальных инструментов, производство древесных плит и бумаги.

Каждая порода имеет свои уникальные применения, например, из березы делают шпон, фанеру и лыжи, осина служит сырьем для спичек, а из дуба и ясеня изготавливают мебель и паркет, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Jos. (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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