Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Проволочник
Проволочник
© commons.wikimedia.org by Danny Steaven is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:28

Три простых шага, которые пустят под откос планы проволочника — проверено опытными дачниками

Осенняя перекопка против проволочника: как правильно подготовить почву к зиме

Многие дачники хотя бы раз сталкивались с ситуацией: на вид здоровые и крупные клубни картофеля оказываются изъеденными изнутри мелкими жёлтыми личинками. Это проволочник — одно из самых опасных и коварных насекомых-вредителей огорода. На первый взгляд он кажется безобидным, но его деятельность способна свести на нет все старания за сезон.

Чем опасен проволочник

Личинка жука-щелкуна живёт в почве от трёх до четырёх лет, и за это время она успевает нанести огромный ущерб. Проволочник выгрызает ходы в клубнях картофеля, моркови, свеклы и других корнеплодов. Такие овощи теряют товарный вид, становятся непригодными к хранению, а иногда и вовсе сгнивают ещё в земле.

Однако мало кто задумывается, что виновником нашествия часто оказывается сам хозяин участка. Одни и те же ошибки в уходе за землёй и посадками создают для вредителя идеальные условия.

Ошибка, которая стоит урожая

Самая распространённая проблема — постоянные посадки картофеля на одном и том же месте. Когда год за годом культура возвращается на прежнюю грядку, проволочник получает неисчерпаемый источник пищи. Именно поэтому опытные огородники называют севооборот главным правилом борьбы: стоит хотя бы на пару лет заменить картофель другими растениями, и численность личинок резко сокращается.

Почва как убежище

Проволочник особенно любит кислую и запущенную почву. Если участок зарос сорняками, личинки чувствуют себя в ней максимально комфортно. Простое известкование и регулярная прополка делают землю менее привлекательной для вредителя.

Особую опасность представляет пырей — для проволочника это настоящий деликатес. Пока этот сорняк "хозяйничает" на грядках, бороться с личинками почти бессмысленно. Поэтому борьбу начинают именно с уничтожения пырея.

Перекопка и ловушки

Есть простые приёмы, которые не требуют больших затрат, но дают ощутимый эффект. Осенняя перекопка неглубоким слоем — один из них. До наступления морозов личинки оказываются на поверхности и погибают от холода. Но здесь важно не перестараться: глубокая вспашка, наоборот, помогает проволочнику уйти в нижние слои почвы и спокойно дождаться весны.

Хорошо работают и картофельные приманки. Достаточно разрезать клубни и закопать их на глубину 10-15 сантиметров. Через несколько дней их извлекают вместе с собравшимися внутри личинками. Способ старый, но надёжный.

Натуральные средства защиты

Совсем необязательно сразу прибегать к химии. Есть несколько экологичных методов, которые помогают сдерживать численность вредителя:

Горчичный жмых, внесённый прямо в лунки при посадке. Его запах отпугивает личинок. На сотку участка достаточно около килограмма.
Раствор марганцовки (5 г на ведро воды), которым поливают землю перед посадкой. Метод хорош для небольших огородов.
Посев белой горчицы после уборки урожая. Эфирные масла этого растения действуют как природный инсектицид и очищают почву.

Системный подход

Опыт показывает: победить проволочника можно только комплексом мер. Севооборот, уход за почвой, уничтожение сорняков, осенняя перекопка, ловушки и натуральные средства в совокупности дают максимальный эффект. При последовательном подходе за два-три сезона реально практически полностью избавиться от вредителя.

Главное — помнить: именно неправильные действия огородника делают участок "раем" для проволочника. Стоит немного изменить подход, и проблема начнёт решаться сама собой.

Три интересных факта

  1. Личинка жука-щелкуна может жить в почве до пяти лет, постепенно становясь всё прочнее и выносливее.
  2. Проволочники любят не только картофель — они могут повреждать даже корни молодых саженцев деревьев.
  3. На участке, где посеяна белая горчица, численность личинок может сократиться почти вдвое всего за один сезон.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты рассказали, когда и как правильно обрезать малину осенью вчера в 23:30

Почему кусты без обрезки зимой превращаются в рассадник болезней

Чтобы малина дала богатый урожай, важно вовремя обрезать кусты. Рассказываем, когда и как правильно провести эту процедуру перед зимой.

Читать полностью » Специалисты напомнили, что сентябрьская морковь содержит больше всего сахаров вчера в 22:27

Почему сладкая морковь получается только у тех, кто знает секрет уборки

Хотите, чтобы морковь получилась сладкой и сочной? Узнайте, по каким признакам определить идеальное время для её уборки и как избежать ошибок.

Читать полностью » Эксперты объяснили, какие овощи нельзя мыть перед зимним хранением вчера в 21:24

Влага превращает погреб в рассадник гнили: ошибка, которую совершают все

Не все овощи можно мыть перед хранением: лишняя влага приводит к гнили и плесени. Рассказываем, какие плоды лучше оставить "в земле".

Читать полностью » Константин Пулькин назвал главные ошибки при покупке загородного дома вчера в 20:21

Загородный дом мечты может обернуться кошмаром: какие ошибки совершают чаще всего

Эксперт рассказал, какие ошибки чаще всего совершают при покупке загородного дома и как заранее понять, подойдёт ли такой ритм жизни семье.

Читать полностью » Муляжи и свет: 5 уровней защиты для дачи превратят её в неприступную крепость – воры не сунутся вчера в 19:30

Секреты безопасности: 5 простых шагов, чтобы защитить свою дачу от краж – советы опытных дачников

Защитите свою дачу от воров с помощью 5 простых, но эффективных способов! Психологическое отпугивание, световые ловушки и защита с соседями.

Читать полностью » Сентябрь считается удачным временем для черенкования многолетников вчера в 19:11

Сентябрь дарит последний шанс: эти растения пора черенковать

Сентябрь — последний шанс садовода заготовить черенки. Какие растения размножать именно сейчас, чтобы весной сад расцвёл по-новому?

Читать полностью » Слой компоста помогает клубнике успешно перезимовать вчера в 18:34

Не укрытия и не плёнка: вот простой способ защитить клубнику от мороза

Простой и быстрый способ подготовить клубнику к зиме: компост защитит кусты от морозов, сохранит влагу и обеспечит богатый урожай весной.

Читать полностью » Хвойный настой для сада: приготовление и применение как стимулятора роста и защиты от тли вчера в 18:30

Елки-палки, вот так находка: этот хвойный настой заставит ваши растения расти, как на дрожжах

Натуральные растворы для сада: аммиак от тли, марганцовка для почвы, хвойный настой для роста, луковая шелуха против клеща.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как сделать люля-кебаб на сковороде из баранины с курдючным жиром
Спорт и фитнес

Пульс 200 ударов при нагрузке допустим только для молодых — кардиолог Нилай Мехта
Культура и шоу-бизнес

Звезда "Спасателей Малибу" Николь Эггерт прошла операцию по удалению опухоли груди
Еда

Приготовьте торт из кукурузных палочек со сгущенкой без духовки
Туризм

Города России с необычной природой: куда отправиться
Еда

Котлеты из свинины и курицы сохраняют сочность благодаря смешиванию видов мяса
Культура и шоу-бизнес

Удав и кот Матроскин признаны самыми умными героями советских мультфильмов — опрос "Союзмультфильма" и Rambler
Туризм

Где осенью в России можно увидеть природные чудеса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet