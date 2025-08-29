Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:29

Ошибки при подготовке дачи к зиме оборачиваются поломками и угрозой безопасности

Орехов: перед закрытием дачи нужно слить воду из труб и отключить электроприборы

Завершая сезон на участке, важно не просто собрать урожай, но и грамотно подготовить дом к холодам. Ошибки могут обернуться поломкой техники, затоплением и даже угрозой безопасности. Эксперты советуют начать с инженерных систем и мер противопожарной защиты.

Инженерные системы и отопление

Генеральный директор компании "НАТЭК" Алексей Орехов напомнил:

  • из труб и оборудования нужно полностью слить воду, чтобы избежать замерзания и повреждений;
  • если отопление водяное, систему опустошают или заменяют теплоноситель на морозостойкий;
  • газовый котёл можно оставить на минимальном режиме, но только если он рассчитан на круглосуточную работу без присмотра.

Электрика и газ

"Перед уходом печи и дымоходы чистят, заслонки закрывают, газовые приборы полностью гасят", — подчеркнул Орехов.

Все электроприборы следует отключить от сети, кроме охранных систем и котлов. Газовые баллоны оставлять в доме категорически нельзя — их переносят в отдельное помещение.

Холодильник и порядок в доме

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, эксперт советует:

  • разморозить холодильник и оставить дверцы открытыми;
  • убрать продукты и мусор, чтобы не привлекать грызунов;
  • не ставить книги и текстиль вплотную к наружным стенам;
  • установить автономные дымовые извещатели.

Для предотвращения сырости и запаха полезно оставить минимальный воздухообмен — через клапан или слегка приоткрытую фрамугу.

Участок и растения

Ранее генеральный директор компании "ГЛАВСНАБ" Фёдор Васильев рекомендовал садоводам:

  • провести санитарную обрезку деревьев и кустов;
  • замульчировать приствольные круги;
  • защитить молодые саженцы сеткой или лапником от грызунов и солнечных ожогов.

Итог

Подготовка дачи к зиме — это целый комплекс мер, которые помогут сохранить дом и участок в порядке. Забота об инженерных системах, безопасности и растениях избавит владельцев от лишних проблем весной.

