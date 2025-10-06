Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Наушники AirPods
Наушники AirPods
© Flickr by Maurizio Pesce is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:47

Хотели тишины — получили звон в ушах: цена технологического комфорта

Учёные отмечают: уровень излучения беспроводных наушников в десятки раз ниже опасного порога

Беспроводные наушники стали частью повседневной жизни. Их берут в дорогу, на пробежку, в офис или используют дома для звонков и фильмов. Отсутствие проводов дарит удобство, но всё чаще звучат вопросы: а насколько они безопасны для слуха и мозга? Давайте разберёмся в плюсах и минусах, мифах и реальности, а также в том, как правильно использовать этот гаджет, чтобы извлечь из него только пользу.

В чём суть споров о безопасности

Главный страх, который время от времени появляется в СМИ, связан с излучением Bluetooth. Некоторые утверждают, что оно может повышать риск опухолей мозга. Однако эксперименты показывают: мощность радиочастотного излучения у наушников во много раз ниже опасного уровня.

"Нет достаточных доказательств того, что Bluetooth-наушники вредны", — заявила организация Cancer Research UK.

При этом учёные подчеркивают: долгосрочные наблюдения ещё продолжаются, так как сама технология сравнительно новая.

Но если вопрос об излучении остаётся открытым, есть вполне реальные риски, связанные с образом жизни и привычками использования.

Сравнение: провода против Bluetooth

Характеристика

Проводные наушники

Беспроводные наушники

Излучение

Нет

Радиочастотное (низкий уровень)

Удобство

Ограничено кабелем

Свобода движений

Риск потери

Минимальный

Высокий (маленький размер)

Автономность

Не требуется зарядка

Нужна подзарядка

Качество звука

Стабильное

Может зависеть от связи

Как видно, главные преимущества беспроводных моделей связаны с удобством. Но цена за это — новые вызовы для здоровья и безопасности.

Советы шаг за шагом: как пользоваться безопасно

  1. Устанавливайте громкость не выше 60% от максимальной.
  2. Делайте перерывы каждые 1-2 часа, чтобы дать ушам отдохнуть.
  3. Избегайте сна с наушниками — это ухудшает качество отдыха.
  4. Используйте режим "прозрачности" или снимайте наушники на улице, чтобы не блокировать шумы вокруг.
  5. Заряжайте устройство только оригинальными кабелями, чтобы не перегревался аккумулятор.
  6. Выбирайте модели с сертификацией (например, CE или FCC).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слушать музыку на максимальной громкости.
    → Последствие: повреждение слуха, тиннитус.
    → Альтернатива: использовать функцию "ограничение громкости" в смартфоне.
  • Ошибка: использовать наушники в транспорте или при переходе дороги.
    → Последствие: повышенный риск несчастного случая.
    → Альтернатива: включать режим "сквозного звука" или убирать наушники в опасных местах.
  • Ошибка: засыпать в наушниках.
    → Последствие: нарушение глубокой фазы сна.
    → Альтернатива: поставить таймер отключения музыки или использовать колонку с тихим звуком.

А что если слушать целый день?

Многие проводят с наушниками по 6-8 часов: работа, звонки, спорт, музыка вечером. В таком режиме гаджет превращается в источник нагрузки на уши, психику и даже на мозг. Хронический шум в ушах, усталость и снижение концентрации — вот реальные риски. Поэтому важно помнить: наушники — помощник, а не "вторая кожа".

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Свобода движения и удобство

Риск потери слуха при высокой громкости

Возможность учиться и слушать лекции

Изоляция от окружающего мира

Стимул к физической активности

Опасность при переходе дороги

Компактность, современный дизайн

Требуют регулярной подзарядки

Поддержка шумоподавления и микрофона

Возможны головные боли от длительного ношения

FAQ

Как выбрать беспроводные наушники для спорта?
Обратите внимание на влагозащиту (IPX4 и выше), лёгкий вес и плотную фиксацию в ухе.

Сколько стоят качественные модели?
Средний сегмент — от 80 до 200 долларов. Более дешёвые варианты могут не обеспечивать достаточную защиту слуха и стабильность связи.

Что лучше: накладные или вставные?
Накладные удобнее для долгого прослушивания и безопаснее для слуха, вставные — компактнее и практичнее в дороге.

Мифы и правда

  • Миф: Bluetooth-наушники вызывают рак.
    Правда: достоверных доказательств этому нет, уровень излучения слишком низок.
  • Миф: чем громче звук, тем лучше качество.
    Правда: качество зависит от кодека и динамиков, а не от громкости.
  • Миф: шумоподавление вредно.
    Правда: наоборот, оно позволяет слушать тише и беречь слух.

Сон и психология

Многие люди засыпают под музыку в наушниках. Но такое поведение ведёт к фрагментации сна: мозг не получает полноценного отдыха. В долгосрочной перспективе это может ускорять когнитивное старение. Если хочется расслабиться вечером, лучше включать музыку на колонке или использовать "умную лампу" с мелодиями для сна.

Три интересных факта

  1. Первые беспроводные наушники появились в 2004 году, но стали массовыми только после 2016-го, когда Apple выпустила AirPods.
  2. ВОЗ предупреждает: более миллиарда подростков и молодых людей рискуют потерять слух из-за неправильного использования наушников.
  3. В некоторых странах введены рекомендации ограничивать громкость в плеерах и смартфонах, чтобы защитить население от ранней тугоухости.

Исторический контекст

  • 1980-е: популярность получили плееры Sony Walkman с проводными наушниками.
  • 2000-е: наушники стали аксессуаром вместе с MP3-плеерами.
  • 2016 год: AirPods изменили рынок, запустив моду на беспроводные устройства.
  • 2020-е: шумоподавление и миниатюризация сделали их незаменимой частью жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Египетское манго богато витаминами, но может вызвать аллергию — предупреждает терапевт Мусаев сегодня в 14:59
Райский фрукт с характером фараона: египетское манго требует уважения и меры

Египетское манго снова на прилавках. Чем полезен этот фрукт, кому стоит быть осторожнее и как извлечь максимум пользы — рассказываем пошагово.

Читать полностью » Врач Сулейманова: скачки сахара в крови вызывают временную размытость зрения сегодня в 14:02
Туман после пирожного: как скачок сахара заставляет глаза видеть размыто

Почему после сладкого изображение может «плыть», чем опасны такие эпизоды и как отличить усталость глаз от последствий скачков сахара — объясняет офтальмолог Хадижат Сулейманова.

Читать полностью » Работники с паническими атаками теперь могут получать больничный — заявление психиатра Генварской сегодня в 13:59
Паника теперь по закону: почему страх можно лечить официально и получить больничный

Панические атаки — не просто тревога, а сигнал организма о перегрузке. Как распознать, что это не усталость, и какие шаги помогут взять себя под контроль.

Читать полностью » Врач Филатов: одышка, перебои в пульсе и отёки могут быть ранними признаками сердечных болезней сегодня в 13:18
Сердце предупреждает заранее: восемь сигналов, которые нельзя игнорировать

Какие тревожные симптомы могут указывать на проблемы с сердцем и когда нужно идти к кардиологу — рекомендации врача из канала "Злой доктор Филатов".

Читать полностью » Врач Устинова: тыква, свекла и капуста помогают укрепить иммунитет осенью сегодня в 12:14
Врач-диетолог Елена Устинова назвала три самых полезных осенних овоща

Какие овощи лучше всего укрепляют иммунитет осенью и почему тыква, свекла и капуста считаются самыми полезными продуктами сезона — советы диетолога Елены Устиновой.

Читать полностью » Переедание чипсов приводит к избытку жиров и соли в рационе сегодня в 12:02
Хруст, который не прощает слабость: как одна пачка чипсов превращается в половину дневной нормы жира

Почему мы не можем остановиться на одной горстке чипсов и как маленькая упаковка помогает сохранить здоровье — объясняют эксперты.

Читать полностью » Врач Ширшова: осенью большинству людей требуется дополнительный приём витамина D3 сегодня в 11:14
Витамин D управляет не только костями, но и настроением: почему осенью без него тяжело жить

Почему осенью почти всем не хватает витамина D, какие дозы безопасны и как не навредить при приёме добавок — объясняет врач-диетолог Екатерина Ширшова.

Читать полностью » Чернослив полезен для сердца, сосудов и пищеварения при умеренном употреблении сегодня в 11:02
Ел ради вкуса — а получил крепкие кости: чернослив оказался не просто сладостью

Чернослив — не просто сладкий сухофрукт, а источник крепких костей, здорового сахара и сильных сосудов. Как 3 плода в день способны изменить самочувствие?

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Быстрое дыхание у собаки не всегда сигнал болезни
Спорт и фитнес
Эксперты: суперсеты с гантелями повышают выносливость и ускоряют рост мышц верхней части тела
Авто и мото
Kia завершит выпуск модели Soul к концу 2025 года
Спорт и фитнес
Упражнения для подготовки к колесу: стойка у стены, выпады и растяжка бёдер
Садоводство
Спички усиливают рост малины и защищают корни от вредителей — Павел Синицын
Наука
В Северной Америке жили разные виды мастодонтов
Еда
Эксперты: хранение зелени во влажном полотенце сохраняет свежесть до 21 дня
Наука
Исследование определило народную принадлежность древней мумии из коллекции Лозанны
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet