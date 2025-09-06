Мужчины уходят раньше: статистика пенсионеров в России поражает перекосом

В России пенсионеров-женщин стабильно больше, чем мужчин. Этот дисбаланс заметен во всех регионах страны и имеет несколько объяснений, связанных как с демографией, так и с законодательством.

Гендерный разрыв среди пенсионеров

Статистика показывает: в Москве проживает 3,04 млн пенсионеров, и женщин среди них почти вдвое больше, чем мужчин. Аналогичная ситуация характерна для Подмосковья и Краснодарского края, где соотношение также складывается в пользу женщин.

Такое распределение формирует заметный перекос в структуре пенсионеров: женская часть населения гораздо активнее представлена в старших возрастных группах.

Причина первая: разный пенсионный возраст

Одним из главных факторов специалисты называют разницу в пенсионном возрасте. Женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины — в 65. Эта пятилетняя разница автоматически создаёт дополнительную возрастную категорию женщин-пенсионерок, у которых нет ровесников-мужчин.

Причина вторая: продолжительность жизни

Не менее важен и другой фактор — разрыв в ожидаемой продолжительности жизни. Женщины живут дольше, и даже после того, как мужчины достигают пенсионного возраста, в старших возрастных группах их остаётся значительно меньше.

Даже в Москве, где средняя продолжительность жизни выше, чем в других регионах страны, этот разрыв сохраняется. Мужчины живут дольше, чем в среднем по России, но всё же уступают женщинам по количеству прожитых лет.

Социальные последствия

Подобный гендерный перекос отражается не только в статистике пенсионных выплат, но и в социальной сфере. Женщины чаще становятся одинокими в старшем возрасте, что увеличивает нагрузку на систему социальной поддержки и медицинского обслуживания.

Таким образом, преобладание женщин среди пенсионеров — закономерный результат сочетания двух факторов: более раннего выхода на пенсию и большей продолжительности жизни.