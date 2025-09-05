Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Porsche Cayenne S
Porsche Cayenne S
© commons.wikimedia. org by Alexander Migl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:16

Porsche убрала кабели: Cayenne Electric 2026 заряжается прямо с пола

Porsche представила прототип Cayenne Electric с беспроводной зарядкой в Мюнхене

Электромобили становятся всё более привычными, но у многих автовладельцев по-прежнему остаются сомнения, связанные с удобством зарядки. Компания Porsche решила сделать шаг навстречу клиентам и представила инновационное решение для нового Cayenne Electric 2026 года - возможность беспроводной подзарядки.

Как это работает

Вместо привычного подключения кабеля владельцу достаточно будет заехать на специальную платформу, подключённую к домашней сети. В днище автомобиля, между передними колёсами, установлен приёмный блок. Когда машина оказывается над площадкой, она автоматически снижает клиренс, активирует стояночный тормоз и начинает зарядку.

Чтобы водитель без труда попал точно на нужное место, в системе кругового обзора появится отдельный ракурс, облегчающий парковку над зарядным модулем.

Мощность и безопасность

По данным Porsche, беспроводная станция способна передавать до 11 кВт. Этого достаточно для комфортной ночной подзарядки в домашних условиях. Оптимальное расстояние между автомобилем и площадкой составляет от 10 до 15 сантиметров. Если сенсоры заметят препятствие — система остановит процесс.

Прогресс можно будет отслеживать через фирменное приложение Porsche.

Почему это важно

Сегодня беспроводная зарядка электромобилей остаётся редкостью. Подобные решения раньше предлагали лишь отдельные компании, например Plugless или Mercedes-Benz для гибридного S-Class. Но массового распространения технология не получила.

Если Porsche удастся внедрить её в серийное производство, это станет значимым шагом для популяризации электромобилей. Водителям больше не придётся каждый раз доставать кабель и подключать его вручную — процесс будет таким же простым, как поставить смартфон на зарядную станцию MagSafe.

"Простота использования, пригодность для повседневной эксплуатации и развитие зарядной инфраструктуры — это всё ещё решающие факторы для принятия электромобильности", — отметил член правления Porsche по развитию Мишель Стейнер.

Премьера и демонстрация

Прототип Cayenne Electric с беспроводной зарядкой уже демонстрируют на выставке IAA Mobility в Мюнхене. Серийная версия должна выйти в 2026 году, но стоимость и комплектации пока держат в секрете.

Помимо технологии, внимание публики привлекла необычная окраска демонстрационного автомобиля. Для камуфляжного узора дизайнеры Style Porsche использовали пять ярких оттенков — от синего до фиолетового, которые подсвечиваются в момент прохождения электрического тока.

Перспективы

Если эксперимент окажется успешным, в будущем беспроводная зарядка может стать стандартом для премиального сегмента. Удобство использования напрямую влияет на готовность людей переходить на электромобили, и Porsche делает важный шаг в этом направлении.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

KAYO стала самым популярным брендом мотоциклов в России в сезоне 2025 года — Авито Авто сегодня в 7:21

Китай и Россия обошли японцев: неожиданные лидеры мотопарка

В России стремительно растёт интерес к мотоциклам, скутерам и мопедам. Какие бренды и модели стали фаворитами сезона и почему?

Читать полностью » Škoda Favorit, Volkswagen Golf II и Mercedes-Benz W124 остаются востребованными на вторичном рынке сегодня в 6:34

Эти три легенды вторички уходят быстрее, чем горячие пирожки

Некоторые автомобили 80–90-х годов до сих пор служат своим владельцам. Что делает их настолько надёжными и какие модели можно найти на рынке?

Читать полностью » Эксперт Дмитрий Попов рассказал, как пробки ускоряют износ двигателя сегодня в 6:17

Масло работает против вас: что происходит с двигателем в городских заторах

Почему пробки оказываются опаснее для автомобиля, чем кажется на первый взгляд? Эксперты рассказали, как они изнашивают двигатель и чем это грозит.

Читать полностью » В Чехии расширят завод Toyota: начнут производить электромобили и аккумуляторы — Минпромторг сегодня в 5:46

Новый завод Toyota в Чехии ошарашил Европу — электрокары уже на подходе

Toyota вложит 17 млрд крон в завод в Колине: здесь будут выпускать электромобили и батареи, а Чехия получит новые рабочие места и технологический прорыв.

Читать полностью » Автоэксперт объяснил, как лист бумаги помогает выявить дефекты двигателя при покупке машины сегодня в 5:10

Бумажный лист вместо сканера: простой тест, который разоблачает двигатель

Простой способ проверить двигатель без приборов: всего один лист бумаги может показать скрытые поломки, которые не всегда выявляет компьютерная диагностика.

Читать полностью » Toyota Aqua 2025: новые фары, цифровая панель и системы безопасности ADAS 3.0 сегодня в 4:19

Гибрид Toyota Aqua получил спортивный стиль и новые фишки — жаль, что не у нас

Toyota представила обновлённую Aqua — гибрид, похожий на Honda Fit. Узнаем, чем он отличается от предшественника и какие шансы имел бы в Бразилии.

Читать полностью » Porsche Cayenne EV получит до 1000 л.с. и систему беспроводной зарядки сегодня в 4:07

Электрический Cayenne готовит сюрприз: рекордная мощность и зарядка без кабелей

Электрический Cayenne обещает до 1000 сил и запас хода свыше 700 км, но главная особенность новинки связана вовсе не с динамикой.

Читать полностью » Toyota RAV4 и Fortuner 2025: обновлённый дизайн, гибриды и цены сегодня в 3:45

Увидев цены на Toyota 2025 года, индийцы пришли в недоумение — такого никто не ждал

Новая линейка внедорожников Toyota 2025 сочетает стиль, технологии и доступность. Fortuner и RAV4 обещают изменить привычные правила игры.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Терапевт Чернышова: физическая активность и контроль сахара помогают избежать диабета
Питомцы

Учёные: собаки распознают эмоции человека по запаху, голосу и жестам
Садоводство

Биопрепараты против химии: когда и как применять для максимальной защиты винограда
Еда

Советский торт Кудрявый мальчик готовится из сметаны, муки и какао по стандартному рецепту
Красота и здоровье

Омега-3 и оливковое масло: как питание влияет на уровень липидов в крови
Дом

Домашний зелёный уголок: как организовать растения
Садоводство

Альтернатива севообороту: что делать, если мало места – хитрости опытных садоводов
Культура и шоу-бизнес

ABBA не вошли в список культурного наследия Швеции
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet