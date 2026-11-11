Айтишники неожиданно стали желанными женихами: россиянки нашли в них нечто важнее денег

Интерес современных женщин к представителям IT-сферы обусловлен запросом на интеллектуальное партнерство и финансовую стабильность без подавления личности, рассказала NewsInfo парапсихолог, клинический психолог Марианна Абравитова. По ее словам, в российском обществе сформировался новый тип демократичных союзов, где во главу угла ставится не содержание женщины мужчиной, а взаимное развитие и рациональный подход к жизни.

Ранее сообщалось, что программисты возглавили рейтинг наиболее привлекательных партнеров для отношений среди жительниц России. Согласно данным опросов, строить личную жизнь с IT-специалистами хотели бы 40% респонденток, в то время как предпринимателей выбрали 36%, а медиков — 34%. Для поколений зумеров и миллениалов работа в сфере информационных технологий символизирует не только высокий уровень дохода, но и внутреннюю свободу, а также профессиональную независимость.

Психолог отметила, что выбор в пользу айтишников, бизнесменов и врачей продиктован восприятием этих профессий как престижных и требующих широкого кругозора. Современные женщины стремятся к самореализации и ищут спутника, способного понять их амбиции. При этом акцент сместился с простого наличия денег на умение ими распоряжаться. Часто неоправданно жесткие критерии выбора в дейтинг-сервисах лишь подтверждают серьезность намерений при поиске достойного кандидата.

"Запрос на доход и надежность никуда не исчез. Но все-таки есть определенные подвижки в сторону надежности и интересности. Уход кардинальный от супервысокого заработка партнера", — пояснила Абравитова.

Психолог подчеркнула, что женщины стали больше ценить собственную независимость и не желают попадать под тотальный контроль властного партнера. Сегодня финансовая грамотность ценится выше, чем абстрактные сверхдоходы. Однако важно помнить, что чрезмерное увлечение материальной стороной вопроса может быть обманчивым, ведь подлинная формула любви не вычисляется только лишь математическими расчетами.

"Адекватные женщины оценивают, как устроен этот мир. Рациональный подход самый правильный, самый адекватный. Рациональный подход к деньгам — одно из главных качеств привлекательного мужчины", — рассказала эксперт.

Эксперт добавила, что более половины опрошенных россиянок готовы рассматривать отношения с мужчиной, чей заработок ниже их собственного, если в паре присутствует психологическая и интеллектуальная совместимость. Это свидетельствует о кардинальном изменении вектора предпочтений по сравнению с ситуацией десятилетней давности.

Тем не менее, общая семейная стабильность по-прежнему требует от обоих партнеров умения балансировать бюджет. Специалисты в области экономики часто напоминают, что грамотное составление бюджета помогает избежать бытовых конфликтов на почве трат. Высокий интерес к айтишникам также подогревается новостями о том, что в ближайшие годы зарплаты разработчиков продолжат демонстрировать уверенный рост.

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