Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.09.2024 : 90,0013
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.09.2024 : 99,2613
Volkswagen может закрыть свой завод в Германии и отменить мораторий на сокращения
  1. Главная
  2. Мир

Забыть про истоки: Volkswagen может закрыть свой завод в Германии

Volkswagen может закрыть свой завод в Германии и отменить мораторий на сокращения

Как сообщает портал T-Online со ссылкой на заявление руководства, автоконцерн Volkswagen рассматривает возможность закрытия некоторых производственных площадок и сокращения штата сотрудников в рамках программы оптимизации расходов.

Volkswagen больше не исключает закрытия заводов и увольнения персонала, связанного с производственными потребностями, даже в Германии. В рамках программы сокращения издержек на основной бренд Volkswagen компания планирует отменить мораторий на сокращение персонала, который был введён в 1994 году и действовал до 2029 года. Ранее принятые меры по выводу сотрудников на пенсию с помощью единовременных выплат были признаны недостаточными для достижения целей по экономии.

По словам руководителя концерна Оливера Блуме, необходимость оптимизации расходов связана с усиливающейся конкуренцией со стороны других автопроизводителей, которые стремятся закрепиться на европейском рынке, а также с падением конкурентоспособности немецкой промышленности.

Ранее в отчёте Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) сообщалось о снижении продаж новых автомобилей Volkswagen Group в Европе в июле на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оливер Блуме объяснил необходимость жёсткой экономии ухудшением ситуации на европейском автомобильном рынке, в том числе из-за появления новых игроков.

Принятая в 2023 году программа экономии Volkswagen направлена на увеличение прибыли на 10 млрд евро до 2026 года.

Фото: From Wikimedia Commons/ Hannes Grobe (talk) (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

Мир

Цена на кофе робуста упала на 4% после рекордного роста

Цена на кофе робуста упала на 4% после рекордного роста

Биржевая стоимость сорта робуста по всему миру в понедельник упала на 4% после того, как в пятницу достигла беспрецедентной отметки в 5 580 долларов за тонну, согласно данным ICE Futures.

Читать полностью
SOCAR начинает поставки газа в Хорватию с 1 сентября

SOCAR начинает поставки газа в Хорватию с 1 сентября

С 1 сентября Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR, ГНКАР) начала поставки газа в Хорватию, как сообщила ГНКАР.

Читать полностью

Общество

76 российских вузов перешли на электронные студенческие билеты и зачетки

76 российских вузов перешли на электронные студенческие билеты и зачетки

Студенты российских вузов могут пользоваться электронными студенческими билетами и зачётками через приложение и портал госуслуг. Теперь вместо студенческого билета можно открыть QR-код на экране смартфона, сообщили в Минцифры.

Читать полностью
Лариса Долина рассекретила имена своих самых любимых певцов

Лариса Долина рассекретила имена своих самых любимых певцов

Певица Лариса Долина назвала двух российских певцов, которых она считает лучшими.

Читать полностью

Новости