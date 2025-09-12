Настоящий секрет женской красоты скрыт не в косметике

Женская красота напрямую связана не только с уходом и косметикой, но и с состоянием здоровья. В эфире программы "Жить здорово" врачи обсудили, какие факторы больше всего влияют на внешний облик и долголетие.

Красота и сосуды

Иммунолог Андрей Продеус отметил, что главным показателем является здоровье сосудов.

"Женская красота зависит от состояния сосудов", — заявил эксперт.

Исследования показывают: у женщин с крепкими сосудами ниже риск инсульта и инфаркта, а их кожа выглядит здоровее. Для сохранения молодости важно контролировать уровень холестерина, сахара в крови и артериальное давление.

Роль гормонов

Кардиолог Герман Гандельман добавил, что большое значение имеют женские половые гормоны. Регулярные проверки помогут вовремя выявить сбои и сохранить не только красоту, но и общее здоровье.

Сила улыбки

По словам офтальмолога Михаила Коновалова, немалую роль играет и настроение: искренняя улыбка делает женщину привлекательнее, освежает лицо и влияет на общее восприятие внешности.

Итог

Женская красота — это не только внешние данные, но и отражение здоровья. Крепкие сосуды, сбалансированные гормоны и позитивное настроение помогают сохранить молодость, энергию и сияющий облик на долгие годы.