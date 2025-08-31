Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Розы зимой
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 0:04

Не спешите укрывать розы: узнайте, когда это лучше сделать для здоровья растений в Ярославле

Воздушно-сухое укрытие признано оптимальным для роз в Ярославской области

Ярославская область — это длинная, снежная зима и капризные оттепели. Снежный покров обычно устанавливается во второй половине ноября и держится около 4,5 месяцев; его средняя высота — 30-50 см. Такие условия позволяют розам успешно зимовать под "шапкой" снега, но требуют сухого и проветриваемого укрытия до стабильных морозов.

Когда укрывать именно у нас

Главное правило: не спешить. Укрывать стоит после того, как несколько ночей подряд держится -5…-7 °C, а днем не возвращается устойчивый "плюс". Раннее укрытие провоцирует выпревание. Для средней полосы (к которой относится Ярославская область) это обычно конец октября — начало ноября, но ориентируйтесь на фактическую погоду.

Подготовка с конца лета

С конца августа сокращайте азотные подкормки, давайте фосфорно-калийные, ограничивайте полив, убирайте невызревшие побеги, к осени снимайте листву с куста (это снижает риск грибных болезней). Такая схема подготовки признана классикой у розоводов и начинается именно во второй половине лета.

Какой способ выбрать

Для Ярославской области лучше всего работает воздушно-сухое укрытие: розы должны быть сухими, над ними — каркас, на каркасе — утепляющий "пирог" из нетканого материала (спанбонд/лутрасил), сверху — влагозащита (пленка/толстая пленка или другой водонепроницаемый слой) с оставленными вентиляционными щелями по торцам. Суть метода — сохранить сухость и удержать тепло от почвы, не запаривая куст.

Материалы: в наших условиях практичны спанбонд 60-80 г/м² (в два слоя), лапник как прокладка и мульча; дополнительно можно окучить основание куста сухой землей и торфом. Геотекстиль и агроволокно также подходят. Если нет лапника, используйте сухой лист и короб/ящики для создания воздушного зазора — важно, чтобы материалы пропускали воздух.

Пошаговый алгоритм (сохраните себе)

  1. Санитария. Удалите листья с куста и с приствольного круга, срежьте невызревшие и больные побеги.
  2. Окучивание. Подсыпьте к основанию куста 20-30 см сухой земли + сухая мульча (торф/листья).
  3. Пригибание. Плетистые и крупные кусты аккуратно пригните к земле на подкладку (лапник/доска), фиксируйте дугами.
  4. Каркас. Ставьте низкий каркас (дуги/ящик), натяните 1-2 слоя спанбонда.
  5. Гидрозащита. По первому устойчивому минусу накройте сверху пленкой, оставив торцевые продухи (закройте их только в сильные ветры/метели).
  6. Снег — ваш друг. После установления снега равномерно подбросьте его на укрытие — это лучший природный утеплитель в Ярославской области.

Почему такой тайминг важен именно здесь

Зимы у нас умеренно холодные (средняя января около -11 °C), но бывают и резкие похолодания, и оттепели. Поэтому розам нужен сухой воздух внутри укрытия и возможность проветривания - так вы избегаете вымерзания при морозах и выпревания во время декабрьско-январских "плюсов".

Частые вопросы от ярославских дачников

  • Можно без каркаса? В снежные зимы иногда используют "двойной спанбонд по дугам без пленки". Но при ледяных дождях и ветрах Верхневолжья безопаснее оставлять влагозащитный слой с продухами.
  • Чем заменить лапник? Сухим листом/картоном как прокладкой и толстым слоем нетканки; главное — чтобы низ оставался сухим, а сверху не было "парника".

Весной — открываем по-умному

Как только в Ярославской области начнутся устойчивые оттепели и солнце (обычно март-апрель), сначала приоткройте торцы для проветривания, затем уберите пленку, а спанбонд держите до схода снега и прогрева почвы. Резко "раздевать" кусты нельзя — солнечные ожоги и возвратные заморозки у нас не редкость.

