Один неверный шаг — и зола уничтожит ваш огород в Калмыкии быстрее засухи

Зола — старинное и проверенное средство, которое веками использовали садоводы. В условиях Республики Калмыкия, где лето часто бывает засушливым, а почвы не всегда радуют плодородием, это натуральное удобрение приобретает особую ценность. Зола помогает не только насытить землю минералами, но и защитить растения от болезней и вредителей.

Что даёт зола саду и огороду

Зола образуется после сжигания древесины или растительных остатков и содержит целый комплекс полезных веществ. Главные из них — кальций, калий, магний и фосфор. Они укрепляют растения, повышают урожайность и улучшают вкус плодов. Особенно актуально использование золы в Калмыкии, где почвы могут быть щелочными и бедными на микроэлементы.

"Зола — это доступное удобрение, которое заменяет сразу несколько магазинных препаратов", — сказал местный садовод Батыр Манджиев.

Сравнение: зола и минеральные удобрения