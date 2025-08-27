Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка в хиджабе
Девушка в хиджабе
© pixabay.com by commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Zero
Олег Белов Опубликована вчера в 23:17

Красоту проверяют инспекторы на улицах: как в Туркменистане следят за женщинами

Путешественница из России описала быт и ограничения туркменских женщин

Российская путешественница побывала в одной из самых закрытых стран Центральной Азии — Туркменистане — и рассказала, как там живут женщины. Своими впечатлениями она поделилась в блоге "Путешествия с фотокамерой" на платформе "Дзен".

Женщина без права выбора
Тревел-блогерша призналась: оказаться на месте туркменских женщин она бы не хотела.

"Молодая жена ничего не решает, даже судьбу своих детей. Где учиться, к какому врачу идти, что есть — всё выбирают свекровь и муж. Она обязана только молча выполнять указания", — отметила россиянка.

В Туркменистане жен принято называть "гелин" или "келин". Девочек с детства готовят к замужеству, ведь стать келин — почётная обязанность и единственный путь к признанию в обществе.

Правила келин: молчание и подчинение

"В первые годы брака им часто запрещают говорить с родственниками мужа. Общаться можно только жестами! Согласно традиции, это показатель скромности и уважения", — рассказала путешественница.

Раньше туркменки и вовсе прикрывали рот платком в присутствии старших мужчин. Даже имени у молодой жены нет — в некоторых деревнях её называют только "жена такого-то".

Быт и традиции
Женщины встают раньше всех и ложатся позже остальных: готовят еду на большую семью, ухаживают за детьми и пожилыми родственниками мужа. Выйти из дома без разрешения свекрови — строго запрещено.

"Патрули красоты"
Отдельная реальность — контроль внешности. По улицам Туркменистана ходят специальные инспекторы, которых блогерша назвала "патрулями красоты". Они штрафуют женщин на суммы от 7 до 12 тысяч рублей за макияж.

Разрешён только традиционный наряд — длинные вышитые платья. Любое отклонение от нормы воспринимается как нарушение.

Итог
По словам путешественницы, жизнь туркменских женщин строится вокруг подчинения и строгих традиций. Для многих это не выбор, а роль, в которой они существуют с самого детства.

