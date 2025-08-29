Ошибки при подготовке дачи к зиме оборачиваются поломками и угрозой безопасности
Завершая сезон на участке, важно не просто собрать урожай, но и грамотно подготовить дом к холодам. Ошибки могут обернуться поломкой техники, затоплением и даже угрозой безопасности. Эксперты советуют начать с инженерных систем и мер противопожарной защиты.
Инженерные системы и отопление
Генеральный директор компании "НАТЭК" Алексей Орехов напомнил:
- из труб и оборудования нужно полностью слить воду, чтобы избежать замерзания и повреждений;
- если отопление водяное, систему опустошают или заменяют теплоноситель на морозостойкий;
- газовый котёл можно оставить на минимальном режиме, но только если он рассчитан на круглосуточную работу без присмотра.
Электрика и газ
"Перед уходом печи и дымоходы чистят, заслонки закрывают, газовые приборы полностью гасят", — подчеркнул Орехов.
Все электроприборы следует отключить от сети, кроме охранных систем и котлов. Газовые баллоны оставлять в доме категорически нельзя — их переносят в отдельное помещение.
Холодильник и порядок в доме
Чтобы избежать неприятных сюрпризов, эксперт советует:
- разморозить холодильник и оставить дверцы открытыми;
- убрать продукты и мусор, чтобы не привлекать грызунов;
- не ставить книги и текстиль вплотную к наружным стенам;
- установить автономные дымовые извещатели.
Для предотвращения сырости и запаха полезно оставить минимальный воздухообмен — через клапан или слегка приоткрытую фрамугу.
Участок и растения
Ранее генеральный директор компании "ГЛАВСНАБ" Фёдор Васильев рекомендовал садоводам:
- провести санитарную обрезку деревьев и кустов;
- замульчировать приствольные круги;
- защитить молодые саженцы сеткой или лапником от грызунов и солнечных ожогов.
Итог
Подготовка дачи к зиме — это целый комплекс мер, которые помогут сохранить дом и участок в порядке. Забота об инженерных системах, безопасности и растениях избавит владельцев от лишних проблем весной.
