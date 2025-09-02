Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:30

От страха до уверенности: как женские спортклубы меняют жизнь своих посетительниц

Эксперт NASM Энджи Миллер назвала главные причины популярности женских спортзалов

Женские фитнес-центры не являются новой идеей, но именно сегодня они переживают заметный рост популярности. Первые попытки создать спортзалы исключительно для женщин предпринимались ещё в 1960-е годы. Позднее широкую известность получила сеть Curves, которая к середине 2000-х насчитывала тысячи залов по всей Америке. Теперь интерес к подобным форматам возвращается: по прогнозам, число таких залов будет расти более чем на 8% ежегодно вплоть до 2030 года.

Почему женщины выбирают отдельные фитнес-пространства

Главный аргумент в пользу женских залов — ощущение безопасности и принятия.

"Женские фитнес-центры дают женщинам пространство без давления и лишнего внимания, где они могут тренироваться спокойно и уверенно", — сказала специалист по интегративному здоровью и ведущая подкаста Strong Mind, Strong Body Энджи Миллер.

Многие женщины сталкиваются в обычных залах с предвзятым отношением: нехваткой нужного оборудования, разделением зон на "мужские" и "женские", вниманием или даже навязчивым поведением со стороны мужчин. Исследования показывают, что именно негативные комментарии и гендерные стереотипы чаще всего мешают женщинам заниматься силовыми тренировками. А поддержка семьи и друзей, напротив, мотивирует приходить на тренировки.

Что предлагают женские фитнес-клубы

Формат таких залов может быть разным — от небольших бутиковых студий до полноценных комплексов. Среди типичных услуг:
• тренажёры для кардио и силовых нагрузок;
• бассейны и аквааэробика;
• групповые занятия;
• персональные тренировки;
• консультации диетолога и тесты для оценки силы, выносливости и состава тела;
• программы для беременных и женщин после родов;
• зоны с заботой о мелочах — от удобных раздевалок до средств гигиены.

"Бутиковые студии могут гибко подстраиваться под потребности именно своей аудитории", — отметила инструктор Национальной академии спортивной медицины Кинси Кейв, проработавшая в женском зале 14 лет.

Польза женских спортивных залов

Во-первых, это снижение тревожности и беспокойства о внешности. Женщины меньше думают о том, как выглядят, не ощущают себя объектом оценки.

Миллер делится личным опытом:

"Первый тренер в зале обратил внимание на мои физические "недостатки”, что вызвало комплексы. В женской среде отношение совсем другое — там скорее поймут и поддержат", — рассказала Энджи Миллер.

Во-вторых, небольшие залы с дружеской атмосферой помогают побороть "страх спортзала". Новичкам проще решиться на тренировки, когда вокруг люди разного возраста и уровня подготовки. Кейв вспоминает 89-летнюю клиентку, которая впервые пришла заниматься и опасалась нагрузок, но расслабилась, увидев женщин в похожей ситуации.

Наконец, такие пространства укрепляют связь между физическим и эмоциональным состоянием.

"Когда женщина чувствует себя комфортно и может позволить себе быть собой, это становится настоящей терапией", — пояснила Кинси Кейв.

Миллер добавляет, что тренировки помогают раскрыть внутренние ресурсы: ощущение силы тела напрямую связано с уверенностью в собственных возможностях.

Как выбрать женский фитнес-зал

Найти подходящий клуб можно через интернет или по совету знакомых. Перед записью стоит уточнить:
• нужны ли вам персональные тренировки или достаточно свободного посещения;
• важны ли круглосуточные часы работы;
• интересуют ли специализированные программы (например, для будущих мам);
• предлагаются ли услуги няни или детская комната.

Рекомендуется осмотреть зал лично: оценить чистоту, состояние тренажёров, атмосферу, условия расторжения договора. Важно, чтобы обстановка располагала, а персонал был готов поддержать ваши цели.

Женские фитнес-центры становятся всё более востребованными. Для многих это не просто спортзал, а пространство, где можно сосредоточиться на себе, укрепить тело и обрести внутреннюю уверенность. И эти перемены выходят далеко за пределы тренировочного процесса, влияя на общее качество жизни.

