Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
картошка
картошка
© Generated by AI (DALL•E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:23

Картошка под угрозой: осенью нужно сделать одну вещь, чтобы весной не остаться без урожая

Специалисты объяснили, почему бороться с проволочником нужно до заморозков

Осень — время, когда дачники не только собирают урожай, но и готовят почву к новому сезону. После летней суеты грядки нуждаются в восстановлении и защите от вредителей, которые могут испортить будущие посадки. Один из самых коварных врагов огорода — проволочник, личинка жука-щелкуна. Этот мелкий, но чрезвычайно живучий вредитель способен уничтожить целые посадки картофеля, моркови и других корнеплодов.

Чтобы не столкнуться с его нашествием весной, бороться с ним нужно осенью, пока почва не промёрзла. Специалисты канала "Моя дача. Сад и огород" (18+) рассказали, какие приёмы наиболее эффективны именно в этот период.

Кто такой проволочник и почему он опасен

Проволочник — это жёлто-коричневая жёсткая личинка длиной 2-3 см. Она живёт в почве до пяти лет, поедая корни и клубни растений. Личинки особенно любят картофель, морковь, свёклу, кукурузу и злаки, но не брезгуют и рассадой томатов.

Зимой они прячутся в глубоких слоях земли, а весной поднимаются ближе к поверхности. Если не уничтожить вредителя заранее, он спокойно перезимует и продолжит портить урожай.

Перекопка — основа осенней борьбы

Самый действенный способ избавиться от проволочника — глубокая перекопка земли с переворотом пласта.

Когда личинки и яйца оказываются на поверхности, они гибнут от первых заморозков или становятся лёгкой добычей птиц. Работу лучше проводить в конце октября — начале ноября, когда ночные температуры стабильно опускаются ниже нуля.

Основной и самый действенный способ — тщательная перекопка земли с оборотом пласта. Поднятые на поверхность личинки и яйца вредителя погибнут с наступлением первых заморозков, — советуют специалисты.

Важно перекопать не только грядки, но и приствольные круги деревьев, а также края участка, где вредители часто зимуют.

Убираем сорняки — лишаем вредителя укрытия

После уборки урожая участок нужно очистить от растительных остатков и сорняков, особенно злаковых — пырея, овсюга, костра. Именно на их корнях проволочник чувствует себя наиболее комфортно.

Необходимо очистить от сорняков участок, уделив особое внимание его границам. Главные враги — пырей и другие злаковые сорняки, — отмечают эксперты.

Регулярное пропалывание и рыхление осенью — не пустая трата сил. Чем меньше на участке злаков, тем меньше мест для зимовки вредителя.

Сидераты — естественная защита почвы

Осенью стоит посеять сидераты - растения, которые оздоравливают и обогащают почву. К ним относятся белая горчица, рапс, редька масличная, клевер, люпин, горох и фасоль.

Они не только улучшают структуру земли и насыщают её азотом, но и отпугивают проволочников. Например, запах горчицы и редьки личинки не переносят — такие грядки вредитель обходит стороной.

Отличный профилактический метод — ежегодный посев сидератов. Такие культуры, как белая горчица, рапс, редька и бобовые, не только оздоравливают почву, но и отпугивают проволочника, — говорится в материале канала.

Посев сидератов проводят после уборки урожая — до середины октября. После появления зелёной массы её можно перекопать, чтобы перегнившие растения стали естественным удобрением.

Известкование — способ снизить кислотность

Проволочник любит кислые почвы, поэтому один из способов снизить его численность — известкование.

Процедуру проводят раз в 3-4 года, используя:

  • доломитовую муку,

  • древесную золу,

  • мел,

  • известь-пушонку.

Эти средства уменьшают кислотность, делают почву менее привлекательной для вредителя и одновременно улучшают условия для большинства культур.

Проволочники любят кислые грунты, поэтому раз в 3-4 года рекомендуется проводить известкование, — советуют специалисты.

Таблица: как разные меры влияют на проволочника

Метод Что даёт Когда проводить
Глубокая перекопка Гибель личинок от холода и птиц Октябрь-ноябрь
Очистка от сорняков Лишение вредителя пищи и укрытия Осень после сбора урожая
Посев сидератов Оздоравливает почву и отпугивает вредителей Сентябрь-октябрь
Известкование Снижает кислотность, делает почву непригодной Раз в 3-4 года
Рыхление весной Разрушает личиночные ходы Апрель-май

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставлять ботву и сорняки на грядках.
    Последствие: личинки зимуют в растительных остатках.
    Альтернатива: сжигать или компостировать их отдельно.

  • Ошибка: использовать химикаты без необходимости.
    Последствие: нарушение баланса микрофлоры почвы.
    Альтернатива: применять биопрепараты или народные методы.

  • Ошибка: игнорировать известкование.
    Последствие: рост кислотности и вспышка вредителей.
    Альтернатива: вносить золу или доломитовую муку каждые 3-4 года.

Народные методы и биологические помощники

Помимо перекопки и сидератов, дачники используют естественные ловушки: кусочки картофеля или моркови, закопанные на 5-10 см. Через пару дней их выкапывают вместе с вредителями и уничтожают.

Также помогают биологические препараты, содержащие полезные грибы и бактерии, например "Немабакт" или "Метаризин" - они безопасны для почвы, но губительны для личинок.

Ещё один эффективный способ — привлечение птиц. Синицы, дрозды и скворцы охотно поедают личинок, если им создать условия для гнездования поблизости.

Мифы и правда

Миф 1. Проволочник активен только летом.
Правда: личинки живут в почве круглый год, просто осенью уходят глубже.

Миф 2. Химические препараты эффективнее всего.
Правда: механическая перекопка и сидераты зачастую дают такой же результат без вреда экосистеме.

Миф 3. Достаточно обработать участок один раз.
Правда: борьба должна быть регулярной — минимум дважды в год.

Миф 4. Проволочники не выживают зимой.
Правда: при мягкой зиме они спокойно зимуют на глубине 20-30 см.

FAQ

— Когда лучше начинать борьбу с проволочником?
Сразу после сбора урожая, пока почва не промёрзла.

— Можно ли совмещать посев сидератов и известкование?
Да, но лучше сначала провести известкование, а потом через 1-2 недели посеять сидераты.

— Как часто нужно перекапывать почву?
Один раз осенью и один раз весной перед посадкой.

— Подходит ли метод вымораживания для теплиц?
Да, но после перекопки нужно открыть теплицу, чтобы мороз проник внутрь.

— Есть ли растения, которых боится проволочник?
Да, это горчица, люпин, календула и фасоль.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бобовые культуры улучшают плодородие и укрепляют здоровье человека — специалисты НГСХА вчера в 17:57
Короли грядки возвращаются: горох и фасоль творят чудеса с почвой и урожаем

Горох и фасоль — ценные источники белка и витаминов, которые легко выращивать на даче. Узнайте, как получить двойной урожай и сохранить пользу бобовых.

Читать полностью » Мята и петрушка показали наилучшую приживаемость при выращивании дома вчера в 17:13
Подоконник вместо грядки: эти 7 трав растут сами по себе дома

Ароматные травы легко выращивать дома — достаточно света, воды и немного терпения. Узнайте, какие виды самые неприхотливые и как их сочетать.

Читать полностью » Цветник по системе горшок в горшок облегчает уход за растениями — садовод Ольга Никонорова вчера в 16:56
Цветник как конструктор для взрослых: клумба, которая никогда не теряет форму

Хотите, чтобы клумба оставалась красивой всё лето без пересадок и хлопот? Метод "горшок в горшок" поможет обновлять растения за пару минут и экономить время.

Читать полностью » Ботаник Ольга Назарова: лишняя вода опаснее засухи для кактусов вчера в 16:07
Кактусы выживают в пустыне, но гибнут на подоконнике: вот в чём настоящая ошибка цветоводов

Кактусы кажутся неприхотливыми, но требуют внимания к свету, поливу и зимовке. Узнайте, как создать идеальные условия и добиться цветения.

Читать полностью » Хвойные растения нуждаются в влагозарядном поливе и укрытии осенью — рекомендации экспертов вчера в 15:56
Хвойные не прощают халатности: одно осеннее упущение — и весной сад почернеет

Хвойники действительно зимостойкие, но без осенней подготовки могут пострадать от солнца и мороза. Рассказываем, как защитить растения шаг за шагом.

Читать полностью » Гортензия, спирея и другие кустарники подойдут для осенней окраски вашего сада вчера в 14:13
Преобразите свой сад: эти осенние кустарники создадут настоящий фейерверк цвета

Осень — время для преображения сада! Откройте для себя лучшие кустарники с яркими осенними оттенками, которые добавят цвета и жизни вашему ландшафту.

Читать полностью » Сладкий картофель успешно растёт в мешках при хорошем дренажe и тепле — Линда Паркер вчера в 14:08
Не нужен участок и теплица: выращиваем сладкий картофель в мешках как профессионалы

Хотите собрать богатый урожай даже без огорода? Узнайте, как вырастить сладкий картофель в мешках и получить вкусные клубни прямо на балконе или террасе.

Читать полностью » Маленький штрих на упаковке — и урожай обеспечен: секрет, который не пишут мелким шрифтом вчера в 13:49

Узнайте, как выбрать качественные семена, чтобы добиться отличного урожая: советы опытных садоводов, важные аспекты планирования и разборы маркетинга позволят вам избежать ошибок!

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
В Лондоне установят памятник Бриджит Джонс на площади Лестер-сквер
Авто и мото
Майор полиции Ковалёв: при остановке по регламенту инспектор обязан подойти к авто без промедления
Туризм
Турагенты предложили Госдуме ввести единые правила ценообразования на туры
Дом
Сода, соль и уксус эффективно удаляют нагар со сковороды
Технологии
Microsoft добавила искусственный интеллект в Paint
Питомцы
Ветеринар Татьяна Чистилина рассказала, как защитить собак от инфекций на выставках
Красота и здоровье
Мара Думски заявила: гурманские композиции теперь стремятся к натуральности и подлинности
Спорт и фитнес
Фитнес-эксперт Ирина Ротач рассказала, что мужчинам после 40 лет особенно важны силовые тренировки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet