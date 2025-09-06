Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пенсионер измеряет давление
Пенсионер измеряет давление
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:29

Мужчины уходят раньше: статистика пенсионеров в России поражает перекосом

Женщин-пенсионеров в Москве почти вдвое больше, чем мужчин

В России пенсионеров-женщин стабильно больше, чем мужчин. Этот дисбаланс заметен во всех регионах страны и имеет несколько объяснений, связанных как с демографией, так и с законодательством.

Гендерный разрыв среди пенсионеров

Статистика показывает: в Москве проживает 3,04 млн пенсионеров, и женщин среди них почти вдвое больше, чем мужчин. Аналогичная ситуация характерна для Подмосковья и Краснодарского края, где соотношение также складывается в пользу женщин.

Такое распределение формирует заметный перекос в структуре пенсионеров: женская часть населения гораздо активнее представлена в старших возрастных группах.

Причина первая: разный пенсионный возраст

Одним из главных факторов специалисты называют разницу в пенсионном возрасте. Женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины — в 65. Эта пятилетняя разница автоматически создаёт дополнительную возрастную категорию женщин-пенсионерок, у которых нет ровесников-мужчин.

Причина вторая: продолжительность жизни

Не менее важен и другой фактор — разрыв в ожидаемой продолжительности жизни. Женщины живут дольше, и даже после того, как мужчины достигают пенсионного возраста, в старших возрастных группах их остаётся значительно меньше.

Даже в Москве, где средняя продолжительность жизни выше, чем в других регионах страны, этот разрыв сохраняется. Мужчины живут дольше, чем в среднем по России, но всё же уступают женщинам по количеству прожитых лет.

Социальные последствия

Подобный гендерный перекос отражается не только в статистике пенсионных выплат, но и в социальной сфере. Женщины чаще становятся одинокими в старшем возрасте, что увеличивает нагрузку на систему социальной поддержки и медицинского обслуживания.

Таким образом, преобладание женщин среди пенсионеров — закономерный результат сочетания двух факторов: более раннего выхода на пенсию и большей продолжительности жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Гинеколог Казер предупредила об опасностях чрезмерного секса 04.09.2025 в 23:36

Оргазм с побочками: чем грозит избыток интимной близости

Гинеколог Стефани Казер объяснила, чем опасен избыток секса: от мышечных спазмов и инфекций до травм гениталий. Норма у каждого индивидуальна.

Читать полностью » Дерматолог Михайлова рассказала, как защитить кожу осенью вчера в 23:16

Холодный воздух — горячая проблема: чем грозит коже сезон перемен

Дерматолог Наталья Михайлова рассказала, как ухаживать за кожей осенью: эмоленты, правильное питание и контроль стресса помогут снизить риск дерматита.

Читать полностью » Дерматологи: увлажнение и питание помогают сохранить загар после лета вчера в 23:16

Летний загар не обязан исчезать: как сохранить сияющую кожу до октября

Устали прощаться с золотистым загаром? Узнайте, как сохранить летний бронзовый оттенок кожи дольше. Правильное увлажнение, пилинг, питание и здоровый образ жизни – ваши главные помощники в продлении эффекта солнечных дней. Поддержите сияние вашей кожи!

Читать полностью » Врачи предупредили о рисках и бесполезности добавок с янтарной кислотой для здоровых людей вчера в 23:11

Янтарная кислота: панацея или маркетинговый миф

Янтарная кислота обещает бодрость и защиту от стресса, но научные данные говорят иное. Разбираем, где правда, а где маркетинговые обещания.

Читать полностью » Врач Исрафилова: влажная обувь повышает риск грибка стопы и простуды вчера в 23:06

Обувь как ловушка: почему сырость внутри опаснее дождя снаружи

Врач объяснила, чем опасно ношение мокрой обуви: от грибковых инфекций и простуды до обострения артрита и появления болезненных мозолей.

Читать полностью » Дневная сонливость чаще связана со стрессом — кардиолог Мария Чайковская вчера в 22:54

Вас клонит в сон днём? Всё может решиться за 20 минут — но только если сделать это правильно

Кардиолог Мария Чайковская рассказала, как победить дневную сонливость: шесть простых шагов — от яркого света утром до короткого сна днём.

Читать полностью » Пользователи соцсетей рассказали, как им удаётся вставать после первого будильника вчера в 22:44

Как просыпаться без мучений: секреты тех, кто встаёт с первым звонком

Пользователи Reddit рассказали, как просыпаются после первого звонка будильника: одни полагаются на режим сна, другие — на страх опоздать.

Читать полностью » Врач Лапа считает +24 °C наиболее комфортной температурой для здоровья вчера в 22:39

+16 и +26 одинаково опасны: чем грозит неправильная температура в доме

Врач назвала оптимальную температуру для дома — +24 °C. При +16 или +26 организму тяжело дышать. Перед сном важно полчаса проветривать помещение.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Врачи объяснили, как тренировки с медболом и слэмболом укрепляют мышцы
Красота и здоровье

Диетолог Жаровская предупреждает: солёные снеки повышают риск рака желудка
Спорт и фитнес

Польза йоги для здоровья: исследователи перечислили основные эффекты практики
Авто и мото

Автоэксперт Киселик объяснил, как проверить исправность подушки безопасности при покупке машины
Дом

Выбор ткани влияет на качество сна и долговечность постельного белья
Еда

Индейка с грибами в сливочном соусе сохраняет нежность
Садоводство

Садоводы предупреждают: алтей быстро разрастается и вытесняет местные растения
Авто и мото

BYD запустила программу скидок до 10 тысяч евро за обмен авто в Италии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet