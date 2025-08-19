Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:23

Биологические часы против графика: как ночная работа разрушает организм женщин

Нарушения сна из-за ночной работы влияют на репродуктивное здоровье женщин — исследование

Что, если работа по ночам может нанести серьёзный удар по женскому здоровью? Учёные из Мичиганского университета представили данные, подтверждающие эту гипотезу. Их исследование показало, что у женщин с ночным графиком чаще возникают сбои менструального цикла и гормональные нарушения. Результаты были озвучены на конференции Эндокринного общества (ENDO 2025) в Сан-Франциско.

Эксперимент на мышах: тревожные результаты

В ходе эксперимента учёные имитировали сменный график работы: каждые четыре дня время включения света сдвигали на шесть часов. Уже через несколько недель у половины самок проявились нарушения цикла, а анализы выявили гормональные сбои и ухудшение состояния яичников.

"Даже у тех грызунов, у которых цикл сохранялся, мы наблюдали патологические изменения в работе матки и яичников", — отметили исследователи.

Осложнения при беременности

Все подопытные мыши смогли забеременеть, но в группе с нарушенным режимом рождаемость оказалась ниже, а роды чаще протекали с осложнениями. Учёные связывают это с тем, что искусственное освещение ночью сбивает внутренние биологические часы организма.

Гормональные нарушения были зафиксированы у всех участниц эксперимента, хотя и в разное время. Теперь исследователи планируют углубить изучение этой проблемы, чтобы разработать стратегии защиты здоровья женщин, работающих в ночную смену.

Учёные впервые стабилизировали циклоуглерод — потенциальный материал для квантовых технологий сегодня в 16:14

Углеродные молекулы, которые могут сделать электронику эффективнее: узнайте, как

Учёные впервые стабилизировали хрупкий углеродный цикл при комнатной температуре. Этот прорыв может изменить будущее электроники и квантовых технологий. Как им это удалось?

Читать полностью » Геологи обнаружили тепловую аномалию под Аппалачами возрастом 80 млн лет сегодня в 16:05

Под Аппалачами скрывается огненный след: тайна древнего раскола континентов

Под Аппалачами нашли аномально горячие породы — возможно, это след раскола континентов времён динозавров. Учёные раскрывают, как мантийные волны влияют на геологию и климат.

Читать полностью » Древнейший случай искусственной деформации черепа в Европе: учёные изучили находку возрастом 12 000 лет сегодня в 15:27

Тайна ребёнка AC-12: зачем древние европейцы перекраивали форму черепа — открытие, меняющее историю

Учёные обнаружили древнейшее в Европе свидетельство намеренной деформации черепа возрастом 12 000 лет. 3D-моделирование раскрыло: ребёнку из эпиграветтской культуры целенаправлено изменяли форму головы повязками.

Читать полностью » Ученые обнаружили в пещере Норвегии останки 48 видов животных возрастом 75 000 лет сегодня в 15:24

Вымерший грызун в норвежской пещере: ДНК-анализ раскрыл причину исчезновения целых популяций

Ученые обнаружили в пещере Северной Норвегии останки 48 древних видов, включая вымерших леммингов. Анализ ДНК показал, как потепление и похолодание повлияли на фауну Арктики 75 000 лет назад.

Читать полностью » Галактика Космическая подкова скрывала черную дыру рекордной массы – что известно науке сегодня в 14:27

За гранью воображения: чёрная дыра, превосходящая все известные, найдена во Вселенной

Найдена самая массивная черная дыра во Вселенной! Её масса в 36 миллиардов раз больше Солнца. Открытие поможет раскрыть тайны эволюции галактик и черных дыр.

Читать полностью » Сенсационное открытие: ученые создали твердый гидрид золота сегодня в 14:24

Золото и водород сошлись в танце: рождение уникального гидрида изменит мир химии

Ученые создали уникальный твердый гидрид золота в экстремальных условиях. Это открытие расширяет границы химии материалов и углубляет понимание свойств веществ в космосе.

Читать полностью » С 2019 года скорость таяния ледника ЮНЕСКО увеличилась в 16 раз — новые данные исследований сегодня в 13:27

Уникальный ледник Аргентины стремительно исчезает: что скрывают учёные под метровым слоем льда

Ледник Перито-Морено, объект ЮНЕСКО, стремительно тает: с 2019 года скорость утраты толщины возросла в 16 раз. Ученые предупреждают о возможном исчезновении ледника из-за глобального потепления, что угрожает экологии и туризму Аргентины.

Читать полностью » Ученые обнаружили более 40 новых видов морских животных в Аргентинском каньоне Мар-дель-Плата сегодня в 13:24

Таинственные существа глубин: как технологии ROV раскрыли неизвестные формы жизни

Ученые обнаружили свыше 40 новых видов морских животных в каньоне Мар-дель-Плата у берегов Аргентины, включая хищные губки и фиолетовых морских огурцов. Исследование с использованием ROV раскрыло уникальные экосистемы глубин Южной Атлантики.

Читать полностью »

