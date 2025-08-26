В этом году в добровольческий отряд "Тигр" вошли пять женщин, которые впервые отправились на передовую не как волонтеры, а как полноценные бойцы.

Это значимое событие для российской армии и добровольческих движений, поскольку женщины традиционно занимают вспомогательные роли, а не участвуют непосредственно в боевых действиях.

Яна Демина стала одной из первых женщин из Приморского края, решивших присоединиться к военным подразделениям и пройти службу на передовой.

Решение идти на СВО: личные мотивы и убеждения

Яна Демина рассказала, что после трех лет работы в администрации она поняла — война стала частью её жизни.

"Честно скажу, что после трех лет работы в администрации, СВО казалось не таким страшным", — шутит она.

В 2023 году она уже была военкором в отряде "Тигр", снимала свадьбу среди бойцов. Именно там её подкупила искренность и честность людей, с которыми она познакомилась.

"Там никто не смотрит на то, как ты одет или сколько у тебя денег. Там важен человек — его характер, готовность помочь товарищу и стойкость", — говорит Яна.

Она подчеркнула, что для неё важно было быть именно на передовой, а не помогать дистанционно как волонтер.

"Я хотела не просто наблюдать за происходящим со стороны, а быть частью этого процесса. Помогать парням прямо там, где идет борьба", — объясняет она.

Много женщин в зоне СВО: реальность и статистика

По словам Яны Деминой, сейчас в отряде "Тигр" служит шесть женщин. В других подразделениях также есть представительницы прекрасной половины человечества, однако их немного.

"Много сейчас женщин в зоне СВО? Можно сказать — немного, но они есть", — отмечает она.

Отношение к службе женщин в армии и добровольческих формированиях остается разным. Некоторые воспринимают их с уважением и даже с интересом, другие — с недоверием или скепсисом. Важно отметить, что женщины проходят те же испытания на полигоне и в боевых условиях, что и мужчины.

Образ жизни на передовой: быт и трудности

Несмотря на тяжелые условия жизни — землянки и ограниченные ресурсы — быт женщин-добровольцев организован достаточно комфортно благодаря усилиям губернатора Приморья. "

Условия для проживания значительно улучшились", — говорит Яна Демина.

Однако со временем многие начинают воспринимать быт проще: главное — иметь место для сна и возможность выполнять свои обязанности.

Женщины выполняют разные роли: есть медики, штабные работники и бойцы. Яна помогает в штабе оформлять документы для бойцов, сопровождает их в боевые выезды и занимается съемкой историй о них.

"Это важно для сохранения памяти о тех, кто сражается за нашу страну", — отмечает она.

Отношения с командованием и товарищами

В России отсутствует богатый опыт службы женщин в армии; поэтому отношения внутри подразделений строятся по-разному. На полигоне девушки проходили те же испытания, что и мужчины: учились стрелять, бросать гранаты и преодолевать окопы.

"Нас часто называли боецами без пола", — делится Яна.

На начальных этапах службы некоторые парни реагировали негативно или удивлялись присутствию женщин среди бойцов. Однако со временем большинство привыкли к их участию.

"Некоторые даже рады были нашей компании — ведь с женщинами можно пошутить или поговорить по-другому", — рассказывает Яна.

Она отмечает важность поддержки внутри коллектива: именно семья отряда помогает справляться с тяжелыми эмоциями.

Мирные условия: условия заключения мира

Обсуждая возможный мирный договор России с Украиной, Яна считает важным подчеркнуть: "Наши парни боролись за победу и за будущее страны". Она выступает против подписания соглашений под давлением или ради временного мира без учета интересов тех, кто отдал жизни за Родину.

"Нельзя заключать мир ценой предательства или уступок врагу", — говорит она.

Для тех, кто находится сейчас в зоне СВО, важно сохранить память о погибших товарищах и добиться условий мира, которые обеспечат безопасность страны.

Интересные факты по теме:

1. В 2022 году впервые за всю историю российской армии женщины прошли обязательную подготовку по тактической стрельбе наравне с мужчинами.

2. Согласно данным Минобороны России, около 10% личного состава вооруженных сил составляют женщины.

3. В некоторых российских регионах созданы специальные программы поддержки женщин-участниц СВО для психологической реабилитации и адаптации после службы.