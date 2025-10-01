Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Хризантемы
Хризантемы
© commons.wikimedia.org by apple2000 is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 23:01

Хризантемы и бегонии в квартире: секреты зимовки любимых растений

Клубневую бегонию зимой рекомендуют хранить в прохладе до весны

С приходом холодов дачные участки пустеют, а цветники утрачивают свою яркость. Но это не значит, что сезон красоты окончен: часть садовых растений можно переселить в квартиру. Многие цветы хорошо адаптируются к домашним условиям и продолжают радовать цветением даже в зимние месяцы. Для этого лучше всего подходят компактные разновидности, которые легко пересадить в горшки и поставить на подоконник.

Герань

Герань — классический вариант для зимовки в доме. Она неприхотлива и хорошо чувствует себя на светлых подоконниках. Подходит и полутень, однако для цветения требуется достаточное количество солнечного света. Полив должен быть умеренным: важно дождаться просыхания верхнего слоя грунта, прежде чем снова увлажнять почву. Если условия будут подходящими, герань способна радовать нежными бутонами всю зиму.

Фуксия

Этот цветок славится яркими свисающими соцветиями, которые могут стать главным украшением интерьера. Фуксия любит яркий, но рассеянный свет, и требует регулярного полива. Сухой грунт переносит плохо, поэтому важно следить за влажностью. Ей полезно периодическое опрыскивание: это помогает поддерживать оптимальный микроклимат, особенно в условиях сухого воздуха в квартирах зимой.

Пеларгония

Пеларгония отлично переносит переселение с дачи в квартиру. Главное условие — светлое место: лучше всего поставить ее на подоконник. Полив требуется умеренный, с просушкой почвы между увлажнениями. В таких условиях растение не только перезимует, но и может продолжать цвести. Перед переносом в дом цветок стоит тщательно осмотреть и удалить возможных вредителей.

Хризантемы

После окончания садового цветения хризантемы можно пересадить в емкость и занести в дом. Эти растения любят яркий свет и свежий воздух, поэтому им подойдут подоконники с хорошей вентиляцией. Оптимальная температура для зимовки — 12-15°C. Полив должен быть умеренным. Для нормального развития цветку нужна просторная емкость диаметром от 25 см.

Бегония

Клубневая бегония после переезда домой еще какое-то время продолжает цвести. Однако позже листья начинают увядать, и растение уходит в состояние покоя. В этот момент клубни аккуратно выкапывают, подсушивают и хранят в прохладном месте до весны. Пока бегония цветет, ей необходим умеренный полив и аккуратный уход.

Сравнение условий зимовки популярных цветов

Растение Освещение Полив Особые условия
Герань Светлое место, возможна полутень Умеренный, с просушкой грунта Может цвести зимой
Фуксия Яркий рассеянный свет Регулярный, без пересыхания Любит опрыскивание
Пеларгония Светлое место, подоконник Умеренный Проверить на вредителей
Хризантема Прямые солнечные лучи Умеренный Температура 12-15°C, просторный горшок
Бегония Светлое место Умеренный Клубни хранить в прохладе после увядания

FAQ

Можно ли пересаживать цветы прямо в садовой земле?
Лучше использовать легкий покупной грунт — он стерильный и подходит для домашних условий.

Как часто поливать растения зимой?
Чаще всего — раз в неделю, ориентируясь на состояние грунта.

Какие цветы точно не стоит переносить домой?
Крупные кустовые растения с разветвленной корневой системой сложнее адаптировать.

