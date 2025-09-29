Ошибка осенью — дырявый картофель весной: проволочник не прощает промахов

Осенью огородники Брянской области задумываются не только о сборе урожая, но и о том, как подготовить землю к следующему сезону. В это время важно заняться вредителями, которые зимуют в почве и весной вновь наносят ущерб посадкам. Один из самых коварных врагов картофеля, моркови и других культур — проволочник, личинка жука-щелкуна. Если не принять меры осенью, то весной он снова испортит грядки.

Почему именно осенью борьба эффективнее

После уборки урожая огород освобождается, и становится проще обработать почву. Проволочник уходит на зимовку на глубину до 20 см, и в этот момент есть шанс значительно уменьшить его численность. К тому же, многие агротехнические приёмы в Брянской области удобнее проводить именно осенью — земля ещё не промёрзла, но уже очищена от основной массы растений.

"Если заняться уничтожением проволочника сразу после выкопки картофеля, весной всходы будут в разы крепче", — сказал фермер из Брянского района Алексей Ковалёв.

Сравнение методов борьбы