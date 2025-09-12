Радиоволны научились обходить стены: новая технология обещает конец "глухим зонам"

Новая разработка российских ученых обещает изменить подход к беспроводной связи. В условиях, когда сигнал часто теряется в домах или "глохнет" в городских "слепых зонах", специалисты нашли способ сделать связь стабильнее и надежнее. Речь идет об интеллектуальных отражающих поверхностях — технологиях, которые перенаправляют и усиливают радиоволны там, где это действительно необходимо.

Сложности современных сетей

Несмотря на развитие 5G и подготовку к внедрению 6G, даже крупные города сталкиваются с проблемами покрытия. Радиосигналу сложно проходить сквозь стены, металлические конструкции и перекрытия. Из-за этого жители многоэтажек и офисных центров часто жалуются на низкое качество звонков и медленный интернет.

Традиционные методы калибровки антенн требуют больших вычислительных ресурсов. Они основаны на последовательной проверке всех возможных комбинаций, что занимает много времени и не всегда дает лучший результат.

Что предложили российские исследователи

Учёные из Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН предложили использовать новый алгоритм под названием MCMC-SA. В его основе лежит комбинация двух известных математических методов: метода Монте-Карло на основе марковских цепей и имитации отжига. Вместе они позволяют системе быстрее находить оптимальное решение.

В отличие от классических подходов, где нужно перепробовать огромное количество вариантов, этот алгоритм сразу отсеивает слабые решения. На первом этапе он активно "перебирает" разные схемы расположения элементов поверхности, а затем начинает уточнять найденные оптимальные зоны.

Универсальность технологии

Главное преимущество алгоритма — его способность работать с разными типами поверхностей. Он одинаково эффективен как с простыми модулями, которые имеют лишь два состояния ("включено" или "выключено"), так и с передовыми голографическими устройствами, где доступны десятки промежуточных режимов.

Это открывает путь к широкому внедрению технологии: от бюджетных решений для частных домов и дач до сложных систем в больницах, бизнес-центрах и "умных городах".

Практические преимущества

Более быстрый поиск оптимальной конфигурации.

Снижение затрат на калибровку и обслуживание.

Совместимость с существующими стандартами связи.

Возможность использования в разных сферах — от телемедицины до систем спасения.