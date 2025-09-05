Porsche убрала кабели: Cayenne Electric 2026 заряжается прямо с пола

Электромобили становятся всё более привычными, но у многих автовладельцев по-прежнему остаются сомнения, связанные с удобством зарядки. Компания Porsche решила сделать шаг навстречу клиентам и представила инновационное решение для нового Cayenne Electric 2026 года - возможность беспроводной подзарядки.

Как это работает

Вместо привычного подключения кабеля владельцу достаточно будет заехать на специальную платформу, подключённую к домашней сети. В днище автомобиля, между передними колёсами, установлен приёмный блок. Когда машина оказывается над площадкой, она автоматически снижает клиренс, активирует стояночный тормоз и начинает зарядку.

Чтобы водитель без труда попал точно на нужное место, в системе кругового обзора появится отдельный ракурс, облегчающий парковку над зарядным модулем.

Мощность и безопасность

По данным Porsche, беспроводная станция способна передавать до 11 кВт. Этого достаточно для комфортной ночной подзарядки в домашних условиях. Оптимальное расстояние между автомобилем и площадкой составляет от 10 до 15 сантиметров. Если сенсоры заметят препятствие — система остановит процесс.

Прогресс можно будет отслеживать через фирменное приложение Porsche.

Почему это важно

Сегодня беспроводная зарядка электромобилей остаётся редкостью. Подобные решения раньше предлагали лишь отдельные компании, например Plugless или Mercedes-Benz для гибридного S-Class. Но массового распространения технология не получила.

Если Porsche удастся внедрить её в серийное производство, это станет значимым шагом для популяризации электромобилей. Водителям больше не придётся каждый раз доставать кабель и подключать его вручную — процесс будет таким же простым, как поставить смартфон на зарядную станцию MagSafe.

"Простота использования, пригодность для повседневной эксплуатации и развитие зарядной инфраструктуры — это всё ещё решающие факторы для принятия электромобильности", — отметил член правления Porsche по развитию Мишель Стейнер.

Премьера и демонстрация

Прототип Cayenne Electric с беспроводной зарядкой уже демонстрируют на выставке IAA Mobility в Мюнхене. Серийная версия должна выйти в 2026 году, но стоимость и комплектации пока держат в секрете.

Помимо технологии, внимание публики привлекла необычная окраска демонстрационного автомобиля. Для камуфляжного узора дизайнеры Style Porsche использовали пять ярких оттенков — от синего до фиолетового, которые подсвечиваются в момент прохождения электрического тока.

Перспективы

Если эксперимент окажется успешным, в будущем беспроводная зарядка может стать стандартом для премиального сегмента. Удобство использования напрямую влияет на готовность людей переходить на электромобили, и Porsche делает важный шаг в этом направлении.