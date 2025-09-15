Новый Геральт на экране: Лиам Хемсворт готовит сюрпризы в чётвертом сезоне "Ведьмака"

Сетевой сервис Netflix готовит к выходу новый, четвертый сезон популярного фэнтезийного сериала "Ведьмак". Съемки продолжения шоу начались с большой переменой — роль Геральта из Ривии, которая ранее принадлежала Генри Кэвиллу, теперь исполнил Лиам Хемсворт. Этот факт уже привлек внимание фанатов, и теперь поклонники могут ожидать увидеть, как Хемсворт будет справляться с образом Белого Волка в новом сезоне.

Впервые Лиам Хемсворт появляется в тизере четвертого сезона, который Netflix выпустил накануне. В полутораминутном ролике Геральт сталкивается с опасным призрачным упырем и уничтожает его в бою, демонстрируя всю мощь своего героя. Примечательно, что данный тизер стал первым официальным взглядом на персонажа в исполнении Хемсворта. Уже 30 октября все восемь серий нового сезона станут доступны для просмотра на платформе.

Что нас ждет в четвертом сезоне?

После тех событий, которые потрясли континент в финале третьего сезона, судьбы главных героев меняются. Геральт, Йеннифэр и Цири оказываются разделены войной и врагами, которые стоят на пути их воссоединения. Каждому из них предстоит столкнуться с новыми испытаниями, искать и находить союзников, а также заново определить свои цели и пути. Новый сезон покажет, как герои решат, смогут ли они принять своих новых спутников как членов семьи и объединиться, несмотря на все внешние угрозы. Только таким образом у них будет шанс выжить и, возможно, снова оказаться вместе.

Эти события, несомненно, являются ключевыми для раскрытия дальнейшего развития сюжета. В новом сезоне внимание будет уделено не только борьбе за выживание, но и важным моральным выбором, с которыми столкнутся все персонажи. В этом сезоне, наряду с Лиамом Хемсвортом, вернутся и другие персонажи, сыгравшие ключевые роли в предыдущих сезонах — Аня Чалотра (Йеннифэр), Фрейя Аллан (Цири) и Джоуи Бейти (Ратцер). Примечательно, что к актерскому составу присоединился и Лоренс Фишберн, который исполнил роль Реджиса — опытного цирюльника с темным прошлым, что наверняка станет важным дополнением в развитии истории.

Генри Кэвилл уходит, Лиам Хемсворт на смену

Не секрет, что третий сезон стал последним для актера Генри Кэвилла в роли Геральта. Сначала поклонники были потрясены его уходом, ведь Кэвилл идеально воплотил персонажа, сделав его не только сильным, но и глубоким. Однако в октябре 2022 года сам Кэвилл сообщил, что покидает проект, а его место займет Лиам Хемсворт.

"Мое путешествие в образе Геральта из Ривии было наполнено и монстрами, и приключениями, но, увы, я должен отложить свой медальон и мечи к четвертому сезону. На мое место встанет великолепный мистер Лиам Хемсворт, который возьмет на себя роль Белого Волка", — отметил Генри Кэвилл.

Поклонники сразу же начали обсуждать, как Лиам Хемсворт справится с этим знаковым образом. Несмотря на свою репутацию благодаря фильмам, таким как "Голодные игры", Хемсворт еще не имел столь крупной роли, и его участие в проекте стало настоящим вызовом. Впрочем, как показывают первые тизеры, актер уверен в себе и находит баланс между жестокостью и человечностью Геральта.