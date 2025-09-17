Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Внесение золы в почву
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:33

Зола превращает землю в оружие против урожая: вот когда она противопоказана

Учёные: золу можно вносить раз в 2–3 года, иначе возникает риск хлороза

Зола остаётся одним из самых доступных и проверенных удобрений, которым садоводы активно пользуются веками. Осенью, когда в хозяйстве накапливается много органических остатков — сухая ботва, ветки от обрезки сада, опавшие листья, сорняки, — всё это часто сжигается, и в результате получается зола. Её ценят не только за богатый набор микроэлементов, но и за способность улучшать структуру почвы и укреплять растения. Но при всей пользе у золы есть ограничения: некоторым культурам она не подходит и даже может нанести вред.

Чем ценна зола для сада и огорода

В её составе — калий, кальций, магний, фосфор, бор, цинк и десятки других микроэлементов. Благодаря этому она:

  • повышает устойчивость растений к болезням и морозам;

  • укрепляет корневую систему;

  • улучшает плодоношение;

  • работает как раскислитель почвы.

Главное её свойство — ощелачивание грунта. И здесь кроется ключевой момент: не все культуры любят подобные изменения. Для одних зола — ценный помощник, для других — источник проблем.

Сравнение: кому зола на пользу, а кому во вред

Культуры Эффект от золы Рекомендации
Голубика, рододендроны, гортензии Вред — блокируется усвоение железа и марганца Исключить, нужны кислые грунты
Хвойные (туи, ели, можжевельники) Угнетение роста, потеря декоративности Использовать спец. удобрения с серой
Картофель Риск парши на щелочных почвах Вносить только на кислых грунтах, умеренно
Малина Желтизна листьев, падение урожая Допустимы малые дозы, не чаще 1 раза в сезон
Чеснок Усвоение серы блокируется Подкормка золой исключается при пожелтении
Лилии и азиатские гибриды Потеря декоративности Минимальное количество только на кислых почвах

Советы шаг за шагом: как правильно применять золу

  1. Проверьте кислотность почвы тестером или лакмусовой бумагой. Это основа для выбора удобрения.

  2. Храните золу в сухой плотно закрытой таре, иначе калий быстро улетучится.

  3. Вносите её под перекопку осенью или ранней весной, избегая периода активного роста зелени.

  4. Не смешивайте золу с азотными удобрениями. Делайте перерыв минимум в 2-3 недели.

  5. Рассчитывайте дозировку: 100-150 г на 1 кв. м раз в 2-3 года.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: внесение золы под голубику или гортензию.
    Последствие: хлороз и замедленный рост.
    Альтернатива: кислые удобрения с серой и железом.

  • Ошибка: подкормка чеснока золой при пожелтении листьев.
    Последствие: ухудшение усвоения серы, ещё большее пожелтение.
    Альтернатива: использовать аммиачную селитру или мочевину.

  • Ошибка: регулярное внесение золы под картофель на нейтральной почве.
    Последствие: развитие парши.
    Альтернатива: перегной или сидераты для улучшения структуры почвы.

А что если заменить золу?

Если по результатам анализа выяснилось, что почва нейтральная или слабощелочная, лучше заменить золу другими вариантами:

  • комплексные удобрения с микроэлементами;

  • гуматы для повышения плодородия;

  • компост и перегной для естественного улучшения грунта.

Плюсы и минусы применения золы

Плюсы Минусы
Доступность и бесплатность Подходит не всем культурам
Богатый состав минералов Усиливает щёлочную реакцию
Улучшает зимостойкость растений Может вызвать болезни (парша)
Работает как раскислитель Не совместима с азотными удобрениями

FAQ

Как часто можно вносить золу?

Оптимально — раз в 2-3 года, чтобы не сместить баланс почвы в щёлочную сторону.

Можно ли вносить золу вместе с навозом?

Нет, азот из навоза улетучится, а эффективность снизится. Перерыв между ними должен быть не менее месяца.

Что лучше для картофеля — зола или перегной?

На кислых почвах зола полезна в умеренных дозах. На нейтральных и щелочных почвах перегной предпочтительнее.

Мифы и правда

  • Миф: зола подходит абсолютно для всех культур.
    Правда: многие растения предпочитают кислую среду, для них зола вредна.

  • Миф: чем больше золы, тем лучше урожай.
    Правда: избыток ведёт к хлорозу, снижению плодоношения и болезням.

  • Миф: зола полностью заменяет минеральные удобрения.
    Правда: она не содержит азота, без которого растения не развиваются.

Три интересных факта

  1. В старину золу использовали не только как удобрение, но и как чистящее средство для посуды.

  2. Калий из золы помогает растениям лучше переносить морозы.

  3. У разных видов золы состав отличается: у древесной больше кальция, у травяной — калия.

Исторический контекст

  1. В древности зола была главным источником удобрений на крестьянских хозяйствах.

  2. В XIX веке её активно применяли для улучшения урожайности хлебных культур.

  3. Сегодня она остаётся востребованной, особенно среди дачников и органических фермеров.

