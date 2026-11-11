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Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:01

Россиянам могут снова установить радиоточки в квартирах: причина оказалась неожиданной

Возвращение проводного радио в российские квартиры может стать стратегическим решением для обеспечения безопасности населения в условиях глобальных технологических рисков, заявил директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец. В беседе с NewsInfo эксперт подчеркнул, что восстановление этой инфраструктуры необходимо в качестве резервного канала связи на случай критических сбоев в работе интернета.

Ранее сообщалось, что в России планируют сохранить и развивать проводное вещание в рамках поправок к Стратегии развития отрасли связи, подготовленных Минцифры. Представители ведомства отметили, что такой способ информирования крайне важен для экстренного оповещения жителей многоквартирных домов, где сосредоточено около 70% населения страны. Несмотря на текущую низкую востребованность у аудитории, специалисты называют проводные точки одним из самых надежных и экономичных инструментов гражданской обороны.

Зубец провел параллель между информационной безопасностью и финансовой стабильностью государства. По его мнению, наличие автономных систем связи так же важно, как и физические запасы наличности в Центробанке. Стоит отметить, что сегодня даже пополнение банковских счетов становится все более зависимым от цифровых платформ. Эксперт указал на уязвимость современной модели управления, когда отключение зарубежных сервисов или дата-центров может мгновенно парализовать финансовые и социальные процессы.

"В случае, если, не дай бог, интернет умрет, а такой риск существует, как поддерживать коммуникацию с обществом Сейчас даже обычного телевизора нет антенного, весь телевизор в интернете. В качестве резервного СМИ проводное радио необходимо", — отметил эксперт.

Специалист полагает, что простое восстановление старых "проводов на клею" экономически бессмысленно. Вместо этого необходимо создать высокотехнологичный гибридный продукт, который объединит функции экстренного оповещения и защищенного внутреннего сегмента сети. При этом развитие подобных систем требует жесткого контроля инфраструктуры. Напомним, что в законодательстве уже происходят изменения: штрафы для операторов связи за нарушения в сфере ИТ-регулирования существенно возросли.

Реализация проекта, по словам экономиста, потребует серьезной законодательной базы. Необходимо обязать владельцев жилых и офисных зданий оснащать помещения системами связи за свой счет. Подобная централизация ресурсов — нормальная практика для обеспечения национальной безопасности.

Аналогичные подходы применяются и в киберсфере, где внедряется стратегия цифровой безопасности для защиты граждан от новых угроз. Эксперт добавил, что технологическая зависимость населения сегодня настолько велика, что даже удаленные сотрудники в России могут столкнуться с профессиональными рисками из-за нестабильной связи.

"Создать некий новый продукт, медийный, коммуникационный, который будет качественно повторять системы экстренного оповещения на более высоком уровне, с привлечением современных технологий в части коммуникаций. В принципе, при желании можно и заставить всех вернуть провода", — считает Зубец.

Основным препятствием для масштабного развертывания сети эксперт назвал вопрос финансирования, так как в бюджете на эти цели свободные средства найти сложно. Однако он подчеркнул, что государственное решение по этому вопросу, вероятно, уже принято на уровне Минцифры.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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