Исландские генетики совершили новейшее открытие про наступление менопаузы у женщин

Исландские генетики из компании deCODE Genetics под руководством Кари Стефанссона обнаружили ранее неизвестную мутацию в гене CCDC201, связанную с ранним наступлением менопаузы у женщин. Эта мутация увеличивает вероятность развития бесплодия и раннего начала менопаузы: носительницы двух копий мутации в среднем на девять лет раньше других женщин переживают менопаузу, а у половины из них она начинается до 40 лет.
Исследования показали, что мутация в 35 раз повышает риск ранней менопаузы и в семь раз — вероятность бесплодия после 30 лет. Мутация также влияет на более частое рождение детей в третьем десятке жизни и повышает вероятность рождения двойни или тройни.
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