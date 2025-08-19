Биологические часы против графика: как ночная работа разрушает организм женщин

Что, если работа по ночам может нанести серьёзный удар по женскому здоровью? Учёные из Мичиганского университета представили данные, подтверждающие эту гипотезу. Их исследование показало, что у женщин с ночным графиком чаще возникают сбои менструального цикла и гормональные нарушения. Результаты были озвучены на конференции Эндокринного общества (ENDO 2025) в Сан-Франциско.

Эксперимент на мышах: тревожные результаты

В ходе эксперимента учёные имитировали сменный график работы: каждые четыре дня время включения света сдвигали на шесть часов. Уже через несколько недель у половины самок проявились нарушения цикла, а анализы выявили гормональные сбои и ухудшение состояния яичников.

"Даже у тех грызунов, у которых цикл сохранялся, мы наблюдали патологические изменения в работе матки и яичников", — отметили исследователи.

Осложнения при беременности

Все подопытные мыши смогли забеременеть, но в группе с нарушенным режимом рождаемость оказалась ниже, а роды чаще протекали с осложнениями. Учёные связывают это с тем, что искусственное освещение ночью сбивает внутренние биологические часы организма.

Гормональные нарушения были зафиксированы у всех участниц эксперимента, хотя и в разное время. Теперь исследователи планируют углубить изучение этой проблемы, чтобы разработать стратегии защиты здоровья женщин, работающих в ночную смену.