Тёплая одежда не спасает от инфекций: настоящая защита в другом

Женская репродуктивная система действительно уязвима к внешним факторам, особенно к переохлаждению. В холодное время года важно понимать: сама по себе одежда не вызывает болезней, но может создать условия для ослабления иммунитета и обострения скрытых инфекций.

Холод и воспалительные процессы

"Охлаждение ног зимой повышает риск развития воспалений. Однако сами по себе короткая юбка и капроновые колготки не вызывают болезни, а лишь могут способствовать негативным процессам", — пояснила акушер-гинеколог Анастасия Слизова.

Специалист уточнила, что цистит и другие воспалительные заболевания провоцируются микроорганизмами. Холод в данном случае выступает лишь фактором, ослабляющим защитные силы организма.

Роль иммунитета

Ключевым моментом профилактики врач называет поддержание иммунитета. Для этого необходимы:

полноценный сон;

сбалансированное питание с достаточным количеством витаминов;

снижение уровня стресса;

регулярная физическая активность.

"Поддержка иммунитета является ключевым моментом в профилактике заболеваний", — добавила Слизова.

Гигиена и повседневные привычки

Цистит и воспалительные процессы чаще связаны с бактериальной инфекцией или нарушением правил гигиены. Поэтому важно вовремя лечить инфекции и соблюдать элементарные правила ухода за собой.

Опасность мокрой обуви

Отдельное внимание стоит уделить обуви.

Ношение промокшей обуви в течение всего дня может спровоцировать развитие грибов рода Candida и дерматофитов, провоцирующих кожные заболевания, рассказала врач Александра Филева.

Кроме того, длительная прогулка в мокрой обуви повышает риск простудных заболеваний.

Мифы и правда

Миф: короткая юбка — причина цистита.

Правда: заболевание вызывает бактериальная инфекция, а холод лишь снижает защиту организма. Миф: если утеплиться, можно не бояться инфекций.

Правда: важнее гигиена, лечение скрытых заболеваний и крепкий иммунитет. Миф: цистит можно вылечить только теплом.

Правда: требуется медикаментозная терапия, назначенная врачом.

Заключение

Переохлаждение само по себе не является источником болезни, но создаёт благоприятные условия для активации инфекций. Сохранить здоровье помогают тёплая одежда по сезону, забота об иммунитете, правильное питание, гигиена и своевременное обращение к врачу.