Мужчины уходят раньше: статистика пенсионеров в России поражает перекосом
В России пенсионеров-женщин стабильно больше, чем мужчин. Этот дисбаланс заметен во всех регионах страны и имеет несколько объяснений, связанных как с демографией, так и с законодательством.
Гендерный разрыв среди пенсионеров
Статистика показывает: в Москве проживает 3,04 млн пенсионеров, и женщин среди них почти вдвое больше, чем мужчин. Аналогичная ситуация характерна для Подмосковья и Краснодарского края, где соотношение также складывается в пользу женщин.
Такое распределение формирует заметный перекос в структуре пенсионеров: женская часть населения гораздо активнее представлена в старших возрастных группах.
Причина первая: разный пенсионный возраст
Одним из главных факторов специалисты называют разницу в пенсионном возрасте. Женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины — в 65. Эта пятилетняя разница автоматически создаёт дополнительную возрастную категорию женщин-пенсионерок, у которых нет ровесников-мужчин.
Причина вторая: продолжительность жизни
Не менее важен и другой фактор — разрыв в ожидаемой продолжительности жизни. Женщины живут дольше, и даже после того, как мужчины достигают пенсионного возраста, в старших возрастных группах их остаётся значительно меньше.
Даже в Москве, где средняя продолжительность жизни выше, чем в других регионах страны, этот разрыв сохраняется. Мужчины живут дольше, чем в среднем по России, но всё же уступают женщинам по количеству прожитых лет.
Социальные последствия
Подобный гендерный перекос отражается не только в статистике пенсионных выплат, но и в социальной сфере. Женщины чаще становятся одинокими в старшем возрасте, что увеличивает нагрузку на систему социальной поддержки и медицинского обслуживания.
Таким образом, преобладание женщин среди пенсионеров — закономерный результат сочетания двух факторов: более раннего выхода на пенсию и большей продолжительности жизни.
