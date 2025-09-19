Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Внесение золы в почву
Внесение золы в почву
Опубликована сегодня в 12:22

Один неверный шаг — и зола уничтожит ваш огород в Калмыкии быстрее засухи

Калмыкия: садоводы используют древесную золу для удобрения почвы и защиты растений

Зола — старинное и проверенное средство, которое веками использовали садоводы. В условиях Республики Калмыкия, где лето часто бывает засушливым, а почвы не всегда радуют плодородием, это натуральное удобрение приобретает особую ценность. Зола помогает не только насытить землю минералами, но и защитить растения от болезней и вредителей.

Что даёт зола саду и огороду

Зола образуется после сжигания древесины или растительных остатков и содержит целый комплекс полезных веществ. Главные из них — кальций, калий, магний и фосфор. Они укрепляют растения, повышают урожайность и улучшают вкус плодов. Особенно актуально использование золы в Калмыкии, где почвы могут быть щелочными и бедными на микроэлементы.

"Зола — это доступное удобрение, которое заменяет сразу несколько магазинных препаратов", — сказал местный садовод Батыр Манджиев.

Сравнение: зола и минеральные удобрения

Средство Плюсы Минусы
Зола Доступна, экологична, комплексная Не содержит азота
Минеральные удобрения Быстрый эффект, широкий выбор Дорогостоящие, риск засоления почвы

Советы шаг за шагом: как правильно использовать золу

  1. Перед посадкой овощей внесите золу в лунки — это ускорит рост и защитит от вредителей.

  2. Для томатов и огурцов сделайте настой: 1 стакан золы на ведро воды, дайте настояться и поливайте.

  3. При посадке картофеля обваляйте клубни в золе — это убережёт от гнили.

  4. Для плодовых деревьев подсыпайте золу приствольно весной и осенью.

  5. Чтобы отпугнуть слизней и муравьёв, рассыпьте золу вокруг грядок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Внесение золы вместе с азотными удобрениями.
    → Последствие: Азот улетучивается, растения остаются без питания.
    → Альтернатива: Вносите золу отдельно, а азотные подкормки — через 2-3 недели.

  • Ошибка: Использование золы из угля.
    → Последствие: Вредные вещества в почве.
    → Альтернатива: Берите только древесную золу или золу от сжигания травы.

А что если золу применять неправильно?

Чрезмерное количество золы может сделать почву слишком щелочной. В Калмыкии, где и так встречаются щёлочные земли, это приведёт к ухудшению урожая. Поэтому важно соблюдать норму: не более 2 стаканов на квадратный метр.

Плюсы и минусы золы

Плюсы Минусы
Дешёвая и доступная Не заменяет все удобрения
Защищает от вредителей При избытке повышает щёлочность
Улучшает вкус овощей Требует осторожности в дозировке

FAQ

Как выбрать правильную золу?
Используйте только древесную, без примесей пластика или мусора.

Сколько стоит зола?
Фактически бесплатно — её можно получить при сжигании дров или веток.

Что лучше для огорода: зола или минеральные удобрения?
Зола подходит для комплексного ухода, а минеральные удобрения — для точечных проблем. Лучший вариант — комбинировать.

Мифы и правда

  • Миф: зола заменяет всё питание.
    Правда: она полезна, но азот придётся вносить отдельно.

  • Миф: зола вредна для огурцов.
    Правда: в умеренных дозах она укрепляет растение и улучшает вкус.

  • Миф: золу можно использовать сколько угодно.
    Правда: переизбыток ведёт к защелачиванию почвы.

3 интересных факта

  1. В старину золу использовали не только как удобрение, но и как моющее средство.

  2. Калмыцкие хозяйки иногда посыпали золой капусту, чтобы отогнать гусениц.

  3. В золе содержится до 30 микроэлементов, необходимых растениям.

Исторический контекст

Использование золы в садоводстве известно со времён кочевых племён. В Калмыкии костры были частью быта, и золу применяли для улучшения земли, где выращивали бахчевые и овощи. Эта традиция жива и сегодня.

