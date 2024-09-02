Забыть про истоки: Volkswagen может закрыть свой завод в Германии

Volkswagen может закрыть свой завод в Германии и отменить мораторий на сокращения

Как сообщает портал T-Online со ссылкой на заявление руководства, автоконцерн Volkswagen рассматривает возможность закрытия некоторых производственных площадок и сокращения штата сотрудников в рамках программы оптимизации расходов.

Volkswagen больше не исключает закрытия заводов и увольнения персонала, связанного с производственными потребностями, даже в Германии. В рамках программы сокращения издержек на основной бренд Volkswagen компания планирует отменить мораторий на сокращение персонала, который был введён в 1994 году и действовал до 2029 года. Ранее принятые меры по выводу сотрудников на пенсию с помощью единовременных выплат были признаны недостаточными для достижения целей по экономии.

По словам руководителя концерна Оливера Блуме, необходимость оптимизации расходов связана с усиливающейся конкуренцией со стороны других автопроизводителей, которые стремятся закрепиться на европейском рынке, а также с падением конкурентоспособности немецкой промышленности.

Ранее в отчёте Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) сообщалось о снижении продаж новых автомобилей Volkswagen Group в Европе в июле на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оливер Блуме объяснил необходимость жёсткой экономии ухудшением ситуации на европейском автомобильном рынке, в том числе из-за появления новых игроков.

Принятая в 2023 году программа экономии Volkswagen направлена на увеличение прибыли на 10 млрд евро до 2026 года.

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