Зола превращает землю в оружие против урожая: вот когда она противопоказана

Зола остаётся одним из самых доступных и проверенных удобрений, которым садоводы активно пользуются веками. Осенью, когда в хозяйстве накапливается много органических остатков — сухая ботва, ветки от обрезки сада, опавшие листья, сорняки, — всё это часто сжигается, и в результате получается зола. Её ценят не только за богатый набор микроэлементов, но и за способность улучшать структуру почвы и укреплять растения. Но при всей пользе у золы есть ограничения: некоторым культурам она не подходит и даже может нанести вред.

Чем ценна зола для сада и огорода

В её составе — калий, кальций, магний, фосфор, бор, цинк и десятки других микроэлементов. Благодаря этому она:

повышает устойчивость растений к болезням и морозам;

укрепляет корневую систему;

улучшает плодоношение;

работает как раскислитель почвы.

Главное её свойство — ощелачивание грунта. И здесь кроется ключевой момент: не все культуры любят подобные изменения. Для одних зола — ценный помощник, для других — источник проблем.

Сравнение: кому зола на пользу, а кому во вред