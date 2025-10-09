Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Росомаха
Росомаха
© commons.wikimedia.org by Rigelus is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:16

Зверь, который смеётся в лицо медведю: почему почему его боятся даже волки

LCIE: фермеры Норвегии ежегодно теряют до 10 тысяч оленей от росомах

Она выглядит как маленький медведь, но это впечатление обманчиво. Росомаха — крупнейший представитель семейства ласковых хищников и, пожалуй, одно из самых отважных животных на планете. Её сила, живучесть и бесстрашие сделали зверя символом сурового Севера.

Кто такая росомаха

Росомаха — не птица, как шутливо поётся в песне чешской группы Olympic. Это млекопитающее, родственник куницы, выдры и барсука. При средней длине тела около метра она весит до 25 кг, но визуально кажется массивнее из-за густого меха и коротких, мощных лап.

Это животное изолировано живёт в тайге и тундре — там, где метели и морозы делают жизнь почти невозможной. Её основная территория — север Канады, Аляска, Скандинавия и Сибирь. Из-за вырубки лесов и охоты ареал постоянно сокращается, а встретить росомаху в дикой природе — редкая удача.

Выносливость и сила

Росомаха будто создана для экстремальных условий. Её густая шерсть пропитана естественным жиром, благодаря чему она не намокает под снегом и защищает от ветра. Широкие лапы работают как снегоступы, позволяя зверю легко двигаться по глубокому насту. Ноги короткие, но крепкие — этого достаточно, чтобы пробегать десятки километров в день в поисках добычи.

Несмотря на скромные размеры, росомаха способна сразиться с волком или даже медведем. Она может разорвать замёрзшую тушу, разгрызть кость и не уступит никому, кто посмеет посягнуть на её добычу. За это её и прозвали "скунсовым медведем" — не только из-за отваги, но и из-за характерного запаха, которым она метит территорию.

Обжора и ненасытный охотник

Название зверя в разных языках отражает его прожорливость. На финском "rasva maha" означает "толстый живот", на немецком — "Vielfraß" ("обжора"), а во французском — "glouton", что буквально значит "ненасытный". И это недалеко от истины: чтобы выжить в холоде, росомаха ест почти всё, что найдёт.

Весной она разоряет гнёзда птиц, ловит сусликов и зайцев. Летом охотится на сурков и добывает падаль, оставшуюся от оленей или косуль. Зимой, когда снег делает охоту сложной, она способна одолеть даже северного оленя. Её рацион включает мясо, кости, насекомых и даже ягоды.

Умный хищник и хитрый вор

Росомаха не просто сильна — она ещё и невероятно сообразительна. При избытке пищи зверь делает запасы, пряча мясо глубоко в снегу или подвешивая куски туш на деревья. Так добыча остаётся вне досягаемости волков и лис.

Но её коварство раздражало охотников. Росомахи часто крали установленные ловушки и даже проникали в зимовья, уничтожая запасы еды. При этом зверь оставлял резкий запах, способный отпугнуть любого зверя — от собаки до медведя. Этот природный "аромат" выделяется специальными железами у основания хвоста. Если росомахе грозит опасность, она, как скунс, может распылить едкую жидкость на несколько метров.

Повадки и характер

Вопреки хищному облику, росомаха — одиночка. Она путешествует по огромным территориям, метит их и редко встречает себе подобных. Самки приносят потомство в снежных логовищах, вырытых глубоко под землёй. Детёныши рождаются в конце зимы и уже через несколько недель начинают выходить наружу.

Эти звери крайне осторожны, особенно если поблизости есть люди. Строительство дорог, катание на снегоходах и охота заставляют их уходить всё дальше на север. Самки с детёнышами особенно чувствительны к шуму и часто бросают логово при малейшем беспокойстве.

Росомаха в мифах и легендах

Для северных народов росомаха — не просто зверь, а мифическое создание. У индейцев она считалась посланницей духов и могла являться охотнику в виде женщины, чтобы испытать его. Скандинавы верили, что если медведица рождает четверых детёнышей, последний обязательно будет росомахой. Викинги же пили её кровь, считая, что так передаётся сила и храбрость этого зверя.

Ценность меха и охрана вида

Главная угроза для росомах — человек. На зверя охотятся ради меха, который не сваливается от влаги и идеально подходит для отделки капюшонов и воротников арктической одежды. Один такой мех может стоить до 230 долларов. Особенно страдают самки с детёнышами — охота и техногенная деятельность делают их всё более редкими.

По данным LCIE, эксперты оценивают ущерб от человеческой активности как критический: в Норвегии, например, росомахи ежегодно убивают около 10 тысяч северных оленей, из-за чего фермеры считают их вредителями. Однако именно человек виноват в том, что зверь вынужден искать пищу там, где когда-то паслись дикие стада.

Сравнение с другими хищниками

Животное Средний вес Основная добыча Особенности
Росомаха 15-25 кг Олени, сурки, падаль Сильные челюсти, густой мех, одиночный образ жизни
Волк 30-50 кг Олени, зайцы Охота стаей, быстрая реакция
Медведь бурый 150-300 кг Рыба, ягоды, падаль Спящий режим зимой, мощные лапы

Из таблицы видно: несмотря на меньший размер, росомаха уступает разве что в массе, но по стойкости и отваге превосходит многих.

Интересные факты

  1. Росомаха способна тащить тушу животного, втрое превышающую её вес.

  2. Её челюсти могут разгрызать кости северного оленя.

  3. У каждой особи — свой уникальный рисунок на груди, как отпечаток пальца у человека.

Плюсы и минусы характера

Плюсы Минусы
Исключительная сила и выносливость Агрессивное поведение при угрозе
Сообразительность и память Склонность к воровству
Приспособляемость к любым условиям Подверженность человеческому фактору

FAQ

Как долго живёт росомаха?
В дикой природе — до 10 лет, в неволе может дожить до 15.

Опасна ли росомаха для человека?
Нападает редко, только если защищает детёнышей или чувствует угрозу.

Можно ли содержать росомаху дома?
Нет. Это дикое животное с сильным характером, требующее огромной территории и особых условий.

Мифы и правда

Миф: росомаха — родственница медведя.
Правда: она принадлежит к семейству куньих.

Миф: питается только падалью.
Правда: активно охотится и сама добывает еду.

Миф: встречается только в России.
Правда: живёт также в Канаде, США и Скандинавии.

Исторический контекст

Первые упоминания о росомахе встречаются в скандинавских сагах X века. Тогда её считали духом-хранителем гор и лесов. В XVII-XVIII веках мех росомахи стал ценным торговым товаром: его обменивали на оружие, соль и ткани. Сегодня этот зверь охраняется во многих странах, включая Россию и Норвегию, но полностью восстановить популяцию пока не удаётся.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Биолог Ангелики Макри объяснил, как животные видят в темноте вчера в 17:08
Вот кто видит в темноте лучше кошки: семь животных с ночными суперспособностями

Некоторые животные видят ночью почти как днём. Разбираемся, кто из них обладает лучшим ночным зрением и как природа создала идеальные глаза для темноты.

Читать полностью » Пластиковые миски провоцируют появление прыщей у кошек вчера в 16:34
Кот чешется и покрывается чёрными точками? Ваша ошибка может стоить ему здоровья

Прыщи у кошек — не миф. Почему они появляются, чем опасны и как помочь питомцу без вреда для кожи — рассказываем в простых шагах.

Читать полностью » Подъём кошек за холку приводит к травмам вчера в 16:28
Осторожно: этот привычный способ удержать кошку может стоить ей здоровья

Почему взрослую кошку нельзя брать за шкирку и чем это опасно? Разбираем физические и психологические последствия такого обращения и безопасные альтернативы.

Читать полностью » У 70% брахицефальных собак диагностируют проблемы с глазами вчера в 15:51
Эти складки на морде собаки могут стоить ему зрения — что скрывают ветеринары

Какие собаки чаще сталкиваются с болезнями глаз? Разбираем породы, строение морды которых повышает риск воспалений, травм и сухости глаз.

Читать полностью » 40% травм у собак приходится на коленные суставы вчера в 15:27
Почему ваша активная собака внезапно прихрамывает: 5 скрытых причин, о которых вы не догадываетесь

Почему у собак рвутся связки и как этого избежать? Простые правила профилактики, признаки травмы и советы ветеринаров по первой помощи.

Читать полностью » Стерилизованные животные живут в среднем на 2-3 года дольше вчера в 14:54
Эти ошибки в кормлении убивают ваших питомцев: проверьте, не делаете ли вы их

Стерилизация, сухой корм и паразиты — вокруг ухода за питомцами немало мифов. Разбираем главные стереотипы, которые мешают заботиться о кошках и собаках правильно.

Читать полностью » Владельцы собак тратят на питомцев в 2–3 раза больше денег и времени вчера в 14:21
Кошки vs собаки: кто на самом деле ближе к сердцу хозяина — результаты исследования удивят

Учёные выяснили, что собакам достаётся больше любви и заботы, чем кошкам. Почему так сложилось и можно ли уравновесить отношение к домашним питомцам?

Читать полностью » Одежда для собак защищает не только от холода, но и от раздражений кожи вчера в 13:48
Надеваете комбинезон на собаку силой? Ветеринары кричат: вы делаете главную ошибку

Как приучить собаку к одежде без криков и стресса? Пошаговые советы, ошибки хозяев и лайфхаки, чтобы комбинезон стал другом, а не врагом питомца.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Туристический департамент Оклахомы: весна и осень — лучшее время для поездок
Дом
Эксперт Сергей Литвинов назвал минимальный класс взломостойкости входных дверей для дома
Технологии
Google представила систему Health AI Agents с многоагентной архитектурой Personal Health Agent
Авто и мото
Дептранс Москвы напомнил о правилах получения резидентных парковок
Наука
Нобелевский лауреат Кларк: политика Трампа угрожает науке в США
Спорт и фитнес
Спортивный врач: короткие тренировки по 10 минут поддерживают метаболизм
Еда
Шеф-повар рассказал, как приготовить гарнир из тыквы и чесночного масла за 30 минут
Авто и мото
Литвинов: единые нормы для таксопарков и частников мешают легализации водителей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet