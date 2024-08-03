Стало известно, какая древесина пользуется наибольшей популярностью для использования в быту

Рослесинфорг перечислил десять наиболее распространенных в быту пород деревьев: лиственница, сосна, ель, береза, бук, осина, дуб, ясень, клен и ива. Эти породы используются в самых разных областях: строительство, машиностроение, мебельное производство, создание музыкальных инструментов, производство древесных плит и бумаги.
Каждая порода имеет свои уникальные применения, например, из березы делают шпон, фанеру и лыжи, осина служит сырьем для спичек, а из дуба и ясеня изготавливают мебель и паркет, сообщает ТАСС.
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