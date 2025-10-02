Урожай под угрозой, а виноват красивый газон — вот как он кормит проволочника

Проволочник — это один из самых коварных врагов огорода. Вредитель способен уничтожать не только картофель, но и рассаду, клубнику, лук, огурцы, корнеплоды моркови, редиса и свёклы. Не откажется он и от кукурузы, бахчевых культур, подсолнечника, злаков, люцерны, а также может повреждать корни винограда, садовых деревьев и даже луковицы цветов.

Опасность заключается не только в повреждениях самих растений: в ходы, которые проделывает личинка, легко проникают грибки и патогенные микроорганизмы. В итоге культура начинает болеть и часто погибает.

Избавиться от проволочника полностью практически невозможно, так как взрослые жуки-щелкуны активно летают и переносятся с участка на участок. Но есть проверенные приёмы, позволяющие значительно сократить численность личинок и защитить растения.

Кто такой проволочник и чем он опасен

Проволочник — это личинка жука-щелкуна, получившего своё название благодаря способности переворачиваться с характерным щелчком. Цикл развития вредителя длится до пяти лет. Молодые личинки почти прозрачные, их часто путают с нематодами, но со временем покровы темнеют и становятся твёрдыми.

Зимует личинка глубоко в земле — до 60 см. Поэтому простая перекопка участка не помогает избавиться от неё. Щелкуны летают весной и летом, откладывая яйца в почву на глубину 3-8 см. Именно на этом этапе у вредителя есть уязвимость — яйца погибают при пересыхании почвы.

Сравнение: что любит и чего боится проволочник