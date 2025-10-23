Картошка под угрозой: осенью нужно сделать одну вещь, чтобы весной не остаться без урожая

Осень — время, когда дачники не только собирают урожай, но и готовят почву к новому сезону. После летней суеты грядки нуждаются в восстановлении и защите от вредителей, которые могут испортить будущие посадки. Один из самых коварных врагов огорода — проволочник, личинка жука-щелкуна. Этот мелкий, но чрезвычайно живучий вредитель способен уничтожить целые посадки картофеля, моркови и других корнеплодов.

Чтобы не столкнуться с его нашествием весной, бороться с ним нужно осенью, пока почва не промёрзла. Специалисты канала "Моя дача. Сад и огород" (18+) рассказали, какие приёмы наиболее эффективны именно в этот период.

Кто такой проволочник и почему он опасен

Проволочник — это жёлто-коричневая жёсткая личинка длиной 2-3 см. Она живёт в почве до пяти лет, поедая корни и клубни растений. Личинки особенно любят картофель, морковь, свёклу, кукурузу и злаки, но не брезгуют и рассадой томатов.

Зимой они прячутся в глубоких слоях земли, а весной поднимаются ближе к поверхности. Если не уничтожить вредителя заранее, он спокойно перезимует и продолжит портить урожай.

Перекопка — основа осенней борьбы

Самый действенный способ избавиться от проволочника — глубокая перекопка земли с переворотом пласта.

Когда личинки и яйца оказываются на поверхности, они гибнут от первых заморозков или становятся лёгкой добычей птиц. Работу лучше проводить в конце октября — начале ноября, когда ночные температуры стабильно опускаются ниже нуля.

Важно перекопать не только грядки, но и приствольные круги деревьев, а также края участка, где вредители часто зимуют.

Убираем сорняки — лишаем вредителя укрытия

После уборки урожая участок нужно очистить от растительных остатков и сорняков, особенно злаковых — пырея, овсюга, костра. Именно на их корнях проволочник чувствует себя наиболее комфортно.

Регулярное пропалывание и рыхление осенью — не пустая трата сил. Чем меньше на участке злаков, тем меньше мест для зимовки вредителя.

Сидераты — естественная защита почвы

Осенью стоит посеять сидераты - растения, которые оздоравливают и обогащают почву. К ним относятся белая горчица, рапс, редька масличная, клевер, люпин, горох и фасоль.

Они не только улучшают структуру земли и насыщают её азотом, но и отпугивают проволочников. Например, запах горчицы и редьки личинки не переносят — такие грядки вредитель обходит стороной.

Посев сидератов проводят после уборки урожая — до середины октября. После появления зелёной массы её можно перекопать, чтобы перегнившие растения стали естественным удобрением.

Известкование — способ снизить кислотность

Проволочник любит кислые почвы, поэтому один из способов снизить его численность — известкование.

Процедуру проводят раз в 3-4 года, используя:

доломитовую муку,

древесную золу,

мел,

известь-пушонку.

Эти средства уменьшают кислотность, делают почву менее привлекательной для вредителя и одновременно улучшают условия для большинства культур.

