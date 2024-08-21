В Совете национальной безопасности Белого дома отказались обсуждать информацию, опубликованную РИА Новости, касающуюся рассмотрения американской администрацией вопроса о поставке Украине крылатых ракет большой дальности.
Согласно ранее опубликованным данным в СМИ, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки в Киев ракет JASSM, хотя окончательное решение пока не принято.
Представитель Совета национальной безопасности выразил позицию, что комментарии по этому вопросу не предполагаются.
В середине июля Пентагон подтвердил, что США не разрешают использование американских оперативно-тактических ракет ATACMS для нанесения ударов по глубоким целям на территории России, однако оставил возможность для изменения этой политики.
Впоследствии, агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что украинские власти активно лоббируют отмену этого ограничения, стремясь использовать ATACMS для ударов по российским объектам.
Россия выразила мнение, что поставки вооружений Украине препятствуют мирному урегулированию конфликта и фактически втягивают страны НАТО в военные действия. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые грузы с вооружением для Украины будут рассматриваться как законные цели для российских военных действий.
Он также отметил, что США и НАТО напрямую вовлечены в конфликт, не только через поставки оружия, но и через подготовку военных кадров на территории различных европейских стран. В Кремле подчеркнули, что увеличение поставок оружия на Украину со стороны западных стран не способствует мирным переговорам.
Фото: www. flickr/The White House (it is in the public domain)
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