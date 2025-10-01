Хризантемы и бегонии в квартире: секреты зимовки любимых растений

С приходом холодов дачные участки пустеют, а цветники утрачивают свою яркость. Но это не значит, что сезон красоты окончен: часть садовых растений можно переселить в квартиру. Многие цветы хорошо адаптируются к домашним условиям и продолжают радовать цветением даже в зимние месяцы. Для этого лучше всего подходят компактные разновидности, которые легко пересадить в горшки и поставить на подоконник.

Герань

Герань — классический вариант для зимовки в доме. Она неприхотлива и хорошо чувствует себя на светлых подоконниках. Подходит и полутень, однако для цветения требуется достаточное количество солнечного света. Полив должен быть умеренным: важно дождаться просыхания верхнего слоя грунта, прежде чем снова увлажнять почву. Если условия будут подходящими, герань способна радовать нежными бутонами всю зиму.

Фуксия

Этот цветок славится яркими свисающими соцветиями, которые могут стать главным украшением интерьера. Фуксия любит яркий, но рассеянный свет, и требует регулярного полива. Сухой грунт переносит плохо, поэтому важно следить за влажностью. Ей полезно периодическое опрыскивание: это помогает поддерживать оптимальный микроклимат, особенно в условиях сухого воздуха в квартирах зимой.

Пеларгония

Пеларгония отлично переносит переселение с дачи в квартиру. Главное условие — светлое место: лучше всего поставить ее на подоконник. Полив требуется умеренный, с просушкой почвы между увлажнениями. В таких условиях растение не только перезимует, но и может продолжать цвести. Перед переносом в дом цветок стоит тщательно осмотреть и удалить возможных вредителей.

Хризантемы

После окончания садового цветения хризантемы можно пересадить в емкость и занести в дом. Эти растения любят яркий свет и свежий воздух, поэтому им подойдут подоконники с хорошей вентиляцией. Оптимальная температура для зимовки — 12-15°C. Полив должен быть умеренным. Для нормального развития цветку нужна просторная емкость диаметром от 25 см.

Бегония

Клубневая бегония после переезда домой еще какое-то время продолжает цвести. Однако позже листья начинают увядать, и растение уходит в состояние покоя. В этот момент клубни аккуратно выкапывают, подсушивают и хранят в прохладном месте до весны. Пока бегония цветет, ей необходим умеренный полив и аккуратный уход.

Сравнение условий зимовки популярных цветов