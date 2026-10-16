Волки все чаще выходят к людям из леса: шанс на спасение связан с неожиданным способом

Шанс столкнуться с волком в лесу в десять раз ниже вероятности встречи с медведем, однако в зимний период риски нападения хищников на окраинах населенных пунктов возрастают, рассказал NewsInfo инструктор по выживанию туристического клуба "Волчица" Дмитрий Алешкин. Специалист пояснил, что волки предпочитают открытые пространства на границе леса и поля, а к человеческому жилью их притягивают разрастающиеся свалки бытовых отходов.

Ранее в ряде регионов РФ фиксировали массовое нашествие волков. Согласно данным SHOT, голодные звери все чаще выходят к людям в поисках легкой добычи из-за сокращения контроля над популяцией со стороны охотников.

Нередко такая неожиданная опасность застает граждан врасплох даже в популярных рекреационных зонах.

По словам эксперта, в теплое время года волки ведут одиночный образ жизни и редко решаются атаковать жертву крупнее себя. Основную угрозу в пригородной или деревенской среде они представляют для домашних животных, детей и пожилых людей. Нападение на здорового взрослого человека эксперт назвал редкостью, исключая случаи бешенства или ранения зверя. Ситуация кардинально меняется зимой, когда хищники сбиваются в стаи для коллективной охоты.

"Если человек случайно оказался в лесу один и его окружает стая волков, шансов практически ноль выжить, даже с оружием. А классика защиты — большой костер, огонь, которого боятся все животные", — пояснил Алешкин.

При встрече со стаей обычные средства защиты, такие как газовые баллончики или шумовые хлопушки, оказываются малоэффективными. Специалист отметил, что волки обладают высоким уровнем интеллекта и способны долго выжидать добычу, даже если человек успел залезть на дерево.

Подобная осторожность требуется и при посещении лесов, где скрытая опасность может подстерегать туриста в самый неожиданный момент. При контакте с одиночным зверем эксперт рекомендует действовать решительно, как при нападении бродячих собак.

"Главное условие борьбы с любым собачьим псовым — блокировать пасть. Засунуть собаке или волку кулак в пасть, он задыхается, он не может вас укусить — это основная история", — рассказал эксперт.

Алешкин также указал на новые факторы миграции хищников. Из-за боевых действий животные перемещаются из зоны СВО в леса Брянской и Калужской областей. Существует риск появления особей, переставших воспринимать людей как угрозу.

Чтобы минимизировать риски, путешественникам рекомендуется заранее изучать правила безопасности перед выходом на природу. Единственным эффективным методом борьбы с заходящими в деревни стаями остается своевременный отстрел. Важно помнить, что даже соблюдение дисциплины на маршруте не гарантирует безопасности, если популяция хищников в регионе не контролируется государством.

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