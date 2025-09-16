Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Эд Харрис
Эд Харрис
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:14

Эд Харрис в Marvel: неожиданное превращение голливудского агента в манипулятора разума

Эд Харрис сыграет голливудского агента в сериале "Чудо-человек"

Американский актер Эд Харрис, известный своими ролями в таких проектах, как "Мир Дикого Запада" и "Шоу Трумана", присоединился к актерскому составу нового сериала Marvel "Чудо-человек". Об этом сообщается в Collider.

Роль Эда Харриса в "Чудо-человеке"

В этом проекте Харрис исполнит роль Нила Сарояна, голливудского агента, который станет менеджером Саймона Уильямса, актера, в будущем ставшего супергероем Чудо-человеком. Согласно комиксам, Сароян был известен своими способностями к контролю разума и готов был пойти на любые шаги, чтобы обеспечить своему подопечному внимание публики, включая вмешательство в его мысли. Эта многослойная роль будет интересна фанатам как самой вселенной Marvel, так и поклонникам творчества Эда Харриса, который, без сомнения, привнесет в персонажа новые глубины.

"Эд Харрис прекрасно вписывается в образ Нила Сарояна, сильного, хитроумного человека, который готов на многое ради своей цели", — отметил режиссер сериала.

О сериале "Чудо-человек"

"Чудо-человек" расскажет о преобразовании Саймона Уильямса, который сначала был голливудским актером, а затем стал героем комиксов Marvel. Роль Саймона Уильямса исполнил Яхья Абдул-Матин II. Ожидается, что в сериале будет показан не только путь Уильямса к становлению Чудо-человеком, но и его взаимодействие с различными персонажами вселенной Marvel, что привнесет новые интересные элементы в развитие вселенной.

В сериале также примет участие Бен Кингсли, который вновь сыграет Тревора Слэттери, и Деметриус Гросс, который исполнит роль Жнеца. Важную роль в сюжете сыграет агент Клири, которого сыграет Ариан Моайед.

Почему стоит ожидать этот проект?

Судя по уже объявленным актерам и сюжету, "Чудо-человек" обещает стать еще одной значимой вехой в мире Marvel. Это будет не просто история о становлении нового супергероя, но и глубокое исследование персонажей, их мотиваций и взаимодействий. Совмещение таких мастеров актерского мастерства, как Эд Харрис и Яхья Абдул-Матин II, сулит серию мощных и многослойных сцен, где каждый герой или антагонист будет разрабатывать свою уникальную историю.

Дополнительные проекты Эда Харриса

Помимо "Чудо-человека", Эд Харрис также участвует в другом проекте, который привлек внимание поклонников его творчества — новом спин-оффе "Йеллоустоуна", работающем под рабочим названием "Ранчо Даттон". Харрис в этом сериале сыграет роль Эверетта МакКинни — опытного ветерана и ветеринара, что также обещает быть серьезным испытанием для актера, учитывая драматическую насыщенность сюжета.

Три интересных факта о сериале "Чудо-человек"

  1. Происхождение Чудо-человека: Персонаж Чудо-человек был создан в 1964 году Стэном Ли и Джо Синатой и с тех пор стал одним из самых известных героев Marvel.

  2. Нила Сарояна в комиксах: В некоторых версиях комиксов Сароян действительно был темной фигурой, манипулирующей умами других персонажей, что делает его роль в сериале еще более интригующей.

  3. Кинематографическое возрождение: Это не первая встреча Эда Харриса с супергеройской вселенной. Ранее он появился в "Марсианине" и других научно-фантастических проектах, что добавляет дополнительные ожидания от его роли в Marvel.

FAQ

  1. Что известно о сериале "Чудо-человек"?
    Сериал расскажет о превращении актера Саймона Уильямса в супергероя Чудо-человека. В главных ролях — Яхья Абдул-Матин II и Эд Харрис.

  2. Когда выйдет сериал "Чудо-человек"?
    Ожидается, что премьера сериала состоится в декабре на платформе Disney+.

  3. Какие другие проекты с Эдом Харрисом стоит ожидать?
    Эд Харрис также появится в спин-оффе "Йеллоустоуна" под рабочим названием "Ранчо Даттон".

