Россия Спорт Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Молодая пара на улице
Молодая пара на улице
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Все права защищены
Главная / Общество
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:36

Айтишники неожиданно стали желанными женихами: россиянки нашли в них нечто важнее денег

Интерес современных женщин к представителям IT-сферы обусловлен запросом на интеллектуальное партнерство и финансовую стабильность без подавления личности, рассказала NewsInfo парапсихолог, клинический психолог Марианна Абравитова. По ее словам, в российском обществе сформировался новый тип демократичных союзов, где во главу угла ставится не содержание женщины мужчиной, а взаимное развитие и рациональный подход к жизни.

Ранее сообщалось, что программисты возглавили рейтинг наиболее привлекательных партнеров для отношений среди жительниц России. Согласно данным опросов, строить личную жизнь с IT-специалистами хотели бы 40% респонденток, в то время как предпринимателей выбрали 36%, а медиков — 34%. Для поколений зумеров и миллениалов работа в сфере информационных технологий символизирует не только высокий уровень дохода, но и внутреннюю свободу, а также профессиональную независимость.

Психолог отметила, что выбор в пользу айтишников, бизнесменов и врачей продиктован восприятием этих профессий как престижных и требующих широкого кругозора. Современные женщины стремятся к самореализации и ищут спутника, способного понять их амбиции. При этом акцент сместился с простого наличия денег на умение ими распоряжаться. Часто неоправданно жесткие критерии выбора в дейтинг-сервисах лишь подтверждают серьезность намерений при поиске достойного кандидата.

"Запрос на доход и надежность никуда не исчез. Но все-таки есть определенные подвижки в сторону надежности и интересности. Уход кардинальный от супервысокого заработка партнера", — пояснила Абравитова.

Психолог подчеркнула, что женщины стали больше ценить собственную независимость и не желают попадать под тотальный контроль властного партнера. Сегодня финансовая грамотность ценится выше, чем абстрактные сверхдоходы. Однако важно помнить, что чрезмерное увлечение материальной стороной вопроса может быть обманчивым, ведь подлинная формула любви не вычисляется только лишь математическими расчетами.

"Адекватные женщины оценивают, как устроен этот мир. Рациональный подход самый правильный, самый адекватный. Рациональный подход к деньгам — одно из главных качеств привлекательного мужчины", — рассказала эксперт.

Эксперт добавила, что более половины опрошенных россиянок готовы рассматривать отношения с мужчиной, чей заработок ниже их собственного, если в паре присутствует психологическая и интеллектуальная совместимость. Это свидетельствует о кардинальном изменении вектора предпочтений по сравнению с ситуацией десятилетней давности.

Тем не менее, общая семейная стабильность по-прежнему требует от обоих партнеров умения балансировать бюджет. Специалисты в области экономики часто напоминают, что грамотное составление бюджета помогает избежать бытовых конфликтов на почве трат. Высокий интерес к айтишникам также подогревается новостями о том, что в ближайшие годы зарплаты разработчиков продолжат демонстрировать уверенный рост.

Проверено экспертом: психолог Илья Шеховцов

Читайте также

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Наследство поделили, а наследник ещё не родился: рождённые через ЭКО дети погибших участников СВО потребуют долю 05.11.2026 в 12:38

Рождение детей после гибели отца-участника СВО создаст беспрецедентные правовые коллизии при разделе имущества и назначении государственных социальных выплат.

Читать полностью » Полицию в селах хотят укрепить новой программой: высокая выплата может оказаться не главным стимулом 02.11.2026 в 15:26

В России обсуждают внедрение новой системы финансового стимулирования для правоохранителей в сельской местности, однако эксперты указывают на неочевидные риски.

Читать полностью » В Ростове-на-Дону построят университетский кампус стоимостью более 12,5 млрд рублей 02.11.2026 в 9:26

Донской государственный технический университет стал одним из победителей федерального конкурса на создание кампусов мирового уровня.

Читать полностью » Погоня за баллами ЕГЭ лишает школьников важнейших знаний: цена поступления оказалась высокой 30.10.2026 в 15:14

Эксперт по образованию Руслан Ткаченко объяснил NewsInfo, почему Ш школьники отказываются от полноценного образования в погоне за баллами на экзаменах.

Читать полностью » Бабушка снова передает пирожки и соленья: это не всегда говорит о желании угостить 29.10.2026 в 16:15

Психолог Алена Леонова рассказала NewsInfo о скрытых сигналах пожилых родственников о недостатке внимания.

Читать полностью » Развелись, а квартиру так и не разделили: чем оборачивается экономия на отдельном жилье 28.10.2026 в 17:50

Психолог Надежда Резенова рассказала NewsInfo о последствиях совместного проживания с бывшими партнерами в одной квартире.

Читать полностью » Врач сказал одно, пациент услышал другое: это нововведение может положить конец давним спорам 28.10.2026 в 16:39

Юрист Александр Бенхин прокомментировал NewsInfo инициативу по аудиофиксации в медучреждениях.

Читать полностью » Россияне все чаще ищут тайных хозяев мира: что заставляет образованных людей верить в заговор 28.10.2026 в 15:58

Психолог Марианна Абравитова объяснила NewsInfo, почему в условиях нестабильности наблюдается рост интереса к конспирологическим теориям.

Читать полностью »

Новости
Технологии
Оттава заморозила многомиллиардные контракты с США: обострение торгового конфликта поставило под удар ключевые авиапроекты
Технологии
Нидерланды внедряют новую модель закупок вооружений для адаптации к быстрому устареванию технологий
Наука
До магазина рукой подать, но не дойти: учёные нашли скрытую проблему городских маршрутов
Технологии
Амбициозный проект в Индиане терпит крах: непредвиденные издержки поставили шведского гиганта на грань
Питомцы
Снег лежит, а паразиты не дремлют: владельцам собак раскрыли неприятную правду о зимних прогулках
В России заговорили о плате за все дороги: автомобилистам объяснили, чего ожидать
Технологии
ВВС США свяжут старое оборудование центров управления операциями с облаком
Кухонный стол вместо фитнес-зала: пять упражнений помогают вернуть тонус животу после 65
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet